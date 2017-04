Denne elektriske Audi-en kommer i 2019

Audi viser frem et nytt elbilkonsept under bilmessen i Shanghai. En bil basert på dette konseptet, som kalles E-tron Sportback, skal komme i salg i 2019.

Dermed kommer denne i salg relativt kort tid etter at deres første elbil har kommet på markedet i 2018.

E-tron Sportback-konseptet er en kompakt crossover med fire seter.

Bilen er 4,9 meter lang, 1,98 meter bred og 1,53 meter høy.

Høy ytelse og lang rekkevidde

Den har til sammen 320 kilowatt motor og mulighet for en høyytelsesmodus som leverer 370 kilowatt over kortere perioder. Bilen har et dreiemoment på inntil 800 newtonmeter.

Bilen har fire dører og fire seter. Foto: AUDI AG

Dette akselererer bilen til 100 kilometer i timen på ned til 4,5 sekunder. Som E-tron Quattro, som kommer i salg neste år, har E-tron Sportback tre motorer: To bak og én foran.

Litiumionbatteriet har en kapasitet på 95 kilowattimer, som skal gi en rekkevidde på over 500 kilometer. Men dette er NEDC-rekkevidde, så bilen vil trolig ha en del kortere rekkevidde enn dette.

Teknologi de ikke har spesielt stor tro på: Daimler skroter nesten hele sin hydrogen-satsing

90 prosent lik ferdig utgave

Ifølge Autobild.de sier Audis sjefsdesigner Kai Lichte at bilen er 90 prosent lik produksjonsmodellen som kommer i salg i 2019. Baklyktene skal for eksempel være de samme som kommer på produksjonsmodellen.

E-tron Sportback har to motorer bak og én foran. Foto: AUDI AG

Til Focus.de sier Lichte at bilen i praksis er en Audi A7 på en elbilplattform.

Dermed har den en bagasjeromskapasitet på 550 liter. Legges baksetene ned, rommer bilen 1450 liter.

I en pressemelding skriver Audi at bilen er utstyrt med et forenklet interiør, hvor knapper og brytere er erstattet med trykkskjermer.

Vil lokke yngre kunder med Lynk-konseptet: Denne bilen er bygget på Volvo-teknologi

Projektorlykter

Interiøret har i stor grad trykkskjermer fremfor knapper og brytere. Foto: AUDI AG

I tillegg er frontlyktene projektorer som kan vise informasjon til andre trafikanter.

For eksempel kan de projisere et fotgjengerfelt om du stopper for en fotgjenger.

Med andre ord: En del aspekter ved bilen er antakeligvis noe som hører hjemme i konseptland en stund til. Nøyaktig hva som kommer med til slutt gjenstår å se.

Konsernsøster Volkswagen har for øvrig også vist frem et lignende konsept under bilmessen i Shanghai.

Deres I.D. Crozz er en crossover som skal komme i salg i 2020. Hvor lik denne bilen er det ferdige produktet, vites ikke.