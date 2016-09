Renault dobler batteripakken i nye Zoe

Det er ikke langt fra en dobling når Renault nå lanserer nye utgaver av sin elbil Zoe med batteripakke på 41 kilowattimer.

At det nye batteriets fysiske mål er like det gamle på 22 kilowattimer, illustrerer hvor mye batteriteknologien har blitt forbedret siden 2012, da dagens utgave ble satt i produksjon.

Som før er batteriet levert av LG Chem, som for øvrig også leverer batteri til blant annet Opel Ampera-e.

Rekkevidden, i NEDC-tall, er oppgitt til 400 kilometer. Renualt angir en reell kjørelengde på rundt 300 kilometer.

Lekket pressemelding

Bilen skal trolig presenteres under bilmessen i Paris. Nyheten ble kjent da den nederlandske pressemeldingen til lakk ut litt for tidlig (se lengre ned).

Sånn sett er detaljene egentlig ikke bekreftet.

Derfor er noen detaljer fremdeles litt uklare, men så vidt vi kan avgjøre ser pressemeldingen reell nok ut.

Hurtiglading er tilbake

Fra Renaults nederlandske pressemelding som lekket ut i forkant av lanseringen. Klikk for større bilde. Foto: Skjermdump

Det ser ut til at Renault igjen gir Zoe mulighet for hurtiglading. Da 2015-modellen av bilen ble lansert, ble den tilgjengelige batterikapasiteten økt noe, samtidig som mulighet for hurtiglading ble fjernet.

Fra 2017 ser det ut til at man kan kjøpe bilen med og uten hurtiglading. Den skal komme i modellnummer R90 og Q90.

Q90 kommer i tre utstyrsnivå, kalt Life, Intens og Bose Quickcharge. R90 kommer i fire utstyrsnivå, kalt Entry, Life, Intens og Bose.

Hvorvidt Renualt har gjeninnført 43 kilowatt hurtiglading med trefase vekselstrøm, eller om de har fått på plass likestrømshurtiglading som elbilprodsentene ellers, vites ikke.

Verdt å merke seg er at R90 Entry skal leveres med det gamle 22 kilowattimers batteriet og 240 kilometer NEDC-rekkevidde.

I spesifikasjonsarket ser det ut til at det vil være noen forskjeller på disse bilenes rekkevidde. R90-modellene har 400 kilometer rekkevidde, mens Q90-modellene har 370 kilometers rekkevidde.

Prisene i Nederland er oppgitt fra 29 390 euro til 37 390 euro. Det skal åpnes for bestilling av bilen 1. oktober, med leveranse fra 2017.

Lanserer ny app

Renault skal også lansere en ny app, som blant annet gjør det mulig å planlegge en kjørerute på telefonen, og så laste den automatisk ned til GPS-en i bilen.

Den nye appen skal også gjøre det mulig å styre kupetemperaturen i bilen, og starte og stoppe lading.

Som navnet på de øverste utstyrsnivåene antyder, kommer lydanlegget i disse til å leveres av Bose.

Noen av modellene får også andre nye funksjoner, som automatisk folding av sidespeilene, nytt interiør, og nye felger.

Flere detaljer blir trolig presentert under Renaults presselansering torsdag kveld.