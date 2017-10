Dette er elbilene som kommer de neste to årene

Vi har kommet til elbilenes vippepunkt. Det er på tide å si farvel til bensin, for verden glir sakte men sikkert mot elektrisk mobilitet.

Det tror i det minste David Fickling, kommentator i Bloomberg Gadfly. Han viser til at Kina jobber med å fastsette en frist for utfasing av fossilbiler. Det kommer trolig til å bety at Kina slår følge med Norge, og gjennomgå et større skifte til elektrisk mobilitet.

India er i ferd med å bli verdens tredje største bilmarked. Også der er det mål om å fase inn en stor andel elbiler: 44 prosent innen 2030.

Bloomberg New Energy Finance spår at salget av elbiler vil gå forbi salget av biler med forbrenningsmotor i 2038.

Andre, som Stanford-økonom Tony Seba, tror den siste bilen med kun forbrenningsmotor produseres i 2025, ettersom prisen på batterier vil falle såpass mye at ladbare biler blir billigere enn tradisjonelle biler.

De siste årene har elbilmarkedet vært preget av små, enkle biler med relativt kort rekkevidde. Foruten Tesla har ingen produsert elbiler som fullt og helt kan erstatte tradisjonelle biler.

Årets største bilmesse: Her er de viktigste elbil-nyhetene

Mange nye modeller på vei

Det er nå i ferd med å endre seg, og en bølge av nye elbiler i mange kategorier er på vei.

Det begynner å bli langt mellom bilprodusenter som ikke har lagt frem planer for storstilt elektrifisering, enten det er snakk om Volvo som kutter salget av biler med utelukkende forbrenningsmotor fra 2019, eller Daimler som planlegger å spytte flere titalls milliarder euro i nye produksjonsanlegg for batterier.

Allerede neste år blir flere av disse tilgjengelige for salg, og året etter vil det bare tilta. I dag er det fortsatt praktisk talt bare Tesla som selger biler som kan erstatte tradisjonelle biler på de aller fleste punkter.

Det vil endre seg raskt. Her er listen over personbilene som kommer fra begynnelsen av neste år og utgangen av 2019, mange av dem med rekkevidde som gjør at de kan erstatte en tradisjonell bil.

Volkswagen

I tiden etter at dieselskandalen var et faktum har Volkswagen snakket høyt om sine store elbilplaner. Volkswagen hevder at disse to ikke har en sammenheng, men heller at det er veien teknologien går.

Volkswagen har bygget elbiler en stund allerede, og den nyeste utgaven av Golf har rekkevidde på inntil 300 kilometer etter NEDC-standarden. Det er slett ikke ille, men på langtur vil du fortsatt måtte gjøre flere ladestopp.

Volkswagen-elbilen I.D. er bygget på en ny elbilplattform. Foto: Volkswagen

I 2019 kommer imidlertid bilen som til nå bare er vist frem som konseptet I.D. Denne bilen bygges på en ny plattform kalt MEB, og har en rekkevidde på inntil 600 kilometer.

De mener selv dette blir den viktigste bilen de har lansert siden bobla og Golf. Men foreløpig er mye ukjent. Hva som følger med fra konsept til produksjon vet trolig bare Volkswagen selv.

Volkswagen sa oppinnelig at denne bilen skulle komme i salg i 2020, men lekkede interne dokumenter angir 2019. Det er derfor ikke usannsynlig at en produksjonsklar 2020-modell blir presentert i 2019.

Bilen er dermed trolig et par år unna. En ny Golf skal for øvrig lanseres samtidig, så det kan tenkes at en eGolf med lenger rekkevidde også er på trappene.

Volkswagen er mer enn bare Volkswagen. Konsernmerke Audi har presentert flere elbiler, og to av dem kommer i løpet av de neste to årene.

Ny rapport slakter diesel: Slipper ut mer enn bensin og får urettferdige fordeler

Audi

Audi E-tron Quattro. Foto: Audi

Audi E-tron Quattro er en første bil ut, og kommer neste år. Audi har allerede begynt å ta imot reservasjoner, til tross for at produksjonsmodellen enda ikke er presentert.

For 20.000 kroner kan du reservere plass i køen, men teknisk sett kan ikke bilen kjøpes enda.

Nøyaktig hva spesifikasjonene blir på produksjonsutgaven er ikke kjent, men de vil trolig tett opp mot konseptet Audi har vist frem. Rekkevidden er oppgitt til minst 500 kilometer, og bilen skal kunne yte opp mot 500 hestekrefter.

Det er ikke kjent hva bilen skal koste, men den blir neppe en billigbil.

Audi E-tron Sportback kommer i salg i 2019. Foto: AUDI AG

Året etter kommer Audi med en ny elbil, kalt E-Tron Sportback. Som E-Tron Quattro er den bare vist frem som konseptmodell, men Audi hevder konseptet er 90 prosent lik produksjonsutgaven.

Bilen skal ha en rekkevidde på minst 500 kilometer. Prismessig vil denne bilen trolig være blant de dyrere elbilene.

Porsche

Konsernmerke Porsche kommer også med en elbil, Mission-E som skal i salg i 2019. Den er ventet å koste rundt 700.000 kroner i USA.

Porshce Mission E skal kunne lades med 300 kilowatt. Foto: Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Men den skal angivelig ha plass nok til fire personer, så det er slett ikke usannsynlig at det blir en og annen Mission E å se på norske veier om prisen i Norge er nær den amerikanske.

Bilen får en rekkevidde på omtrent 500 kilometer, og støtter hurtiglading med effekter opp mot 350 kilowatt.

For øvrig har konsernmerkene Skoda og Seat sine egne elbiler på gang. Den første av disse blir Seat Mii, som er basert på Volkswagen e-Up. Skodas første elbil, Vision E, kommer først i 2020.

Fikk godkjent tilhengerfeste på elbilen sin: Nå har Vegvesenet ombestemt seg

PSA-gruppen

PSA var tidlig ute med elbiler av dagens generasjon, med Peugeot iOn Citroën Czero som kom i salg i 2011. Men disse var i bunn og grunn Mitsubishi i-Miev med PSAs merker.

PSA-konsernets elbilsatsing har stort sett dreid seg om elektriske varianter av varebilene Peugeot Parter og Citroën Berlingo.

Dagens utgave av Peugeot 208. Foto: Groupe PSA

Den første virkelige personbilsatsingen på mange år blir derfor småbilen Peugeot 208 i elbilutgave. Denne kommer i september 2019, men skal vises frem neste år.

Lite er kjent om spesifiksjonene, men den skal ha en rekkevidde på 300 kilometer, tilsvarende Renault Zoe.

Dagens utgave av Citroën Berlingo Multispace. Foto: Groupe PSA

For dem med større behov for plass kommer det en ny Citroën Berlingo Multispace og Peugeot Partner allerede neste år.

Disse får trolig et batteri på 22,5 kilowattimer, og dermed ikke spesielt lang rekkevidde.

PSA skal lansere en elbilvariant av DS 3 Sportback i 2019, også dette en mindre bil. Rekkevidde er ikke kjent, men trolig vil den ligge på samme nivå som Peugeot 208.

Fem Opel Ampera-e fra forserieproduksjonen står klare til å fraktes fra Detroit til Opel-hovedkvarteret i Rüsselsheim. Foto: Per Erlien Dalløkken

Den første større elbilen det er kjent at PSA skal levere, er Peugeot 2008, som er en kompakt SUV. Denne kommer ikke før 2020.

Så skal det selvsagt sies at PSA allerede selger en av elbilene med lengst rekkevidde: Opel Ampera-e.

Denne er i salg nå, men har svært lang leveringstid. Bestiller du i dag, kan du ikke forvente å få den levert før i 2019.

Renault

Renault Zoe R90 er allerede i salg, og har en oppgitt rekkevidde på 400 kilometer.

Renault Zoe, slik den så ut da siste konseptmodell ble vist frem i Frankfurt i 2011. Foto: Stein Jarle Olsen

Denne bilen er en småbil, men med lang rekkevidde kan den fungere for mange.

Ulempen er at versjonen som importeres til Norge ikke har mulighet for hurtiglading, så den er neppe den mest praktiske bilen for lengre turer.

Renault har imidlertid planer for en rekke nye elbiler. Innen 2020 skal Renault sammen med alliansepartnere Nissan og Mitsubishi ta i bruk en felles plattform for elbiler, og det skal lanseres åtte nye elbiler innen 2022. Det er derfor ikke utenkelig at det første resultatet av dette arbeidet presenteres før 2020.

BMW-gruppen

BMW har gjort det ganske bra med den lille elbilen i3, som i fjor ble levert med større batteri og en rekkevidde på inntil 300 kilometer.

Elbilkonseptet til Mini, presentert under bilmessen i Frankfurt i september. Foto: BMW Groupe

Det neste steget for produsenten er en elbilutgave av Mini. Konseptmodellen ble vist frem på bilmessen i Frankfurt forrige måned, mens produksjonsmodellen skal vises i 2019.

Rekkevidde og andre detaljer er ikke kjent.

Det gikk for øvrig rykter om at BMW ville vise frem en elektrisk 3-serie tidligere i år. Så langt har ikke BMW presentert noe slikt, men en ny 3-serie skal ifølge Car and driver debutere neste år. Det er ventet at denne skal kunne leveres som elbil med rekkevidde på mer enn 320 kilometer.

En elektrisk versjon av SUV-en X3 kommer i 2020.

Tesla-sjefen om leveringsstart på Model 3: Må «anta det verste»

Daimler

Mercedes-Benz' elbilkonsept EQC. Foto: Daimler AG - Global Communicatio

Daimler har en større elbilsatsing på gang. Disse bilene lanseres under Mercedes-Benz EQ-merket.

Den første av disse, Mercedes-Benz EQC, kommer i salg i 2019. Denne bilen kan allerede reserveres gjennom Mercedes-Benz i Norge, noe som koster rett over 20.000 kroner.

Bilen skal ha en rekkevidde på 500 kilometer, og et batteri på 70 kilowattimer. Men så langt har bare konseptmodellen blitt vist frem, så de endelige spesifikasjonene er foreløpig ikke kjent.

Volvo

Volvo har gått høyt ut og lovet elektrifisering av alle modeller fra 2019. Men de har så langt ikke lansert noen elbil.

At det er elbiler på planen er sikkert, men når de kommer er ukjent. De nye bilene i 40-serien er alle bygget på en plattform som tillater helelektriske drivlinjer, men når en eventuell Volvo 40-elbil kommer er så langt uklart.

I vår antydet Volvos USA-direktør Lex Kerssemakers at de har en elbil med rekkevidde på 400 kilometer på gang.

Nissan

Nissan er en av de moderne elbilpionerene, og har nylig lansert en ny utgave av Nissan Leaf.

Nye Nissan Leaf kan leveres i Norge om cirka et halvt år. Foto: Nissan

Nissan Leaf 2.0 kommer i salg neste år i to versjoner. Den første har batteri på 40 kilowattimer og en rekkevidde på 240 kilometer, mens den neste som lanseres mot slutten av neste år som 2019-modell får 60 kilowattimer batteri og rekkevidde på 360 kilometer.

Førsteutgaven leveres til våren, og prisen begynner på 284.000 kroner.

I tillegg kommer Nissan e-NV 200 Evalia med større batteri i 2018. Dette er en familiefrakter som til nå kun har vært levert med 24 kilowattimer batteri.

Neste år får den 40 kilowattimers batteri. Men den er ikke offisielt lansert av Nissan enda, så informasjon om rekkevidde og annet er ikke kjent.

Lading av elbil: Har utviklet batteri som kan lades på seks minutter

Hyundai/Kia

Hyundai selger allerede elbilen Ioniq, og utvider neste år med den kompakte SUV-en Kona, som i dag finnes med tradisjonell drivlinje.

Hyundai Kona kommer først med bensin- og dieselmotor, og deretter som elbilutgave neste år. Foto: Hyundai

Bilen kommer i salg i løpet av første halvår neste år, og kommer i to utgaver: En med 39,2 kilowattimer batteri, og en med 64,2 kilowattimer batteri. Den sistnevnte har en oppgitt rekkevidde på minst 500 kilometer.

Prisen er foreløpig ukjent, men det antas at den vil ligge i prissjiktet 300.000 kroner og oppover.

Det er også kjent at Kia, som eies av Hyundai, har en elektrisk utgave av modellen Niro på planen for 2018. Dette ble kjent i sommer, men så langt har ikke Kia offisielt lansert den.

Niro er bygget på samme plattform som Hyundai Ioniq, og kan derfor også utstyres med samme drivlinje. Elbilvarianten av Ioniq har i dag et batteri på 28 kilowattimer og rekkevidde på 280 kilometer.

Hyundai har imidlertid også planer om å oppgradere batterier på Ioniq slik at rekkevidden blir minst 320 kilometer. I fjor høst sa Hyundai at denne oppgraderingen skulle komme i 2018. Det kan tenkes at Niro får det oppgraderte batteriet.

Verken elektrisk Niro eller oppgradert Ioniq er offisielt lansert.

Tysk avis: EU vil innføre krav om å produsere elbiler

Jaguar Land Rover

Jaguar kommer etter alle solemerker til å oppleve et kraftig oppsving i bilsalget sitt i Norge neste år. Da kommer elbilen I-Pace, som i september allerede var forhåndsbestilt av 900 nordmenn.

Jaguar I-Pace kommer i salg neste år. Foto: Nick Dimbleby

Bilen kan reserveres for 10.000 kroner, og de første 1000 som bestiller vil antakeligvis får bilen neste år. Den skal settes i produksjon i andre halvår 2018.

I-Pace er utrustet med et 90 kilowattimers batteri, som skal gi en rekkevidde på over 500 kilometer etter NEDC-standarden.

Prisen er ikke spikret, men Jaguar hevder at I-Pace vil koste 10-15 prosent mer enn en tilsvarende F-Pace. Den koster fra 635.000 kroner i Norge, men versjonen med tilsvarende effekt som I-Pace koster fra 1,2 millioner kroner.

Prisopplysningene kommer fra Jaguar sentralt, og med tanke på at de norske bilavgiftene ligger en hel del høyere enn de fleste andre steder i Europa, er det slett ikke sikkert at I-Pace blir en millionbil.

Tesla

Tesla har allerede satt i gang produksjon av sin «folkebil» Model 3. Foreløpig er den bare solgt til Tesla-ansatte, og skal så selges til kjøpere i California og den amerikanske vestkysten, før den gjøres tilgjengelig østover, og senere i Europa.

I produksjon: Tesla Model 3. Foto: Tesla

Det er ventet at de første europeiske eksemplarene dukker opp neste år. Internasjonale leveranser skal begynne i andre halvdel av 2018, dersom Teslas produksjonsplaner holder.

Har du ikke reservert plass på Teslas venteliste, må du sannsynligvis vente til et stykke ut i 2019 før du får bilen om du bestiller i dag.

Model 3 har ifølge Tesla en rekkevidde på 354 kilometer. Versjonen med større batteri har en rekkevidde på 540 kilometer. Dette etter den amerikanske EPA-standarden, som gir et noe strammere rekkeviddetall enn den europeiske standarden NEDC.

Batteriene har en kapasitet på henholdsvis 50 og 75 kilowattimer.

Norske priser er ikke offentliggjort, men i USA selges innstegsmodellen for 35.000 dollar, mens versjonen med lengre rekkevidde koster 44.000 dollar før eventuelt ekstratutstyr. Det tilsvarer 276.000 kroner og 347.000 kroner etter dagens kurs.

Aston Martin

En elektrisk Aston Martin kommer i 2019. Foto: Aston Martin

I 2019 kommer Aston Martins første elbil, kalt RapidE. Den skal produseres i 155 eksemplarer i 2019, og blir neppe et vanlig syn på norske veier. Det er rimelig å anta at bilen ikke blir billig.

Prisen er dermed ikke offentliggjort, og det er heller ikke detaljer om rekkevidde, motoreffekt eller annet.