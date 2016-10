Neste år trenger du ikke å kjøpe en Tesla for å kjøre langt

Neste år blir det mulig å kjøre langt i en elbil som ikke er laget av Tesla.

Batteriene i elbilene får stadig større kapasitet, uten at vekten øker stort. Når teknologiutviklingen finner veien til bilene, betyr det enkelt og greit at du kan kjøre lenger.

Denne utviklingen går faktisk ganske raskt. I snitt har batteriteknologien i snitt økt med 14 prosent batterikapasitet hvert år de siste årene.

Det betyr ikke at elbilene får 14 prosent mer kapasitet hvert nye modellår. Produsentene har investert i teknologi som må brukes over en viss periode for å lønne seg.

Oppgraderinger

Men når de først oppgraderer, smeller de til. Økninger på 40-50 prosent er ikke uvanlig når en eksisterende modell får et nytt batteri.

Neste år vil du få elbiler til rundt 300.000 kroner, som kan gjøre unna distanser som Bergen-Hamar eller Oslo-Trondheim med ett ladestopp.

Her er en oversikt over hvilke nye elbilmodeller som kommer i salg neste år, med kart som illustrerer hvor lang rekkevidden er, med utgangspunkt i Stavanger som startsted.

Merk at dette er en høyst teoretisk angivelse av rekkevidden, som ikke tar hensyn til topografi.

Renault oppgir en praktisk rekkevidde på inntil 321 kilometer for nye Zoe. Foto: Google Maps/Renault/montasje

Renault Zoe Z.E.40 R90

Renault Zoe Z.E.40 R90 Rekkevidde (NEDC): 400 km

Motoreffekt: 65 kW

Batterikapasitet: 41 kWh

Høyeste ladeeffekt: 22 kW

Seter: 5

Pris: Fra 229 400 kroner

Januar neste år leveres de første utgavene av Renaults nye Zoe R90-modell i Norge. Denne har et batteri med netto kapasitet på 41 kilowattimer.

Det er en kapasitetsøkning på 76 prosent sammenlignet med dagens modell, som har 23,3 kilowattimer. Prisøkningen er omtrent 20.000 kroner.

Bilen har en oppgitt kjørelengde på 400 kilometer. Dette er et tall basert på den felleseuropeiske NEDC-kjøresyklusen, som er viden kjent for å være i overkant optimistisk.

Renault vet dette, og annonserer derfor også praktisk kjørelengde.

32 mil på en lading

De mener den nye Zoe-modellen skal kunne gå 321 kilometer på én lading forutsatt at utetemperaturen er 20 grader, hjulene er 16 tommer, og snitthastigheten er 70 kilometer i timen.

Faller temperaturen til fem kuldegrader, og du har varmeapparatet på, faller rekkevidden til 243 kilomter under de samme forutsetningene.

Altså bør du kunne kjøre fra Oslo til Trondheim eller Bergen, strekninger på rundt 50 mil, med ett ladestopp.

Ingen hurtiglading

Dessverre vil ikke denne bilen være spesielt godt egnet for å ta disse turene like ofte. Renaults norske importør har nemlig bestemt seg for å kun ta inn R90-modellen av Zoe, som ikke har støtte for hurtiglading.

Med en maksimal ladeeffekt på 22 kilowatt, vil det ifølge Renaults egne tall ta 1 time og 38 minutter å lade batteriet fra null til 80 prosent.

Q90-varianten, som ikke tas inn til Norge, kan lade med nesten dobbel effekt, men krever også tilgang til 43 kilowatt hurtiglader med veklselstrøm. De er det ikke veldig mange av, og det er ventet av det blir færre etterhvert som Fortum erstatter mange av sine 43 kilowatt-ladere med nye som bare støtter 22 kilowatt.

Til gjengjeld vil bilen trolig gjøre elbil aktuelt for flere som har lengre pendlerruter til og fra jobb, eller som bare ønsker seg større fleksibilitet.

For om du kommer hjem fra jobb, og skal rett ut igjen til fotballtreninger og annet, er det greit å ha kapasitet til overs til dette også.

Ampera-e har antakeligvis en praktisk rekkevidde på rundt 400 kilometer. Foto: Google Maps/Opel/montasje

Opel Ampera-e

Opel Ampera-e Rekkevidde (NEDC): Minst 500 km

Motoreffekt: 150 kW

Batterikapasitet: 60 kWh

Høyeste ladeeffekt: 50 kW

Seter: 5

Pris: Ca 330 000 kroner

Våren 2017 kommer en bil det har vært mye snakk om lenge. Chevrolet Bolt ble presentert for snart et år siden, og har vært kjent lengre enn dette.

I Norge blir vi kjent med den som Opel Ampera-e. Denne biler er den foreløpig første elbilen med «Tesla-rekkevidde» og en overkommelig pris for flere.

Opel annonserer en rekkevidde på mer enn 500 kilometer, men dette er NEDC-tall. Hva rekkevidden i realiteten blir, vet vi ikke, men Opel har allerede anslått at rekkevidden etter den mer realistiske WLTP-kjøresyklusen blir 380 kilometer.

Vi vil tro at bilen under optimale forhold i alle fall skal klare 40 mil, noe som over en fjellovergang i Sør-Norge betyr ett kort ladestopp.

Hurtiglader

Bilen har støtte for hurtiglading, og selv om Opel ikke har gått ut med detaljene er det klart at bilen i alle fall støtter CCS-hurtiglader med 50 kilowatt.

Dette er samme makseffekt som de fleste andre elbiler i dag kan ta. Med en batteripakke på 60 kilowattimer kan dette kanskje virke litt tamt. Om vi leser spesifikasjonsarket til tvillingmodellen Chevrolet Bolt, står det at du skal kunne fylle på 145 kilometer rekkevidde på en halvtime.

Dermed burde det ta omtrent en time å lade batteriet til 80 prosent.

Til sammenligning kan Teslas Superchargere levere en makseffekt mellom 120 og 145 kilowatt, så selv om Ampera-e trolig kan matche en Model 3 på rekkevidde, vil det trolig gå raskere å kjøre lengre avstander med en Tesla.

Ukjent pris

Opel har heller ikke annonsert noe pris på bilen, men vi vet at Opel-forhandlere oppgir rundt 330.000 kroner som forventet pris til kunder som ønsker å bestille bilen nå.

Om du vil kjøpe en Ampera-e, bør du regne med leveringstid. Samme dag som bilen ble presentert i Paris, var det etter det vi erfarerer forventet leveringstid neste sommer for de som bestilte da.

Dermed kan du forvente at det blir litt leveringstid på denne bilen.

Tesla oppgir en minste rekkevidde på 346 kilometer for sin Model 3. Foto: Google Maps/Tesla/montasje

Tesla Model 3

Tesla Model 3 Rekkevidde (NEDC): Minst 345 km

Motoreffekt: Ukjent

Batterikapasitet: Ukjent, trolig ca 50 kWh

Høyeste ladeeffekt: Ukjent, trolig 135 kW

Seter: 5

Pris: Ca 300 000 kroner

Det som er helt sikkert, er at du ikke kan forvente å eie en Tesla Model 3 i 2017, med mindre du bor på USAs vestkyst, og var blant de første som forhåndsreserverte en bil.

Men Tesla har sagt at bilen skal i produksjon mot slutten av neste år, så teknisk sett er dette også en bil som kommer i salg i 2017.

Bilen er en mellomstørrelses sedan, med plass til fem personer. Den kommer med maskinvare for selvkjøring, som vil koste en tilleggssum for å aktivere.

Tesla lanserte Model 3 i april, men det er fortsatt mye som ikke er kjent. Både batterikapasitet, rekkevidde, pris, og tilgjengelighet i Norge er fortsatt uklart.

Minst 34 mil

Det som er kjent er at Tesla oppgir en minste rekkevidde på 345 kilometer. Kjenner vi Tesla rett, kommer bilen til å leveres med flere batterikapasiteter, så vi tipper Model 3 i det minste vil kunne kjøre denne avstanden i praksis.

Bilen skal også være sprek. Kanskje ikke overraskende. Bilen skal kunne aksellerere til 100 kilometer i timen på under seks sekunder. Vi tipper bilen vil komme med mulighet for høyere ytelse, slik selskapes øvrige modeller gjør.

Pris uviss

En nøyaktig norsk pris for Model 3 er ikke oppgitt. Tesla har kommunisert en amerikansk startpris på 35.000 dollar (289.000 kroner).

Prisen er trolig for inngangsmodellen, og det er ventet at bilen i snitt vil koste mer når vanlig tilleggsutstyr er valgt.

Det interessante med Model 3 er ikke bare at det er en elbil som går langt. Den har tilgang til Teslas Supercharger-nettverk, som er godt utbygget her i landet. Det vil si at den trolig vil egne seg godt til langturer.

Om det blir en «lad så mye du vil»-ordning som med Model X og Model S, vites foreløpig ikke. I praksis betyr dette uansett at du vil kunne kjøre langturer med en Model 3.

Så er spørsmålet når vi får se Model 3 i Norge. Tesla har sagt at de vil begynne å selge bilen på den amerikanske vestkysten nær Teslas hovedkvarter, slik at tidlige problemer kan håndteres raskt. Deretter vil den gradvis selges østover i USA.

Det er ikke kjent når den kommer over Atlanteren, men vi vil tro vi minst er et stykke ut i 2018.

Nye Smart får trolig en praktisk rekkevidde på rundt 12 mil. Foto: Google Maps/Daimler/montasje

Smart

Smart fortwo/forfour Rekkevidde (NEDC): 160 km

Motoreffekt: 60 kW

Batterikapasitet: 17,6 kWh

Høyeste ladeeffekt: 22 kW

Seter: 2/4

Pris: Under 200 000 kroner

Daimlers mikrobil Smart kommer i ny og helelektrisk utgave neste år. Dette er en bybil, med kort rekkevidde på 160 kilometer.

Dette er NEDC-tall, så om vi antar at bilen klarer 75 prosent av dette, bør du kunne kjøre 120 kilometer per lading.

Bilen har ikke mulighet for hurtiglading. Den har imidlertid mulighet for semihurtig lading på 22 kilowatt.

Bybil

Battereikapasiteten er 17,6 kilowattimer, som er mindre enn på elbiler flest, men til gjengjeld tar det ikke så lang tid å lade bilen.

Det er for øvrig snakk om tre ulike utgaver, og det som gjør dette til en interessant bil er at den ene av de tre er en kabriolet. Den eneste serieproduserte elbilkabrioleten.

Denne modellen er en toseter. Det er også en toseter med tak, og en fireseter.

Prisen er ventet å begynne på under 200.000 kroner i Norge.

Volkswagen har tidligere sagt at nye e-golf får en praktisk rekkevidde på 200 kilometer. Foto: Google Maps/Volkswagen/montasje

VW e-Golf

Volkswagen e-Golf Rekkevidde (NEDC): 300 km

Motoreffekt: 100 kW

Batterikapasitet: 35,8 kWh

Høyeste ladeeffekt: Trolig 50 kW

Seter: 5

Pris: Ca 300 000 kroner

E-Golf var Norges mest solgte bil i 2015, og i 2017 kommer en oppdatert utgave av den populære elbilen.

Denne kommer i salg i april neste år, og skal ha 48 prosent høyere kapasitet. Dette ble kjent allerede i mai i år.

Øker kapasiteten

Kapasiteten øker fra 24,2 kilowattimer brutto kapasitet til 35,8 kilowattimer. Volkswagen forventer en NEDC-rekkevidde på 300 kilometer, og en praktisk rekkevidde på 200 kilometer.

Bilen skal også ha fått høyere motoreffekt, som går fra 85 til 100 kilowatt.

Det kan imidlertid tenkes at noen av disse opplysningene, som er fra mai, er justert når bilen kommer i salg.

Volkswagen har nemlig ikke publisert noen spesifikasjonsliste for den kommende utgaven enda. Opplysningene som er kjent til nå stammer fra et intervju med lederen for Volkswagens elbilutvikling, Dr. Volkmar Tenneberger.

Rekkevidde og motor spikret

Motoreffekten, NEDC-rekkevidden og at bilen får et nytt infotainmentsystem med 9,2 tommers trykkskjerm er imidlertid bekreftet.

Utover dette er det ventet at bilen blir som før. Men den gamle varianten skal ifølge Volkswagen tas ut av salg når bilen kommer.

Prisen er ikke offentliggjort, men bilen kan allerede forhåndsbestilles mot et reservasjonsbeløp på 5000 kroner. Volkswagen skriver at startprisen blir 10-15 prosent høyere enn for dagens modell.

Det betyr i tilfelle rundt 300.000 kroner for den nye.

Vi anslår at Fords kommende Focus Electric får en faktisk rekkevidde på omtrent 16 mil. Foto: Google Maps/Ford/montasje

Ford Focus Electric

Ford Focus Electric Rekkevidde (NEDC): Ukjent, trolig 222 km

Motoreffekt: Trolig 107 kW

Batterikapasitet: 33,5 kWh

Høyeste ladeeffekt: 50 kW

Seter: 5

Pris: Ukjent

Vi setter over til ryktebørsen: Ford sies å ha en oppdatert Focus Electric på trappene. Denne skal angivelig ha 33,5 kilowattimer batteri, som er en økning på 46 prosent.

Rekkevidden skal angivelig være 160 kilometer, etter den amerikanske EPA-standarden. Det er en økning på 37 prosent fra dagens modell.

Utgaven som selges i Norge har en rekkevidde på 162 kilometer etter NEDC-syklusen. Om økningen er 37 prosent for denne også, vil i tilfelle rekkevidden være 222 kilometer.

Trolig ingen rekkeviddevinner

Om vi tar utgangspunkt i 222 kilometer NEDC, og sier at bilen skal klare 75 prosent av dette, burde det bety at den kan kjøres 166 kilometer.

Bilen skal også få støtte for hurtiglading, ifølge opplysninger som stammer fra en presentasjon Ford holdt tidligere i år.

En ulempe med Focus er at bagasjeromskapasiteten er oppspist av batteriene. Om Ford har klart å løse dette ved å plassere batteriene på en slik måte at bagasjerommet får mer plass, kan det muligens bidra til å gjøre den mer populær.

Men dette er spekulasjoner. Når denne kommer i salg, vites ikke, annet enn at det er en modell som kommer i 2017.

De eksisterende modellene

BMW oppdaterte batteripakken i i3 i år. Foto: BMW

Selv om det kommer nye og oppgraderte biler i 2017, skal vi selvsagt ikke glemme de eksisterende bilene som har fått større batteripakke.

Nissan Leaf fikk i år en oppgradering av batteriet til 30 kilowattimer. Det gir bilen en rekkevidde på 250 NEDC-kilometer.

BMW økte i år batterikapasiteten i i3 fra 22 til 33 kilowattimer. Det gir en NEDC-rekkevidde på 300 kilometer.

Det skal også nevnes at det er en mulighet for at Kia vil lansere en oppgradert Soul neste år. Dette er imidlertid bare spekulasjoner så langt, ettersom Kia ikke har sagt noe om dette enda.