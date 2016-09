- Elbiler vil bare fylle tomrommet mellom fossilt drivstoff og hydrogen

Forbrenningsmotorer er på vei ut, elbiler er bare en mellomløsning, og hydrogenbiler er den hellige gral.

Det tror Mitsuru Kariya, prosjektleder for utvikling av tiende generasjon Honda Civic. I et intervju med International Business Times sier Kariya at Honda ser elektrifisering som nøkkelen til fremtidens kjøretøy.

– Det konvensjonelle kraftverket, enten det er en bensin- eller dieselmotor, vil trolig forsvinne i denne klassiske funksjonen, sier han.

Trosser virkningsgraden: Derfor produserer japanerne hydrogenbiler

Honda-elbil neste år

Det er allerede kjent at Honda har planer om å lansere en elbil i 2017. Denne skal være en variant av hydrogenbrenselcellebilen Clarity, som ble presentert i fjor.

Honda Clarity ble først lansert som hydrogenbil, og senere som både ladehybrid og elbil. Foto: Honda

Honda selger for tiden ingen elbiler, og har heller ingen ladbare hybrider i modellutvalget sitt. Clarity skal fylle begge disse hullene.

Det betyr imidlertid ikke at den japanske bilprodusenten har lagt hydrogenet på hylla. Men de ser ikke for seg at hydrogenbiler blir vanlig med det første.

– Elektrisk teknologi har ikke ennå tatt plassen til hydrogenbrenselcelleteknologi. Frem til hydrogen modnes slik at det blir det vanlige fremdriftssystemet, vil det fortsatt ta mange, mange år før det blir de facto, sier Kariya.

Optimistiske anslag lagt frem i en Sintef-rapport bestilt av Norges fire største byer, sier at vi kan ha omtrent 130.000 personbiler på hydrogen i de fire største byene i Norge i 2030. Det forutsetter at det legges til rette for det. Med liten tilrettelegging kan tallet være så lavt som 20.000, ifølge rapporten.

Til sammenligning er det rundt 2,5 millioner biler på norske veier i dag. Slår spådommen til, ligger det ikke an til stor utbredelse av biler med hydrogenbrenselceller med det aller første.

Diesel og bensin skal være med oss en stund til: Slik kan motorene bli renere

Kortsiktige elbiler

Fremdriftssystemet til Toyota Mirai. Foto: Toyota

Kariya tror elektrifisering er den beste løsningen på kort sikt, men også at det nettopp er kortsiktig. Batteribiler vil bare fylle tomrommet mellom fossilt drivstoff og hydrogen.

Derfor tror han at hydrogenbrenselceller kommer til å være det ultimate fremdriftssystemet i fremtiden.

At Honda har troen på hydrogen er ikke nytt. De har selskap av Toyota, som også snakker varmt om brenselceller, og for tiden ikke selger noen elbil. De har imidlertid satt hydrogenbilen Mirai i produksjon.

Også Hyundai selger hydrogenbilen IX35, og lanserte nylig et hydrogendrevet varebilkonsept under bilmessen i Hannover.

Hvor stor tro andre bilprodusenter har på hydrogen kan diskuteres, men de fleste har sine større eller mindre prosjekter gående.

Har solgt drøssevis av motorer med både bensin- og elmotor: Men ingen bruker bensin-delen

Enkelte er motstandere

Tesla-sjef Elon Musk er en av dem som har uttalt seg svært tydelig med tanke på hydrogenbrenselceller i biler.

Under Samferdelsdepartementets konferanse «Fremtidens transportløsninger» i april, sa Musk at det er altfor dårlig virkningsgrad, og at grunnstoffet er bundet opp i vann og hydrokarboner.

– I beste fall er teknologien halvparten så effektiv som solenergi, som du lader batteriet med, sa Musk.

Så skal man selvsagt ha i bakholdet at Musk driver et selskap hvis hele forretningside er å selge biler med batteri.