V40 kan bli den andre elbilen fra Volvo

Det er ingen hemmelighet at Volvo har elbiler på planen. Når disse kommer er foreløpig ikke kjent.

Det er likevel mye som tyder på at det er XC40 som blir første elbil ut fra Volvo. Deretter kommer svenskene med nok en elbil.

I et intervju med britiske Autoexpress sier Volvos direktør for forskning og utvikling, Henrik Green, at den kommende V40 blir tilgjengelig som elbil.

Denne bilen blir i likhet med XC40 bygget på Volvos nye CMA-plattform. Disse blir imidlertid ikke den første elbilen på denne plattformen.

Volvos heleide datterselskap Polestar skal nemlig introdusere elbilen Polestar 2, som bygges på denne plattformen. Den presenteres trolig i 2019.

Jonathan Goodman, driftsleder i Polestar, sa i fjor til Teknisk Ukeblad at fra og med den andre bilen de lanserer, skal de bare produsere elbiler.

Tilbys som elbil

Polestar skiller seg også fra Volvo når det kommer til forretningsmodell. Deres biler vil kun bli mulig gjennom en leasing-lignende abonnementstjeneste.

Fra lanseringen av Polestar-merket i fjor. De to neste bilene blir rene elbiler. Bilde: Marius Valle

Og selv om Volvo tilbyr en tilsvarende tjeneste gjennom sitt «Care by Volvo»-program, tipper vi den svenske produsenten neppe kommer til å slutte å selge biler på den tradisjonelle måten med det aller første.

Green sier at både XC40 og den kommende V40 vil tilbys som elbiler. Hvilken som kommer først er ikke kjent, men siden XC40 er allerede lansert i diesel- og bensinutgaver, og vil leveres i løpet av åren. Det er derfor naturlig å anta at denne vil komme i elbilvariant først.

Lavere og mer sportslig

Mens XC40 er en liten SUV, blir V40 en lavere og bredere bil i samme klasse som Volkswagen Golf, og skal være mer orientert mot dynamisk kjøreopplevelse fremfor komfort slik XC40 er. Akselavstanden skal være lik på de to bilene.

Volvo XC40 kan bli den første serieproduserte elbilen fra Volvo. Foto: Volvo

Green sier til Autoexpress at V40 vil tilbys med ulike batteristørrelse og rekkevidde. De kommer typisk til å tilby minst to batteristørrelser, forklarer han. Innstegsmodellen skal være rimelig priset, og ha en noe begrenset rekkevidde.

Utgaven med større batteri vil naturlig nok koste mer, men skal også ha større motoreffekt, sier Green til nettstedet. Vi antar at det samme kan gjelde XC40.

Tidligst 2019

Ifølge svenske Recharge er det ventet at V40 kommer i 2019 eller 2020.

Volvo presenterte konseptbilene 40.1 og 40.2 i april 2016. 40.1 var modellen som senere ble lansert som XC40. 40.2 er en liten sedan, som kan tenkes å lanseres som S40 og være søskenmodellen til V40.

Produsenten har allerede annonsert at alle biler de selger fra neste år vil være elektrifiserte.