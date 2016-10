Apple skalerer ned bilplanene

Apple skal ha skalert ned sine ambisjoner om å lage sin egen elbil, og kuttet hundrevis av jobber. De skal ikke lenger ha planer om å bygge sin egen bil, skriver Bloomberg.

De viser til kilder med kjennskap til prosjektet.

Det har lenge vært kjent at Apple har hatt planer om å lage sin egen bil, og at de har ansatt folk til prosjektet, angivelig kalt Titan.

I stedet har de nå flyttet fokuset til programvare for selvkjørende biler.

Les også: Disse megatrendene vil totalt endre hvordan vi forflytter oss

Intern uenighet

Dette kommer angivelig etter at det i mange måneder har vært intern uenighet om strategien, endringer i ledelsen, og utfordringer i leverandørkjeden, skriver Bloomberg.

Noen av utfordringene i prosjektet har ifølge Bloombergs kilder vært at de ikke har klart å få leverandører til å produsere deler til dem. Prosjektet ligger lang inn i fremtiden, og det er sannsynlig at salget i alle fall i begynnelsen ville vært lavt.

I motsetning til i forbrukerelektronikkverden, hvor Apple i stor grad kan diktere leverandørkjeden, ettersom alle er interessert i å være iPhone-leverandør.

En anonym kilde siteres på å ha sagt at hele situasjonen og strategiendringen oppsto som følge av «en utrolig svikt i ledelse».

Spår forbrenningsmotorens død: – Alle biler er elbiler etter 2025

Plattformleverandør

Nå skal de heller utvikle teknologien som skal gi Apple mulighet til å levere systemet til partnere, eller eventuelt bruke det i en egenbygget bil senere.

Ifølge Bloombergs kilder skal gruppen som jobber med bilprosjektet bestå av rundt 1000 personer. Flere hundre skal ha fått sparken, eller ha blitt flyttet til andre prosjekter, men antallet personer tilknyttet prosjektet skal ha holdt seg stabilt, ifølge kildene.

Dette fordi de angivelig har ansatt nye personer i forbindelse med det nye fokuset.

Apples ledelse skal også ha gitt gruppen en deadline i slutten av 2017, hvor de må vise sannsynligheten for at prosjektet kan gjennomføres, og bestemme hvilken retning de skal gå i.

Googles selvkjørende bil har vært under utvikling siden 2008. Foto: Google

Har pønsket på bil siden 2014

Det sies at Apples Titan-prosjekt ble startet i 2014, og at planen var å gjøre seg store i bilindustrien. Målet skal ha vært å lansere en Apple-designet bil tidlig neste tiår.

Prosjektet skal ha blitt ledet av Steve Zadesky, en tidligere ingeniør hos Ford. Han skal ha forlatt Titan-prosjektet tidligere i år, men er fortsatt ansatt i Apple.

Han ble ifølge Bloomberg midlertidig erstattet av Dan Riccio, som tidligere har jobbet på iPhone, iPad og Mac. Senere skal Bob Mansfield, som blant annet var involvert i utviklingen av den første iPad-en hentet inn som prosjektleder.

Han skal ha samlet hele gruppen, og informert om endringen i strategien i mai. Han skal ha forklart at de ikke kommer til å bygge en Tesla-utfordrer, men en plattform for selvkjørende biler.

Apple-sjef Tim Cook og andre i Apple-ledelsen har tidligere hintet om at en bil ikke er utenfor selskapets rekkevidde.

Google har investert tungt i utviklingen av egne systemer for selvkjørende biler. De har siden prosjektet startet for sju og et halvt år siden kjørt 3,2 millioner kilometer med sin teknologi.

Det er ventet at Google vil lansere sin egen teknologi kommersielt i en eller annen form innen 2020.