Slik er det å kjøre buss uten sjåfør

360/VR-video: Trykk og dra i videobildet over for å se deg rundt, eller se videoen med Youtube-appen på mobil eller VR.

Den førerløse bussen EZ10 er nå i Norge, og markerer dermed den første offisielle testkjøringen med førerløs buss i Norge. Nå kan du bli med på en av de første turene ved hjelp av 360/VR-video.

Bussen EZ10 fra EasyMile er høyaktuell for norsk bruk, og Forus i Stavanger har allerede bestilt to busser.

Men fortsatt mangler det lover og regler som gjør det lovlig å kjøre helt førerløst i Norge. Derfor er det foreløpig med en operatør i bussen, som er i stand til å overstyre systemene.

I 360/VR-videoen over kan du se hvordan bussen reagerer når en person stiller seg rett foran under kjøring.

Marsjfart på 20 km/t

Nå skal det sies at EZ10 ikke er noen fartsmaskin - normal marsjfart er 20 kilometer i timen. Maxhastigheten er på 40 kilometer i timen.

Den har en total kapasitet på 12 personer, seks sittende og seks stående. Den er også svært godt tilpasset rullestolbrukere.

EZ10 bruker et system basert på visuell objektgjenkjenning, og navigerer ved en kombinasjon av kameraer, lidar og differensial GPS.

Bussen følger en forhåndsbestemt rute. Den har ikke ratt, ei heller noen definert front- eller bakside. Den krever ingen spesiell infrastruktur, annet enn veier å kjøre på.

Den har tre driftsmoduser: metro-, buss- og etterspørselsmodus. I førstevnte følger den en fastsatt plan og stopper på alle stasjoner. I bussmodus stopper den kun på signal, enten fra bussen eller stasjonen, og i etterspørselsmodus vil den svare på forespørsler sendt fra en smarttelefon-app.

De selvkjørende minibussene skal først og fremst benyttes som et supplement til annen kollektivtransport, for eksempel på korte strekninger til og fra kollektivknutepunkt, hvor gangavstanden oppleves som akkurat litt for lang eller krevende.

Slik skal kollektivtransport bli mer tilgjengelig, og tanken er at det skal bli enklere å la bilen stå.

14 timer kjøring

Bussen bruker et litium-ion-batteri (LiFeP04), og har en driftstid på opptil 14 timer kjøring.

Den er 393 cm høy, 199 cm bred og 275 cm høy. Nyttelasten er på 1700 kilo, og fullastet veier den 2800 kilo.

Ifølge konsulentselskapet Acondo har bussene en prislapp på omkring 1,8 til to millioner kroner, med vedlikeholdskostander på rundt 270.000 kroner i året.