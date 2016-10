Alle Tesla-modeller kan leveres nå med ny selvkjørings-teknologi

På sedvanlig vis har Tesla Motors og gründer Elon Musk i lang tid hatt nedtelling til en ny lansering, uten å røpe hva det gjaldt.

De som gjettet på en nyhet om selvkjøringsteknologi fikk rett.

Tesla varsler nå at de allerede i gang med å produsere biler som utstyres med teknologi som gjør dem i stand til å operere med full autonomi.

Flere sensorer, mer regnekraft

Den nye selvkjøringsteknologien består kort fortalt av:

Åtte kameraer rund baut som gir 360 graders-dekning med opp til 250 meter rekkevidde

Tolv forbedrede ultralydsensorer med doblet rekkevidde av dagens

En allerede forbedret radar

En datamaskin som ifølge produsenten har 40 ganger så mye regnekraft som dagens

– Model S- og Model X-biler med dette utstyret er allerede i produksjon og kan kjøpes i dag, og det kommer også i Model 3, heter det fra Tesla som forlanger 8 000 dollar (66 000 kroner) for den nye teknologien.

Noen mangler i starten

Autopiloten i Tesla i dag benytter seg også av ultralydsensorer, en radar som kom i oktober 2014 og ett framoverseende kamera.

I september kom versjon åtte av autopilotprogramvaren, der en av de viktigste endringene er at radaren brukes som primærsensor i stedet for å være supplement til kameraet.

Tesla skriver at før noen av funksjonene den nye maskinvaren byr på kan aktiveres, må systemene kalibreres ved hjelp av data innhentet fra reell kjøring.

Mens dette skjer, vil biler med den nye maskinvaren midlertidig mangle noen av funksjonene som i dag er tilgjengelig med førstegenerasjons autopilot-hardware. Det gjelder blant annet automatisk nødbremsing, kollisjonvarsling og aktiv cruisekontroll.

– Dette vil som alltid komme fortløpende i over-the-air-oppdateringer så snart funksjonene er validert, skriver elbilprodusenten.

Full selvkjøring om to år

Tesla er i dag på det SAE har definert som nivå 2 av 5 når det gjelder graden av autonomi.

På pressekonferansen kom det fram at Tesla vil bevege seg inn til nivå 3 i løpet av de kommende månedene.

Dette definerer SAE som «automasjon under visse omstendigheter»: Er det første hvor systemet overvåker omgivelsene, tar avgjørelser om for eksempel når bilen skal foreta en forbikjøring, sette på blinklys og annet, og kan brukes i alle situasjoner. Biler på dette nivået kan utføre kjøringen på egen hånd, men det forventes at føreren skal kunne ta over kontrollen ved behov.

Nivå 4 og 5 skal etter planen nås i 2018 for bilene som nå produseres, og da snakker vi altså om full automasjon eller selvkjøring.