Dette er Mercedes' kommende elbil

Ryktene har på forhånd sagt at Mercedes-Benz vil gjøre som BMW, og selge elbiler under et eget merkenavn.

I dag ble sløret trukket av: Serien heter EQ, og den første modellen ut er en helelektrisk SUV.

Denne er presentert som Generation EQ, og er foreløpig en konseptbil. Den skal imidlertid komme i salg innen tre år.

EQ er imidlertid ikke bare en modellserie, men også et økosystem av tilknyttede tjenester og produkter.

Utviklingen skjer i regi av en ny avdeling kalt CASE, som jobber med tilkoblede biler, autonomi, deling og selvsagt elektriske drivlinjer.

Produsentens mål er å lede premiumsegmentet for elbiler innen 2025. De tror at elbiler vil stå for mellom 15 og 25 prosent av salget innen 2025. Innen den tid skal de ha ti helelektriske biler i utvalget sitt.

– Vår melding til markedet er: Vi er klare når du er, sa Dr. Dieter Zetsche, sjef for Daimler og Mercedes-Benz Cars under pressekonferansen.

Generation EQ

Generation EQ er en kompakt SUV. Foto: Daimler AG - Global Communicatio

Da må de i tilfelle få dreisen på elbilutvalget. Det første grepet er konseptbilen Generation EQ. Den er en «sporty SUV coupé», som er bygget på en ny plattform laget utelukkende for elbiler.

Plattformen er skalerbar, og skal fungere like bra for små som store biler, ifølge Mercedes.

Generation EQ er utstyrt med to elektromotorer som yter tilsammen 300 kilowatt, med et dreiemoment på 700 newtonmeter. Dette skal gi en 0-100-tid på under fem sekunder.

Rekkevidden skal være 500 kilometer, og batteriet skal ha en kapasitet på 70 kilowattimer. Batteriet bygges av Daimler Accumotive.

Bilen skal komme med støtte for CCS-hurtiglading, og Mercedes-Benz hinter om at det kan være aktuelt med støtte for effekter på 300 kilowatt.

Trykkskjermer overalt

Trykkskjermer erstatter stort sett alle knappe og brytere i bilen. Foto: Daimler AG - Global Communicatio

Knapper og brytere i dashbordet er erstattet av trykkskjermer. Selv rattet har fått integrerte OLED-skjermer for styring av funksjoner. En 24 tommers trykkskjerm skal gi god oversikt.

Det eneste stedet de har beholdt bryterne er på setejusteringen.

Bilen skal også være selvkjørende, men det er uklart hvor stor grad av selvkjøring Mercedes-Benz ser for seg.

Generation EQ skal være tilkoblet, og kan dele og motta data fra andre biler og med infrastrukturen. Et ITS-system, med andre ord, som vil kunne gi bilen informasjon om kjøreforhold, ledige ladere i nærheten og annet.

Utover dette har produsenten ikke vært særlig konkret. Vi vet altså foreløpig ikke hva de ser for seg med tanke på pris, annet enn at den skal koste omtrent det samme som en «fornuftig priset GLC».

En slik koster i området 600 000 og oppover.

Tre nye Smart

Nye Smart-biler ble vist frem igjen. Foto: Daimler AG - Global Communicatio

De var imidlertid konkrete når det gjaldt de tre andre elbilene de lanserte på nytt, etter at de viste dem frem forrige uke.

Disse lanseres under Daimlers Smart-merkenavn, som består av små bybiler.

Det er derfor ikke snakk om rekkeviddesluggere. Disse har rekkevidde på inntil 160 kilometer, og batteri på 17,6 kilowattimer.

Smart Electric Drive-bilene inkluderer blant annet verdens eneste elektriske kabriolet.

Så vil antakeligvis oppmerksomme lesere innvende at Tesla Roadster ble levert uten tak. Vi antar at Mercedes-Benz mener at dette er den eneste i produksjon nå.

Smart-serien består av små bybiler, og i tillegg til en toseters kabriolet en toseters fortwo, og fireseteren forfour.

Bilene koster fra 21.940 euro, som fratrukket 19 prosent tysk moms er 166.000 norske kroner. Det bør bety en pris på under 200.000 kroner i Norge.

Bilene leveres med garanti på 8 år eller 100.000 km. Disse bilene kommer i salg om tre måneder.

Bildelingstjeneste

Bilen har et annet designuttrykk enn Mercedes' øvrige biler. Men den vil antakeligvis ikke se helt slik ut når den kommer i salg. Foto: Daimler AG - Global Communicatio

Daimler ser for øvrig også for seg at de kan gjøre det stort innen bildeling.

De jobber derfor med å starte opp en egen bildelingstjeneste. Bilen bil kobles mot en internettplattform, og de kaller det «AirBNB for bilen din». I praksis later tjenesten til å være bygget opp som Nabobil og lignende tjenester.

Eieren legger inn hvilke tider bilen er tilgjengelig, laster opp noen biler, og så kan vilt fremmede leie bilen.