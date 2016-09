Tesla ruller ut ny Autopilot

Etter dødsulykken som krevde livet til en Tesla-fører i USA tidligere i år, har Tesla varslet endringer i hvordan Autopilot-systemet fungerer.

En ny versjon av Autopilot-programvaren rulles i disse dager ut til Tesla-eiere, og hovedendringer er måten radaren i bilen nå fungerer.

Kort sagt brukes denne nå frittstående, og ikke bare som et støttesystem til kamerasensoren i fronten av bilene.

En rekke andre nyheter er også lagt til.

Flåtelæring

Tesla tar i større grad i bruk flåtelæring, ved at informasjon om objekter systemet ikke er sikker på om er en hindring eller ei, formidles til andre Tesla-er.

Basert på handlingen til andre sjåfører, kan systemet med en viss sikkerhet avgjøre at disse objektene ikke er reelle hindringer i veien.

Slike hindringer kan være broer og skilt over veien.

Flåtelæring tas også i bruk på andre områder. Nå vil informasjon om svingete veier lastes opp til Tesla, slik at hastigheten bedre tilpasses slike veier.

Bilen ber føreren om å holde i rattet dersom han eller hun ikke har holdt i det på en stund. Foto: Tesla

Holder føreren i ørene

En annen stor endring er at Tesla når er strengere med føreren. Det kreves at føreren holder hendene på rattet.

Dette tvinger brukeren til å være involvert i kjøringen.

Tar du hendene av rattet, vil bilen mase på deg for å få deg til å holde i rattet. Ignorerer du advarslene, vanker det straff.

Årsaken er at Tesla har funnet ut at erfarne Autopilot-brukere oftere tar hendene av rattet, og ignorerer varsler om å holde i rattet.

Nå vil instrumentpanelet pulsere i rødt, slik at føreren skal få et tydelig signal om at det er på tide å holde i rattet.

Styrt av hastighet

Hvor tidlig advarslene vil vises fungerer, avhenger av hastighet. Under 70 kilometer i timen vil advarselen vises om føreren ikke holder i rattet på fem minutter.

Over hastigheten er høyere, får føreren beskjed om å holde i rattet etter ett minutt dersom bilen ikke følger en annen bil. Advarselen vises etter tre minutter dersom du følger en bil.

Om advarselen ignoreres tre ganger i løpet av en time, vil automatisk styring deaktiveres frem til bilen har vært parkert.

Dette er for så vidt fortsatt ganske avslappet sammenlignet med Nissans nye selvkjøringssystem. Her får du advarsel etter fire sekunder. Ignoreres den i ti sekunder, skrus systemet av.

Kan ta over styringen før det smeller

En ny sikkerhetsfunksjon vil nå aktivere automatisk styring selv om bilen kjøres i manuell modus, dersom bilen registrerer at den er i ferd må kollidere.

Sannsynligheten for kollisjon må imidlertid være tilnærmet 100 prosent for at dette skal skje.

Bilen vil dessuten advare om at den er i ferd med å kjøre utfor veien dersom den ikke har registrert at du har beveget rattet på forhånd.

Passer kupétemperaturen når bilen er parkert

En helt ny funksjon er «Cabin Overheat Protection», som passer på kupétemperaturen i bilen når den er parkert.

Tanken er at barn eller dyr i bilen ikke skal utsettes for utrygge temperaturer.

Så vil sikkert noen innvende at det ikke er en god idé å la barn og dyr sitte alene i bilen i utgangspunktet.

I tillegg kommer en mengde andre små og store forbedringer, både til Autopilot og andre funksjoner i bilene. Alt er del av versjon 8 av Teslas programvare for bilene.