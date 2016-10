Her er Tesla-utfordreren fra selskapets tidligere sjefsingeniør

Det har lenge vært knyttet spenning til den kommende elbilprodusenten Atieva, som er ventet å bli en utfordrer til Tesla.

Nå har Atieva skiftet navn til Lucid Motors, og selskapet ser ut til å gjøre seg klare til å lansere bilen senere i år.

Bilen skal angivelig avdukes i desember, og er vist frem til utvalgte personer denne uken, skriver Recode. Lucid Motors selv har ikke gått ut med noe bekreftelse av lanseringstidspunkt.

Bilen, som har kodenavn Atvus, skal angivelig være utstyrt med en batteripakke på 87 kilowattimer, og motorene skal ha en makseffekt på 900 hestekrefter.

Til sammenligning har Tesla Model P100D batterikapasitet på 100 kilowattimer, og en målt makseffekt på 760 hestekrefter.

Lanseres i desember

I forrige uke ble det kjent at Atieva, eller Lucid Motors som de nå heter, har planer om å lansere Atvus i desember.

Dette bildet dukket opp i offentlige dokumenter i USA. Foto: Lucid Motors

Det var nettstedet Recode som meldte dette, uten at de navngir kildene sine.

De har også funnet offentlige dokumenter fra en søknad til staten California, hvor et bilde av det som antas å være bilen er lagt ved.

Det er snakk om en tidlig skisse av bilen, og det ferdige produktet vil se noe annerledes ut, skriver nettstedet.

Med navneendringen har Lucid Motors også publisert noen bilder av den kommende bilen. Dette er imidlertid detaljbilder, og de gir ikke noe helhetsinntrykk av hvordan bilen blir seende ut.

Autonomi

Grensesnittet skal være mulig å tilpasse etter brukerens behov, ifølge Lucid Motors. Foto: Lucid Motors

De letter imidlertid litt på sløret, og forteller at produktet de lanserer skal være ulikt noe annet på veien i dag.

Bilen skal være middels stor, ha «automatiserte kjøresystemer», naturlig stemmeinteraksjon, og intuitive brukergrensensitt, skriver Lucid på sine nettsider.

Hvor selvkjørende bilen vil være, vites ikke. Tesla annonserte denne uken at deres biler fremover vil være utstyrt med sensorer som vil la bilene kjøre helt på egen hånd. Om noen ønsker å overgå Tesla, må i tilfelle selvkjøring være en viktig del av produktet.

Produsentens bilutvikling ledes av tidligere sjefingeniør for Tesla Model S, Peter Rawlinson. Planen skal være å bygge omtrent 20 000 biler det første året, og så å produsere 130 000 biler i året deretter.

Dette er en del mindre enn Teslas mål, som er å produsere 500 000 biler i året innen 2018. Deres kommende Model 3 vil trolig være modellen med størst produksjonsvolum.

Rask aksellerasjon

Bilen har motor foran og bak, og sies å yte 900 hestekrefter. Foto: Lucid Motors

Tidligere i sommer fortalte Lucid Motors' assisterende daglig leder i Kina, Zhang Xin, at bilen vil være utstyrt med motor foran og bak, og at den vil kunne aksellererer til 100 kilometer i timen på under tre sekunder, skriver Recode.

En ikke-navngitt kilde som tidligere har jobbet for selskapet, sier til Recode at bilen også vil ha noe autonomi.

At Lucid Motors har planer om å sette i gang salg i 2018, er i seg selv kjent. Zhang Xin fortalte dette i september, skriver Recode.

I løpet av året har Lucid Motors, som ble grunnlagt som en batteri- og drivlinjeprodusent i 2007, brukt ressurser på å profilere seg som en elbilprodusent.

De har publisert en rekke videoer hvor deres testkjøretøy, varebilen «Edna», settes opp mot andre biler. Dette for å demonstrere hvor kraftig ytelse batteri og drivlinje byr på.

Uvisst hvordan bilene skal produseres

Lucid Motors er som Tesla grunnlagt og basert i Silicon Valley, og har to fasiliteter der hvor de driver med utvikling. De har imidlertid ikke noe egen fabrikk enda, og har trolig fått bygget en prototype på kontrakt i Kina.

I sommer fortalte Lucid Motors til Reuters at de har sett seg ut to steder i USA hvor de vurderer å bygge fabrikk. Recodes kilder hevder at avgjørelsen er tatt, og at fabrikken skal bygges i Arizona.

Etter at Tesla vurderte det samme, men til slutt valgte å bygge sin Gigafactory i Nevada, skal Arizona ha gjort mye for å sikre at Lucid Motors etablerer fabrikken sin der.

Det som uansett ser ut til å være ganske sikkert, er at Tesla er i ferd med å få en konkurrent i sitt eget nabolag.

Lucid Motors' eneste bilde hvor man kan se hele bilde avslører svært få detaljer annet enn at sidespeilene ser ut til å være kameraer. Foto: Lucid Motors

Del av kinesisk trio

Lucid Motors kommer i tillegg til Faraday Future, den kinesiske elbilprodusenten som sikter mot samme marked som Tesla, med elektriske luksusbiler.

Lucid og Faraday Future er på sett og vis søsterselskaper i en familie som også inkluderer LeEco. Relasjonene mellom disse er imidlertid noe uklare.

I 2014 investerte to kinesiske bedrifter 100 millioner dollar i amerikanske Lucid Motors. Den ene var den statlige kinesiske bilprodusenten BAIC, og den andre det som i dag er LeEco. De fikk til sammen en eierandel på 50 prosent.

Etter dette grunnla eieren av LeEco, Jia Yueting, bilprodusenten Faraday Future, og senere lanserte også LeEco planer sin egen elbil, LeSee.

BAIC skal tidligere i år ha solgt sine eierandeler i Lucid Motors, og kjøper var var ifølge Recodes kilder Jia Yueting.

Uviss tilknytning

Dette er imidlertid ikke avklart, annet enn at Faraday Future selv sier til Recode at de ikke har noen tilknytning til Ludic Motors. Men om begge selskaper har samme eier, er det åpenbart at det er en eller annen forbindelse mellom de to.

Siden Lucid Motors, eller Atevia, ble grunnlagt i 2007, har selskapet skaffet seg godt over 100 patenter på batterier og drivlinjer. Disse kan eventuelt komme godt med for Faraday Future og LeEco, ettersom eierskapet mellom de tre selskapene er sammenflettet.

Ifølge Recode er det det ferdige designet som skal vises frem i desember. Da skal også detaljene om produksjonen avsløres.