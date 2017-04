Volkswagens nye elbil-konsept har 500 kilometer rekkevidde

Volkswagen melder om at de har gjort stor fremgang i å redusere produksjonskostnadene for sine kommende elbiler, skriver Bloomberg.

Det ifølge Volkswagens sjef for e-mobilitet, Christian Senger, som fortalte dette til journalister i forbindelse med avdukingen av konseptbilen I.D. Crozz under bilmessen i Shanghai i dag.

– Å tilby våre elbiler til priser som tilsvarer biler med forbrenningsmotor er en «game changer», sier Senger ifølge Bloomberg.

Volkswagen har planer om å ta en nøkkelrolle i overgangen til elektrisk mobilitet.

Det tredje elbilkonseptet

Crozz er den tredje bilen de presenterer i den nye I.D.-serien av kommende elbiler. Først ut var I.D., som Volkswagen selv betegner som det største fra den kanten siden bobla og Golf. Denne skal komme i 2020.

Volkswagen-elbilen I.D. er bygget på en ny elbilplattform, som nå er ferdigutviklet. Foto: Volkswagen

Konseptet I.D. Buzz er inspirert av Volkswagen Type 2, som ble introdusert for 70 år siden. Foto: Volkswagen

Deretter viste de frem den elektriske folkevognbussen I.D. Buzz, som skal komme i 2022.

Og nå er det altså tredje elbil ut, I.D. Crozz – også denne et konsept, og neppe veldig lik det ferdige produktet, som skal komme i produksjon i 2020.

Crozz-konseptet har en NEDC-rekkevidde på 500 kilometer, har firehjulstrekk og er selvkjørende. Den har 225 kilowatt motor, og en topphastighet på 180 kilometer i timen, ifølge pressemeldingen.

Batteriet skal kunne hurtiglades med 150 kilowatt, slik at de lades til 80 prosent kapasitet på 30 minutter.

Mindre enn Tiguan, med mer plass

Bilen skal være mer kompakt enn SUV-en Tiguan, men ha like mye plass innvendig, hevder produsenten.

I.D. er først til å benytte VWs nye MEB-plattform. Andre merker under Volkswagen-konsernet skal lage egne biler på plattformen. Foto: Volkswagen

Som regel skiller uansett konseptbiler seg en del fra produksjonsbiler, så hva de faktisk setter i produksjon gjenstår å se. Det store spørsmålet er hvorvidt Volkswagen faktisk vil være i stand til å tilby helt selvkjørende biler allerede i 2020.

Crozz-konseptet har i likhet med de andre I.D.-konseptene mulighet til å trekke rattet inn i dashbordet, slik at sjåføren kan gjøre andre ting. Dette konseptet kalles I.D. Pilot, og er noe Volkswagen tidligere har sagt at de ser for seg å tilby fra 2025.

Crozz er som de andre konseptene basert på konsernets MEB-plattform. Denne er bygget rundt et batteri.

Elektrisk Passat på vei

– Plattformen kommer også til å bli brukt av andre merker i gruppen, som Audi, Skoda og Seat, og vil dekke kjøretøystørrelser fra Golf, via Tiguan og opp til Passat. Min mening er at dette er en ganske ambisiøs tilnærming, sa Senger til Teknisk Ukeblad tidligere i år.

Det er allerede kjent at Volkswagen har elektriske varianter av familiebiler som Passat på planen.

Dr. Silke Bagschick, Volkswagens salgssjef for e-mobilitet, sa tidligere i år til Teknisk Ukeblad at dersom de skal klare å nå målet om å selge en million elbiler i året innen 2025, betyr det at de må ha alle typer biler i salg.