Dette er de viktigste nyhetene fra bilmessen i Paris

Bilmessen i Paris ble sparket i gang torsdag, og denne gangen var det elbiler som fikk oppmerksomheten.

For mellom nye småbiler som Nissan Micra, en ny BMW-modell, andre generasjon Audi Q5 og nyheter om at Toyota ikke kommer til å lansere crossoveren C-HR med dieselmotor i Europa, var det elbillanseringene som virkelig fikk bred omtale.

Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel, og ikke minst Renault, sto for de elektriske nyhetene.

Renault overrasket mange med sin nye 41 kilowattimers Zoe.

Ikke fordi kapasiteten er spesielt stor – Opel Ampera-e har nesten 32 prosent større batteri – men fordi det er en nær dobling av kapasiteten.

Og det på samme plass som før. Her har det virkelig vært gjort fremskritt med batteriet, som LG Chem produserer for Renault.

Spår forbrenningsmotorens død: – Alle biler er elbiler etter 2025

Batteribytte mulig – pris ukjent

Renault-Nissan-sjef Carlos Ghosn presenterte den oppdaterte utgaven av Renualt Zoe i Paris. Foto: Groupe Renault

Det nye batteriet kan dessuten settes rett inn i de eldre utgavene av Zoe. Hvor mye det vil koste er fortsatt uklart.

3500 euro (ca 32 000 kroner) ble konkret nevnt av lederen for Renaults elbilprogram, Eric Feunteun i en tweet.

Men det er foreløpig usikkert hva han faktisk sikter til. Det fremgår nemlig ikke om det siktes til de som leier batteri (altså ingen av Renaults norske kunder), eller de som eier batteri.

Roger Andersen, PR-sjef i RBI Norge, som importerer Renualt, sier til Teknisk Ukeblad at de vil kommunisere pris for batteribytt senere.

Renault Zoe er Europas mest solgte elbil, så det er antakeligvis mange kunder hjemme og ute som vil sette pris på muligheten.

Andersen forteller for øvrig også at det er R90-utgaven som skal selges i Norge. Denne har ikke støtte for hurtiglading, men kun 22 kilowatt semihurtiglading.

Et annet spørsmål som foreløpig ikke er besvart er hvor stor kapasitetsøkningen faktisk er. Renault er en av få elbilprodusenter som oppgir nettokapasitet, altså den batterikapasiteten du kan utnytte. Hvorvidt 41 kilowattimer er netto- eller bruttokapasitet vites foreløpig ikke.

Ampera-e selger godt, selv uten kjent pris

Opel Ampera-e ble vist frem under bilmessen som foregår i Paris. Foto: Christophe Ena/NTB Scanpix

Opels lansering var kanskje den viktigste, om enn ikke den mest overraskende. Nær sagt ingen nye detaljer ble presentert, men de skrøt av rekkevidden.

Bilen lot seg kjøre fra London til Paris uten ladestopp – en strekning som for øvrig er kortere og flatere enn Oslo - Bergen – med 80 kilometer igjen på rekkeviddeindikatoren.

Bilen kommer til å selges med en NEDC-rekkevidde på over 500 kilometer. Men NEDC-tall er viden kjent for å ikke avspeile reell rekkevidde.

Opel presenterte derfor også rekkevidden i den kommende kjøresyklusen WLTP (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure). Her er får Ampera-e en rekkevidde på 380 kilometer.

En av grunnene til at EU skroter NEDC for WLTP er at den skal gi et forbruks- og rekkeviddetall som bedre gjenspeiler virkeligheten.

Ampera-e har fått massiv oppmerksomhet, noe Opel-forhandlerne her hjemme merker. Mange har allerede signert kontrakt, til tross for at prisen ikke er annonsert.

Vi tipper de som venter med å bestille bilen til de har fått prøvekjørt den må belage seg lang leveringstid.

Tyske konsepter

Mercedes-Benz Generation EQ skal komme i salg innen tre år. Foto: Daimler AG - Global Communicatio

De to andre store elektriske nyhetene var det Volkswagen og Mercedes-Benz som sto for.

Nyhetene var at det ble vist frem konseptbiler. Ingen av produsentene viste frem biler som er i nærheten av å være «showroom-klare».

Det kan være grunnen til at det kanskje ikke er like stor entusiasme rundt disse. De er tross alt mange år unna.

Men lanseringene viser likevel at et skifte for alvor er på vei. Når Volkswagen vil lansere 30 elbiler på ti år, sier det litt om hva som venter der fremme.

Men at Volkswagen og Mercedes pønsker på en elbiloffensiv er egentlig gammelt nytt.

De har ikke noe valg. I 2021 må bilprodusentenes flåter i snitt ha et CO2-utslipp på under 95 gram per kilometer, noe det er vanskelig å se for seg at de skal klare uten elektrifisering.

Ja, produksjon av batterier er tatt med: Så mye renere er egentlig en elbil enn en fossilbil

Sjarmoffensiv

. Foto: Volkswagen

Volkswagen har på toppen av det hele rotet seg inn i en real PR-smørje ved å ha blitt tatt med buksene nede i dieselskandalen. Å kjøre på med elbil handler for Volkswagen antakeligvis like mye om å riste av seg imaget som en uærlig klimasinke.

Mål om 30 nye elbiler innen 2025 kan kanskje rette på dette, og ved å presentere konseptet ID som det viktigste Volkswagen har gjort siden bobla og Golf, forsøker de å understreke hvor viktig de mener elbiler nå er.

ID skal ha en rekkevidde på 600 kilometer, og bygges på den nye MEB-plattformen til konsernet, som også Audi Q6 E-tron skal bygges på.

Frem til den første modellen kommer, er det en oppdatert e-Golf som gjelder. Denne skal ha en rekkevidde på 300 kilometer, men da snakker vi om NEDC-tall.

Les hvordan: Vi la om kjøremønsteret og økte rekkevidden på elbilen

Daimler ser for seg en elektrisk fremtid

For Mercedes handler det antakeligvis også litt om at de ser at Tesla spiser deler av luksussegmentet de tidligere har eid sammen med BMW og Audi. I tillegg til strengere utslippskrav, selvsagt.

Så skal det sies at Daimler nylig har lansert tre helelektriske utgaver av Smart, som foruten den elektriske B-klassen er konsernets elektriske alibi frem til deres Generation EQ materialiserer seg.

Selv sier Mercedes at så mye som 1 av 4 biler de selger i 2025 vil være elektriske.

Nissans manglende Leaf

Det var i forkant av messen knyttet en viss spenning til om andre, særlig Nissan, ville vise frem elbilnyheter.

Nissan holdt seg imidlertid til en ny Micra, som ikke kommer som elbil. Noen oppdatert Leaf ble ikke vist frem.

Det dreier seg trolig om flere ting. Denne gangen var det alliansepartner Renault som skulle frem i lyset. Det er dessuten ikke mer enn et år siden Leaf ble lansert med 30 kilowattimers batteri.

Det er ventet at Nissans neste lansering blir en ny generasjon Leaf, basert på konseptet IDS, eller eventuelt en helt ny modell.

Det er uansett lite sannsynlig at Renault-Nissan med det første kommer til å presentere biler fra de to merkene som er i direkte konkurranse med hverandre.

Du har kanskje ikke hørt om dem? Verdens største elbilprodusent

Elektrisk fremtidsbil

Designerne av Trezor har tatt seg en solid dose futurium i forbindelse med utformingen. Foto: Groupe Renault

Renault benyttet for øvrig også anledningen til å vise frem det elektriske sportsbilkonseptet Trezor.

Det er ingen tvil om at det ser lekkert ut, men det er åpenbart at dette ikke er et produkt vi får se i salg. Den har ikke dører, men hele fronten løftes opp når man skal klyve inn og ut.

Men som designstudie gir den et interessant blikk inn i hvordan Renault ser for seg at designen deres er på vei.