– Kommer ikke til å bli produsert biler med forbrenningsmotor etter 2025

Etter 2025 vil ingen nye biler med forbrenningsmotor lages. Elbilene har blitt så mye billigere enn biler med forbrenningsmotor at det ikke kommer til å være lønnsomhet i det.

Det vil føre til at en rekke bilprodusenter kommer til å gå dukken, og erstattes av IT-selskaper som er i ferd med å snike seg inn i deres marked.

De bilprodusentene som overlever, kommer til å bli leverandører til tjenester som Lyft og Uber, mens merkenavn som har vært bygget opp de siste 100 årene kommer til å gå samme vei som Kodak og Nokia: De blir borte.

Å eie en bil kommer om 15 år til å bli som å eie en hest i dag. Det er for de som har råd til det, og som har interesse for det.

Styres av prisen på batterier

Stanford-foreleser, seriegründer og forfatter Tony Seba. Foto: Tonyseba.com

Det tror Tony Seba. Han er ansatt som foreleser ved Stanford University, og er blant annet forfatter av boken «Clean Disruption of Energy and Transportation – How Silicon Valley Will Make Oil, Nuclear, Natural Gas, Coal, Electric Utilities and Conventional Cars Obsolete by 2030».

Seba er en person samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen refererer til når han snakker om selvkjørende biler.

Seba har vært hyrt inn som foredragsholder selskaper som JP Morgan, CLSA, Google og andre. Boken hans har vært anbefalt av Deloitte Center for Energy Solution. Han er en mann mange lytter til.

Alt avhenger av rekkevidden

Spådommen hans er i bunn og grunn basert på kostnadskurven til elbilbatterier.

Tony Seba Foredragsholder og forfatter. Har skrevet bøker om grønn omvelting innen energi og transport, solenergi og investeringsstrategier. Han underviser i temaene ved Standford University, har undervist ved universiteter i Nederland og New Zealand, og hos blant andre Google. Tidligere har han jobbet med forretningsutvikling i Cisco, og startet på slutten av 90-tallet B2B-selskapet Printnation.com. Senere har han vært rådgiver i utvikling av solcelleprosjekter, og vært styremedlem i flere solenergiselskaper. Han har en MBA fra Stanford University, BS i Computer Science and Engineering fra MIT.

Seba mener at elbiler må ha en rekkevidde på 320 kilometer for å appellere til massemarkedet.

Det krever batterier på omtrent 50 kilowattimer.

Han viser til at kostnaden på litiumionebatterier har gått ned omtrent 16 prosent i året de siste årene.

Forutsatt at prisutviklingen holder seg på dette nivået viser kurven at en elbil med 320 kilometer rekkevidde vil koste mellom 35 000 og 40 000 amerikanske dollar (290 000 til 330 000 kroner) uten subsidier innen 2017 eller 2018.

Elbil billigst innen 2020

– Innen omtrent 2020 kommer slike til å koste rundt 30 000 dollar uten subsidier. Det er et nøkkeltall, som jeg kaller et «Kodak moment», i alle fall for Nord-Amerika, hvor medianprisen for en ny bil er 34 000 dollar. En elbil vil da koste 10 prosent mindre. På det punktet vil det være økonomisk fornuftig for hele markedet å gå for elbil, sier Tony Seba til Teknisk Ukeblad.

I tillegg kommer de andre fordelene elbiler har. Svært få bevegelige deler gir veldig billig vedlikehold. Motoren er mye kraftigere. Drivstoffet er ifølge Seba i snitt ti ganger billigere enn diesel eller bensin.

– Hver gang noe er ti ganger billigere, går forbrukeren i den retningen. Punktum.

Nissan har bygget en Leaf med dobbel batterikapasitet. Denne vil imidlertid ikke settes i produksjon. Foto: Nissan

Bensinbilen blir det nye filmkameraet

På denne måten er elbilen allerede disruptiv for tradisjonelle biler, på samme måten som digitalkamera var det for filmkamera.

Når kostnadene var de samme for et digitalkamera som kunne erstatte et vanlig kamera, ga det økonomisk mening å gå for digitalkamera. Da slapp man i tillegg å betale for film og fremkalling.

Dette blir realitetene for omtrent halvparten av bilkjøperne i USA rundt 2020.

– Om batteriprisen fortsetter i samme kurve etter 2020, vil elbilprodusentene lage elbiler med 320 kilometer rekkevidde til 20 000 dollar (165 000 kroner) innen 2023. Og prisene vil fortsette nedover.

– Selv om jeg tar feil med et par år, vil i prinsippet alle nye kjøretøy innen 2025, inkludert personbiler, busser, lastebiler og annet være elektriske. Matematikken fungerer for alle landkjøretøy, sier Seba.

Bilprodusentene er ikke overbeviste

En lang rekke av bilprodusentene har allerede annonsert at de kommer til å introdusere nye elbiler innen 2020. Men det er ikke fordi de har gjort det samme regnestykket som ham, tror Seba.

– For to år siden var bilprodusenter avvisende til elbilen. Før Tesla anså bilprodusentmonopolistene elbiler som glorifiserte golfbiler. De ville egentlig ikke selge elbiler. Se bare på hva Sergio Marchionne (Adm. dir. i Fiat, red. anm) sa: «Vi lager den elektriske Fiat 500e, men vær snill og ikke kjøp den». De så elbilen som en «grønn» ting som myndigheter prøvde å pålegge dem å lage. Den eneste forretningsmodellen de kjenner er å lage biler med forbrenningsmotor, det er det de har gjort i hundre år.

Omveltningen kommer utenfra

Uber holder på å utvikle sine egne selvkjørende biler. Foto: Uber

Seba forteller at store omveltninger historisk sett har hendt fra utsiden, og nesten aldri fra innsiden. Han tror ikke «monopolistene» kommer til å skape elbilomveltningen.

Det er grunnen til at Tesla, Apple, Uber, Google, Foxconn og andre IT-selskaper nå begynner å ta sin del av dette markedet. Det gjør de fordi det er enkelt å gjøre, mener Seba. Med rundt 20 bevegelige deler er elbiler i praksis datamaskiner på hjul.

– Slike outsidere blir vanligvis avfeid av monopolistene. Dette tilfellet er ikke noe annerledes. Noen av dem har våknet, men jeg tror ikke noen av dem ser det som en eksistensiell krise enda. De fleste ser dette som en «grønn» greie, og noe de er nødt til å gjøre på grunn av lovverk.

– Men denne disrupsjonen vil skje enten monopolistene ønsker det eller ikke. På mange måter er de irrelevante for hvorvidt dette vil skje, sier Seba.

– Nissan har bygget feil produkt

Han mener utfordringen for bilprodusenten er at de verken mentalt eller kulturelt klarer overgangen til ny og omveltende teknologi som gir nye forretningsmodeller.

Han trekker frem Renault-Nissan som en av de få blant de store bilprodusentene som har sagt at elbiler er fremtiden. Men han tror ikke det i seg selv er nok.

– Men de har bygget feil produkt. Nissan Leaf med 160 kilometer rekkevidde var et produkt for den «grønne» nisjen. De må lage et produkt som henvender seg til massemarkedet. Før de lager 320 kilometers elbiler, vil de henvende seg til nisjemarkedet, selv om de var tidlig ute og laget gode produkter.

Tror ikke GM har skjønt viktigheten av Bolt

I motsetning til Renault-Nissan ser det ut til at General Motors har laget et produkt med massemarkedspotensiale. Opel Apmpera-e, eller Chevrolet Bolt, har tilstrekkelig rekkevidde, og passer i utviklingskurven hans.

Opel Ampera-e (Chevrolet Bolt) er en elbil med rekkevidde på over 320 kilometer. Foto: Opel

– Problemet med General Motors er at de fremdeles ikke ser dette som et eksistensielt produkt. De ser Bolt som ett av flere produkter. Det er det riktige produktet, men de må gjøre hele produktlinjen sin elektrisk, og det gjør de ikke. Markedet beveger seg langt, langt raskere enn selv de innser.

General Motors har tidligere antydet at de har kapasitet til å produsere 50 000 biler i året. Om det er maks eller ei, vites ikke. Men Seba påpeker at selv dette antallet er lite for en bilprodusent som lager 10 millioner biler i året.

Han mener mange av de store bilprodusentene ser elbiler som en type symbolikk, og ikke et produkt som skal være basis for alle nye produkter innen 2020.

– Gir en følelse av at de ikke innser alvoret

– General Motors har ikke engang bygget mesteparten av produktet selv, det er det LG som har gjort. Batteriet er fra LG Chem, elektronikken er fra LG, og mesteparten av Bolt er designet og utviklet av koreanske selskaper.

– Det sier noe om hvordan General Motors ser viktigheten av denne bilen. Om de så det som et strategisk nøkkelprodukt hadde de ikke outsourcet utviklingen til andre selskaper. De hadde satt sine egne ingeniører til å bygge hele bilen fra bunnen av.

Det gir ingen følelse av at de har innsett alvoret, mener han. Og så lenge de ikke gjør det, kommer de til å bli disruptet.

Han tror mange av de store bilprodusentene kommer til å forsvinne på kort tid. Omveltningene kommer til å feie mange av dem av banen, og at de nye spillerne kommer til å komme inn og ta deres plass.

Selv om noen av de store bilmerkene vil kunne overleve, tror han at mange av disse vil ende opp som leverandører til andre selskaper.

Selvkjørende biler vil velte giganter

Mange bilgiganter, som Daimler, har vist frem flere elbilkonsepter med lang rekkevidde, men ingen har så langt levert. Foto: Daimler AG

For parallelt med elbilomveltningen, foregår autonomiomveltningen, som kommer til å gi en enda større endring av ikke bare bilmarkedet, men også samfunnet.

Bilene kommer til å være elektriske og selvkjørende. Bilene våre står ubrukt 96 prosent av tiden. I kombinasjon med Uber, Lyft og andre slike tjenester, kommer selvkjørende biler til å være i bruk 60 til 80 prosent av tiden.

– Når du går fra fire til 80 prosent utnyttelse, kommer transportkostnadene til å gå ned mellom 10 og 20 ganger. Om det bare går ned ti ganger, betyr det at bileierskap kommer til å være foreldet. Individer kommer ikke lenger til å ha noen grunn til å eie en bil, tror Seba.

Han tror det vil gi transportutgifter som er en tidel av prisen av å eie egen bil. Det er en utgiftsreduksjon ingen kommer til å si nei til.

Dette vil føre til at bilparken krymper, og at det kommer til å selges færre biler. Parkeringsplasser i byer vil frigjøres til andre formål.

Vil miste forholdet til produsentene

For forbrukeren betyr det at vi mister forholdet til bilprodusenter, og heller får et forhold til transporttjenesten, som Uber.

Det blir som med drosjer i dag: Du tar et aktivt valg med tanke på hvilket drosjeselskap du bestiller fra, ikke hvilket bilmerke drosjen er.

– Merkenavnene bilprodusentene har bygget de siste 100 årene kommer til å svekkes betraktelig eller forsvinne helt, med mindre de lager sine egne bildelingstjenester.

Seba tror ikke at bilprodusentene har innsett ringvirkningene av de kommende omveltningene, og at mange vil forsvinne de neste årene.

De som blir igjen, blir en del av leverandørkjeden til transportselskapene.

– Stuttgart og Detroit kan komme til å bli mer som Taiwan. Det blir som med iPhone. Du har et forhold til Apple, og ikke til Foxconn, som faktisk lager disse telefonene. Taiwan er et svært kraftig senter for produksjon, men har ikke mange selskaper med et kjent merkenavn.

Hele samfunnet kommer til å endres

– Vi står overfor en massiv disrupsjon, ulikt noe vi har sett på over et århundre. Transport er et marked verdt ti billioner dollar verden over, alt inkludert. Det har allerede begynt å skje, og kommer til å være over innen rundt 2030.

Det vil ikke bare endre antallet biler, men også formen på byene våre, tror han. Og det vil jevne ut forskjeller.

– Det kommer til å gi grupper som ikke har tilgang til det i dag mobilitet, som de veldig unge, de veldig gamle, de fattige, og de syke. I prinsippet vil alle ha tilgang til rimelig transport, og alt kommer til å endre seg massivt.

Et foredrag Seba ga under Swedbank Nordic Energy Summit i Oslo i mars, ligger tilgjengelig på Youtube.