E-tron blir i 2018 det Quattro var i 1980

I 1980 ble den legendariske Audi Quattro lansert, også kjent som «Ur-Quattro»

På samme måte som at senere firehjulsdrevne audier fikk modellbetegnelse i tillegg til quattro-navnet, skal betegnelsen «e-tron» framover forbeholdes helelektriske audier, og den første modellen som produseres i større volum skal kun hete Audi E-tron, opplyser audisjef Rupert Stadler til Autocar.

I 2018

Audis originale permanente firehjulstrekksystem. Foto: Audi

«Ur-E-tron», hvis vi kan kalle den det, kommer på markedet i 2018 og blir en suv. Spesifikasjonene som er sluppet så langt tilsier rundt 94 kWh batterikapasitet og støtte for ladeeffekt på 150 kW.

Konseptet Q6 E-tron Quattro ble vist fram på bilmessen i Frankfurt i fjor høst. I tillegg skal det komme ytterligere to helelektriske biler fra Audi innen 2020.

«Ur-E-tron» blir en SUV som kommer til å ligne en del på denne. Bilde: Audi

Stadler sier at e-tron-betegnelsen etter hvert vil komme i kombinasjon med mer tradisjonelle navn, for eksempel A6 e-tron, A7 e-tron og A8 e-tron, der den sistnevnte kan få det typiske Model S-utfordrer-stempelet.

Audi e-tron quattro Concept. Bilde: Audi

Denne navnepolitikken betyr i så fall at ladbare hybrider som dagens A3 e-tron må få et nytt navn. Det er uansett ikke så lenge de vil eksistere, skal vi tro Audi selv. Tidligere i år anslo produsenten at hybrider er en overgang mot helelektriske biler som neppe vil vare særlig lengre enn ti år.

Slutt for R8 e-tron

Samtidig varsler Audi nå at de innstiller produksjonen av den ene elbilen de faktisk har hatt, R8 e-tron, etter kun halvannet år.

Det har eksistert ulike konseptuelle elektriske versjoner av supersportsbilen siden første visning i Frankfurt i 2009. I mars i 2014 kunngjorde Audi at de hadde gjort så store teknologiske framskritt at de hadde besluttet å sette den i produksjon. Det skjedde et år senere etter første visning i Genève i mars i fjor.

Dette var altså andre generasjon Audi R8 der utvalget på to V10-ere med henholdsvis 540 hk/397 kW og 610 hk/449 kW ble supplert med en ny elektrisk versjon.

E-tron-utgaven var utstyrt med to elmotorer med en samlet ytelse på 340 kW/920 Nm som tillot bilen å akselerere fra stillestående til 100 kilometer i timen på under fire sekunder. Riktignok er begge bensinversjonene kjappere.

Audi R8 e-tron fikk et kort produksjonsliv. Kun i overkant av halvannet år. Bilde: Audi

Litiumionebatteriet hadde en kapasitet på cirka 92 kWh som ga sportsbilen en oppgitt rekkevidde på 450 kilometer per lading. Sammenlignet med den siste prototypen var energitettheten i batteripakka økt fra 84 til 154 Wh/kg.

Ifølge Car and driver er det produsert under 100 eksemplarer av bilen som hadde en veiledende pris på en million euro.

Fra første stund har Audi framholdt at de så på denne bilen som et mobilt high-tech-laboratorium for å sanke kunnskap og erfaring til den «ordentlige» elbilserieproduksjonen.