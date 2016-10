Vi kan få selvkjørende biler på norske veier neste år

– Samferdselsdepartementet jobber nå med et lovforslag rundt autonome kjøretøyer og vi regner med å sende det til Stortinget til våren. Det betyr at dette kan bli vedtatt i vårsesjonen og det innebærer at det kan blir tillatt å teste ut autonome kjøretøyer her i landet neste år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Teknisk Ukeblad.

– Vi skal ikke være noen bremsekloss på denne utviklingen, men heller sørge for at Norge blir et attraktivt land for de som utvikler og tester slike kjøretøyer, sier han.

Vi møtte ministeren på teknologifestivalen Cutting Edge i Forskningsparken i Oslo, hvor han deltok i en debatt om fremtidens transport.

Ikke overalt

Solvik-Olsen vil ikke åpne hele landet for autonome kjøretøyer, men store nok områder til at dette skal bli interessant for kjøretøy- og teknologiaktører.

– Autonome kjøretøyer krever en helt annen og mye mer detaljert kartlegging av veisystemet enn det vi har i dagens kart. Derfor er det lurt å begynne i avgrensede områder. Selv om vi ikke produserer biler her i landet kan vi bli en viktig testarena, gjerne sammen med andre land i Norden. Det kan gi både nye bedrifter, ny kunnskap og nye arbeidsplasser. Jeg synes denne utviklingen er det beste siden sliced bread, spøker han.

Samferdselsministeren mener Norge og Norden har spesielt gode forutsetninger for å bli en arena for utprøving av nye kjøretøyteknologi.

– USA er på mange måter et fantastisk land med en imponerende teknisk utvikling. Men vi har en mye større andel av befolkningen som bruker avansert teknologi.

Førerløse biler er avhengige av sensorer som kan mate datamaskinen med data om omverdenen. Lidar står for light detection and ranging, og brukes til å måle avstanden til fysiske objekter. Det gjøre ved å sende ut lys, og måle refleksjonene. Foto: Kjersti Magnussen

Må unngå autonomfella

Samferdselsministeren mener vi må passe oss så autonome biler ikke øker trafikkbelastningen. Den er mer enn stor nok fra før. I hver privatbil sitter det i gjennomsnitt sitter 1,4 mennesker.

– Vi må ikke komme dit at folk eier en autonom bil som først kjører mannen til jobben for så å kjøre hjem, og hente kona og så hjem igjen for å hente barna, for deretter å kjøre hjem å lade. Vi kan ikke ha en situasjon hvor det blir mindre enn et menneske i snitt i hver bil.

Fire teknologitrender

Solvik-Olsen peker på fire viktige trender som raskt vil forandre måten vi transporterer mennesker og varer.

– Den raske utviklingen av fornybar energi, som nå konkurrerer ut fossil energi, er helt fundamental. Det er også det som skjer på batteriutvikling, både i ladekapasitet og på prisfall. Sammen med utviklingen av sensorer over alt, i biler og langs veier, og telekom som gjør det mulig å strømme store datamengder til og fra kjøretøyer, gjør at landskapet forandrer seg raskere enn noen gang. Det er vanskelig å ta inn over seg hvor raskt dette faktisk går, sier han.

Noen større tro på stempelmotoren har ikke samferdselsministeren, og refererer til samtaler han har hatt med lederne hos de store bilprodusentene.

– Mange forteller meg at de ikke ser noen fremtid for stempelmotoren etter 2025 og det er jeg enig i. Fremtiden er elektrisk. Men jeg kommer ikke til å kvitte meg med en gamle Caddilacen min, humrer han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Foto: Odd Richard Valmot

Nye tjenester

Men selv om han vil beholde den gamle bilen sin tror han eierskap til bil vil forsvinne og erstattes av et mye mer fleksibelt tjenestetilbud.

– Jeg ser for meg at folk vil få et rikholdig utvalg av transporttjenester. De kan betale for personlig transport fra A til B, eller de kan få det samme billigere om de kjører sammen med andre som skal noenlunde samme vei. Eller de kan ta kollektivtransport slik som i dag. Det fine er at antall biler på veiene vil gå ned drastisk.

– De som er i trafikk vil få en mye høyere utnyttelse. I stedet for at biler beholdes i 18 år, som i dag, kan vi nedskrive den på to til tre år. Det betyr at det som ruller på veiene vil være teknologisk oppdatert, og det betyr mye for både miljø, sikkerhet og komfort, sier han.

Google har eksperimentert med selvkjørende biler i en årrekke. Foto: Google

Må bygge veier

Selv om Solvik-Olsen er svært opptatt av teknologiutviklingen og de endringer den vil føre med seg understreker han at vi ikke kan slutte å bygge og vedlikeholde veier av den grunn.

– Skal vi få den beste autonome transportopplevelsen må vi ha gode veier også. Vi må både bygge nye veier og ta igjen etterslepet i vedlikehold. Vi er godt i gang, men det tar ennå 10 til 12 år før vedlikeholdsjobben er gjort.

Samtidig mener han ny teknologi vil ta toppen av behovet for nye veier.

– I dag må vi bygge en ny vei, men i morgen kan vi kanskje klare oss med en app som fordeler trafikken på en smart måte. Det er ikke vi i departementet som skal finne opp dette kruttet, men vi skal stille markedet åpent og legge til rette for innovasjon, sier han.

En selvkjørende buss av denne typen skal testes ut i Norge i år. Foto: Rama, wikimedia commons CC BY-SA 2.0 FR

Autonom kollektivtransport

Det er ikke bare privatbiler som kan bli autonome. Samferdselsministeren mener kollektivtransport også vil kunne høst store fordeler om den kan kjøre autonomt.

– Tog og baner kan kjøre mye tettere om de er autonome og det betyr svært mye høyere kapasitet på de investeringer vi allerede har gjort, sier han.

I Trondheim åpner departementet for testing av autonome skip og Avinor vil starte utprøving av autonom snørydding. I tillegg jobbes det for å gjøre flykontrollen fjernstyrt og autonom.

– Snart kan vi åpne en liten flyplass om natten på vinteren ved et knappetrykk om det skulle oppstå et behov for å ta ned et fly, sier han.