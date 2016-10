Danske Fisker jobber med «revolusjonerende» elbil

Han var grytidlig ute med en serieprodusert ladbar hybrid, den danske gründeren og bildesigneren Henrik Fisker.

Han blir langt fra først med en luksuriøs og sportslig elbil, men dersom han kommer i nærheten av å nå egne mål, blir Fisker fortsatt et navn å regne med i bilindustrien:

I løpet av neste år skal det nystiftede selskapet Fisker Inc lansere en ny elbil der utseende kombineres med indre verdier, den påstått største rekkevidden på markedet.

Minst 644 kilometer

Snart ni år har gått siden plug-in-hybriden Fisker Karma ble vist fram første gang. Siden da har batteriteknologien gjort så store framskritt at mannen bak nå mener det er fornuftig å gi slipp på forbrenningsmotoren.

Så langt er dette det eneste Henrik Fisker har vist fram av den pågående elbilsatsinga. Foto: Fisker Inc

Los Angeles-bosatte Fisker opplyser til Bloomberg at han og et mindre team har jobbet med prosjektet i det stille i to år. Eller i «stealth-mode» som han sier, som jo også var betegenelsen på Karmas elmodus.

Dansken beskriver den kommende elbilen som Fisker Karmas «åndelige oppfølger». Prototypen skal vises fram for første gang om senest et år og skal ha en rekkevidde på «mer enn 400 miles» (644 kilometer), ifølge nyhetsstedet.

Fisker lanserte shooting-brake-versjonen av Karma i 2011. Foto: Stein Jarle Olsen

Til sammenligning har Tesla Model S P100 en EPA-rekkevidde på 315 miles (507 km).

Dette er derimot en bil som allerede er på markedet. Det er foreløpig ikke offentliggjort noen oppstartsdato for serieproduksjon av den nye Fisker-elbilen.

Derimot skisseres det allerede nå en plan om å følge opp med en rimeligere volummodell. Den skal ifølge Fisker skal selges for under 40 000 dollar (320 000 kroner) og ha større rekkevidde enn konkurrentene.

Eget batteriselskap

Fisker Incs ambisjon er å utvikle revolusjonerende elbilteknologi og by på elbiler med den største rekkevidden.

Det er ikke all verdens med detaljer selskapet hittil byr på, bortsett fra at batteriteknologien skal utvikles i eget hus, i datterselskapet Fisker Nanotech, som skal ha knyttet til seg mye californisk spisskompetanse.

Også her siktes det høyt: Ifølge dem selv skal de utvikle batterier som setter nye standarder innen rekkevidde, levetid, ladetid og total kostnadsreduksjon.

En del av forretningsideen er å selge batteriteknologien til andre bilprodusenter.

Karma lever videre

Fram til han lanserte bilmerket under eget navn var Henrik Fisker mest kjent for å ha designet blant annet BMW Z8 og Aston Martin-modellene DB9 og V8 Vantage.

Han begynte for seg selv med å etablere Fisker Coachbuild i 2005 og Fisker Automotive i 2007.

På Fisker Incs nye hjemmesider, knyttes Fiskers exit fra selskapet og den senere konkursen i sammenheng med batterileverandøren A123 Systems teknologiske problemer med to store tilbakekallinger og senere konkurs.

Aston Martin V8 Vantage. Foto: Aston Martin

Fisker Automotive solgte alt unntatt merkenavnet til den kinesiske bildelprodusenten Wanxiang for snart tre år siden.

Nå heter produsenten Karma Automotive, og har nettopp gjenopptatt produksjonen av hybriden som har fått navnet Karma Revero.

Karma Revero. Foto: Karma Automotive

Bilen er ganske lik den som første gang ble vist fram allerede i 2008, men med noen kosmetiske endringer utvendig og innvendig, ny kraftelektronikk og modernisert informajonssystem.

Produksjonsutstyret er flyttet fra Valmet Automotive i Uusikaupunki (Nystad) i Finland til den nye Karma-fabrikken i Moreno Valley rett øst for Los Angeles. Her er målet i første omgang å produsere tusen biler i året. Prisen er 130 000 dollar som etter norske avgifter fort betyr minimum 1,5 millioner kroner.

Prisfall

At Fisker nå går vekk fra bensin-elektrisk hybriddrivlinje og satser for fullt på batterier, er i tråd med hva den amerikanske foredragsholderen og forfatteren Tony Seba anslo for Teknisk Ukeblad tidligere i høst, nemlig at forbrenningsmotoren kommer til å være utkonkurrert rundt 2025.

Han viste til hvordan kostnaden på litiumionebatterier har gått ned de siste årene. Gitt at prisutviklingen fortsetter slik, vil en elbil med 320 kilometer rekkevidde/50 kWh-batteri koste mellom 35 000 og 40 000 amerikanske dollar (280 000 til 320 000 kroner) uten subsidier innen 2017 eller 2018.

– Innen omtrent 2020 kommer slike til å koste rundt 30 000 dollar uten subsidier. Det er et nøkkeltall, som jeg kaller et «Kodak moment», i alle fall for Nord-Amerika, hvor medianprisen for en ny bil er 34 000 dollar. En elbil vil da koste 10 prosent mindre. På det punktet vil det være økonomisk fornuftig for hele markedet å gå for elbil, uttalte Seba.

På Paris-messa i forrige uke framla Opel «bevis» for at deres kommende Ampera-e har en reell rekkevidde på 500 kilometer. Denne vil koste nettopp rundt 320 000 kroner når den kommer til Norge til våren.