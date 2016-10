Første skritt mot autonome skip: Fjord1-ferge på autopilot

Det er Rolls-Royce som har utviklet det de kaller «auto crossing-system».

Systemet overtar fjordkryssingen fra kapteinen og skal kontrollere skipenes akselerasjon, retardasjon, fart og rute.

Det skal tilpasse seg vær, vind, strøm og andre forhold og sørge for jevnt forbruk av energi.

Seilingstiden på Anda-Lote er på 10 minutter med 10 minutter til lading. Batterikapasiteten er på 1000 KWh. Det er samme som verdens første helelektriske bil- og passasjerferge, Ampere, som er bygget i aluminium.

Første skritt mot autonome ferger

Kapteinen vil overvåke Auto Crossing-systemet og kan ta over om nødvendig. I første utgave av systemet vil kapteinen manøvrere fergen manuelt de siste meterne inn til kai.

Fjord1-fergene bygges i stål og skal ha plass til 120 biler, 12 vogntog og 349 personer. Foto: Multi Maritime

Neste generasjon av systemet vil automatisere også denne delen av driften.

Dermed tas enda et nærmere skritt mot autonom, eller selvkjørende, ferge. Norge er i ferd med å befeste posisjonen som ledende på utviklingen av autonome skip.

- Ja, dette er helt åpenbart et solid skritt på veien mot autonome ferger, sier Jann Peter Strand, produktsjef for automasjon & kontroll i Marindivisjonen til Rolls-Royce, i Ålesund.

Hvis kapteinen av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta manuell kontroll, vil systemet stanse fartøyet i trygg avstand fra land og holde det i sikker posisjon så lenge som nødvendig.

Mer enn autopliot

Auto-crossingsystemet blir en avansert form for autopilot.

Jann Peter Strand, produktsjef for automasjon og kontroll i Rolls-Royce i simulatoren i Ålesund. Foto: Tony Hall/Rolls-Royce

- Energibruken er veldig kritisk i en batteriferge. Selv om mange kapteiner er svært dyktige, vil et automatisk system sørge for at driften blir optimal på hver tur, blant annet med tanke på akselerasjon og avpassing av farten. Det frigir også tid for kapteinen, som kan konsentrere seg om å overvåke og navigere i forhold til annen trafikk, sier Strand.

Neste skritt i utviklingen av systemer er å få systemet til å legge til, eller dokke. Deretter blir det å utvikle sensorer for deteksjon av objekter og antikollisonsutstyr.

Energieffektivitet

– Dette systemet er utviklet for å hjelpe fergeoperatøren med å nå sine

Batterifergene for Anda-Lote Design: MM 103 FE EL

Klasse: DNV GL +1A1, Car Ferry B, Battery (Power), E0, R4 (nor)

Lengde: 106,2 m

Bredde: 17,2 m

Batterikapasitet: ca. 1000 kWh

Dødvekt: Min. 700 dvt

Lastekapasitet: 120 personbiler (PBE), 12 vogntog (VTE)

Passasjertall: 349 inklusive mannskap

Mannskapsinnredning: 4 doble og 3 enkle lugarer, messe, bysse, skipskontor m.m.

forpliktelser til driftssikkerhet og forutsigbar energiforbruk i ulike værforhold, sier Strand.

Det automatiske krysningssystemet kan benyttes sammen med alle typer azimuth-thrustere fra Rolls-Royce. Det kan dermed installeres på eksisterende fartøy så vel som nybygg.

Antikollisjon neste

Rolls-Royce er interessert i å komme i kontakt med andre rederier som kan tenke seg å teste ut systemet, spesielt med tanke på å utvikle automatisk dokking.

- I prinsippet kan vi levere systemet til skip og ferger som har andre thrustersystemer, men vi vil i starten helst levere dette som en pakke. Vi har full kontroll over alle paramatere ved våre egne thrustere og installasjon og tilpassing vil være enklere, sier Strand til TU.

Tyrkia-bygg

De to fergene, som nå bygges i stål ved Tersan-verftet i Tyrkia, utstyres med to azipull-thrustere hver, skriver Rolls-Royce i en pressemelding.

De nye el-fergene som skal leveres til Fjord1 har byggestart ved Tersan-verftet i Tyrkia nå i høst. De er utviklet av norske Multi Maritime i samarbeid med Fjord1. Planen er at de skal være i drift fra januar 2018.

Fergene skal trafikkere Anda-Lote langs E39 i Sogn og Fjordane fra 2018. De skal ha plass til 120 biler og 12 vogntog.