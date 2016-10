Renualt tester selvkjørende Zoe

Renualt hiver seg på autonomibølgen. De skal slippe løs en flåte selvkjørende utgaver av elbilen Zoe i byen Wuhan i Kina neste måned, skriver Automotive News.

Bilene skal kjøre langs en to kilometer lang rute, i en demonstrasjon utført av Renaults fellesforetak med Dongfeng, Dongfeng Renault Automobile Co.

Detaljene om bilen er ikke kjent, men at de pønsker på en autonom Zoe er allerede kjent.

Next Two

Denne ble først presentert i 2013, under navnet «Next Two».

Den gang var bilen utstyrt med et avansert førerstøttesystem (ADAS) bestående av en radar i fronten, et kamera bak bakspeilet, og et belte av ultralydsensorer rundt hele bilen. En sentral datamaskin samler data og styrer bilen.

Renault Next Two ble vist frem i 2013. Foto: Renault

Utstyret skulle gjøre bilen selvkjørende under bestemte omstendigheter; På motorvei og saktegående trafikk under 30 kilometer i timen. Og da kun fem minutter av gangen.

Da Renault viste frem prototypen i 2013, sa Renault-Nissan-sjef Carlos Ghosn at de utvikler prototyper for å posisjonere seg slik at de er klare for kommersiell introduksjon innen 2020. Dette var estimater fra 2014.

Små forhold sammenlignet med Google

Den to kilometer lange autonome testruten de skal kjøre i Kina virker kanskje ikke veldig oppsiktsvekkende. I alle fall ikke sammenlignet med Google, som i løpet av de siste sju og et halvt årene har kjørt 3,2 millioner kilometer med sine selvkjørende biler, tilsvarende 300 år med kjøring med en person bak rattet.

I så måte er Renault og flere andre bilprodusenter sent ute. Så skal det nevnes at prosjektet er en del av demonstrasjonssone i Wuhan, hvor selvkjørende teknologi skal demonstreres.

Det later til å være erfaringer som nå i hovedsak står i veien for utrulling av selvkjørende biler.

– (...) Det er relativt enkelt å mestre de første 90 prosentene av kjøringen, hvor du reiser på motorveier, navigerer bygater med lett trafikk, eller passerer enkle veikryss, skriver Googles sjef for selvkjørende teknologi, Dmitri Dolgov, i en artikkel på Newco.

I dag ser Google på den siste millionen miles (1,6 mill. km) de skal kjøre for å sikre at bilene virkelig blir selvkjørende i alle situasjoner. Derfor fokuserer de nå på tungt trafikkerte bygater med et komplekst trafikkbilde.

Ingen biler på markedet før 2020

Renault setter en autonom Zoe i trafikk i Kina. Foto: Groupe Renault

Renault har på sin side ikke annonsert planer om fullstendig selvkjørende biler slik Google utvikler. Bilen som skal lanseres innen 2020 skal imidlertid ha mulighet til å navidere førerløst i nær sagt alle situasjoner, inkludert i bytrafikk med komplekst trafikkbilde, skriver den kinesiske avisen China Daily.

Renault-Nissan har til nå annonsert ett kommersielt produkt med delvis autonomi. «Propilot» er lansert i Japan, og installeres på Nissan-modellen Serena. Teknologien skal imidlertid introduseres på Quasqai i Europa neste år.

Under bilmessen i Paris viste Renault frem konseptet Trezor, som er helt selvkjørende.

Ingen tro på Elon Musks estimater

Ghosn har tidligere i år vært svært tydelig på at han ikke tror noe på Elon Musks påstander om at helt selvkjørende biler er klare om to til tre år.

Han sto da fast på at 2020 er det tidligste tidspunktet helt autonome biler er realistisk.

Renault-Nissan kjøpte nylig det franske programvareselskapet Sylpheo, som utvikler programvare for bildeling. Dette skal integreres i alliansens autonomiplattform.

Alliansen kunngjorde også nylig et samarbeid med Microsoft om utvikling av teknologi for neste generasjon tilkoblede tjenster, som skal baseres på Microsofts Azure-plattform. Hensikten med dette skal blant være å gi kunder mulighet til å overføre egne innstillinger mellom biler, og forenkle nedlasting av ny programvare til bilene, skriver IBtimes.

Renault er for øvrig den andre vestlige bilprodusenten som skal teste autonomi i Kina. Volvo annonserte det samme i april, skriver Automotive News. Så kan en alltids diskutere om Volvo skal anses som en svensk eller kinesisk bilprodusent.