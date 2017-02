Derfor er de norske kundene ekstra viktige for Volkswagen

Nordic EV Summit 2017: Volkswagen satser på elbiler, og har et av bilindustriens mest ambisiøse mål for elektrifisering. De mener at de skal selge en million elbiler i året innen 2025, og har allerede lansert konsepter for fremtidige elbiler.

Det er kanskje ikke riktig å si at Volkswagen først etter å ha blitt tatt for å jukse med utslipp på dieselbiler nå satser på elbiler. Men det er gjerne ikke en uvanlig oppfatning at de i alle fall til en viss grad snakker mer om elbiler nå enn tidligere, for å rette opp inntrykket.

I forbindelse med Nordic EV Summit fikk vi anledning til å intervjue to ledere i Volkswagens elbilsatsing, for å finne ut hvordan det egentlig ligger an.

Skal vi tro Dr. Silke Bagschick, Volkswagens salgssjef for e-mobilitet, er det ikke en resignasjon som ligger til grunn for satsingen.

Den naturlige utviklingen

Det handler om at det er den naturlige utviklingen, forklarer hun.

– Om du ser logisk på dette, så går batterikostnaden ned. Om du opplever at du har det gøy og opplever at du ikke savner noe når du kjører elbil, og den er varm om morgenen, så handler det om at dette er normalt og moderne, sier Bagschick til Teknisk Ukeblad.

Dr. Silke Bagschik, leder for markedsføring og salg, e-mobilitet i Volkswagen. Foto: Eirik Helland Urke

Hun mener at dette er grunnen til at de beveger seg over til en helelektrisk plattform. Om de ikke var overbevist om at elbiler er fremtiden, så hadde de aldri investert så mye penger i det.

Det samme sier Volkswagens sjef for e-mobilitet, Christian Senger. Målet er å bli den globale lederen innen elektrisk mobilitet.

Norge spiller viktig rolle i Volkswagens elbilutvikling

Konseptet I.D. Buzz er inspirert av Volkswagen Type 2, som ble introdusert for 70 år siden. Det ligger an til at denne blir satt i produksjon. Foto: Volkswagen

– Hvilken rolle, om noen, har de norske elbilincentivene spilt i Volkswagens utvikling av elbiler?

– Faktisk mye. Jeg er imponert over at planen deres er i ferd med å virkeliggjøres. Dere viser at så snart prisen på en elbil kommer ned på et vanlig nivå vil folk kjøpe det. Dere er den perfekte test-casen for dette, sier Bagschik.

– Og jeg tror at om vi ikke hadde hatt bevis fra den virkelige verden herfra, så ville det vært en større motvilje til å gå for å gå for elbiler allerede nå. Du ser ikke dette noe annet sted i verden. Her ser du at det faktisk virker, sier Bagschik.

Hun sier at Volkswagen ofte intervjuer norske kunder i sine markedsundersøkelser, fordi disse ofte er er fem år foran andre kunder i Europa, og at dette er viktig for Volkswagen.

– I Norge er det mange andregangskjøpere av elbiler, noe vi ikke finner andre steder. Andre steder er de ofte teknologifrelste «early adopters». Her er det vanlige folk som kanskje ikke er så teknologiinteresserte, og det er veldig viktig å lære hva som er viktig for dem, hva de liker og ikke liker, og hvilke type spørsmål de stiller, sier Bagschik.

For eksempel får ikke produsenten tilbakemelding fra de teknologiinteresserte kundene i andre land om at de liker forvarming, mens dette var noe de «vanlige» norske kundene meldte at de satt pris på.

Så ved å undersøke hva norske kunder sier, kan de gjøre justeringer på bilene til det tidspunktet «vanlige» kunder kjøper elbil i Tyskland.

eGolf-kjøperne er ikke prøvekaniner

Selv om en helt ny generasjon av elbiler er på vei fra Volkswagen, er det ikke slik at de tusener av nordmenn som har kjøpt eGolf og eUp har vært prøvekaniner for fremtidig utvikling.

Volkswagen e-Golf er en av de mest solgte bilene i Norge. Foto: Volkswagen

– Vi tester alltid før vi selger til kunder. Vi har hatt mange prøveprosjekter, som City Stromer, og vi har en veldig lang historikk med prototyper og testing av konseptbiler. Når vi lanserte eGolf og eUp var teknologien perfekt. Men vi visste fra begynnelsen at volumet var så lite at det ikke ga mening å investere i en ny plattform. Batterikapasiteten var heller ikke helt der, sier Bagschik.

– Jeg tenker at om vi kunne gjøre alt på nytt, ville vi sannsynligvis gjort det på denne måten igjen. Det viste også vår forpliktelse til elbiler, for vi introduserte det i vår hovedproduktlinje. Du bruker ikke et merke som Golf til teknologi du ikke har tro på, sier Bagschik.

Grunnlaget for elbiler fra Skoda og Audi

Den nye MEB-plattformen, som selskapets elbilsatsing er basert på, er bygget på samme måte som Teslas plattform. Den springer ut fra et batteri i senter, hvor resten av bilen bygget rundt dette.

– Plattformen kommer også til å bli brukt av andre merker i gruppen, som Audi, Skoda og Seat, og vil dekke kjøretøystørrelser fa Golf, via Tiguan og opp til Passat. Min mening er at dette er en ganske ambisiøs tilnærming, sier Senger til Teknisk Ukeblad.

Audi Q6 e-tron er en av de kommende elbilene fra Volkswagen-konsernet. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/NTB scanpix

Dette handler om å se hva kundene ønsker, og ikke å fortelle kundene hva de burde ønske seg, ifølge Bagschik.

Hun er tydelig på at de har alle intensjoner om å tilby de bilene folk vil ha, uansett hva de vil ha.

Det betyr å gi deg og meg flere valgmuligheter på samme bil, som å velge om du vil ha 400 eller 600 kilometer rekkevidde, og la det være opp til kunden å avgjøre.

– Jeg ville ikke jobbet for elbiler om jeg ikke hadde tro på dette. Jeg ville personlig valgt en slik, og alle mine venner ville gjort det samme, og jeg håper mange, mange mennesker vil det.

Den elektriske familiebilen er på planen

Den elektriske familiebilen, som Passat, ligger i kortene. Og selv om hun ikke sier noe spesifikt, avslører hun såpass at de begynner med den første bilen på den nye plattformen, Volkswagen ID, og deretter vil slippe nye biler i rask rekkefølge.

– Om vi vil nå målet om én million biler i året innen 2025, betyr det at vi må ha alle typer i salg. Det forteller deg noe om tidsskjemaet.

Det er for øvrig ikke slik at det ikke kommer flere elbiler som ikke er bygget på MEB-plattformen, ifølge Senger. Selv om den har en helt sentral rolle i fremtidige elbiler, har Volkswagen planer om å lansere nye elbiler på MQB-plattformen som eGolf er bygget på, og MLB-plattformen som Audi Q6 e-Tron bygges på.

Det kommer nye biler på disse de kommende årene, ifølge Senger.

Skal man selge mange elbiler, trenger man en solid plan for leveranse av batterier. Så spørsmålet har lenge vært om Volkswagen har planer om å lage sine egne battericeller, eller importere celler de setter sammen til batterier.

Her mener e-mobilitetsleder Senger at det er viktig å ha en god forståelse av hele verdikjeden til batteriet, hele veien ned til råmaterialet.

Men han deler ingen konkrete planer med oss. Det later til at Volkswagen ikke helt har bestemt seg med tanke på batteriproduksjon.

Kjøpe eller lage celler?

Det er ulike tilnærminger til dette. Tesla har valgt å flytte så mye av produksjonen som mulig inn i sin Gigafactory. Her produserer Panasonic cellene Tesla setter sammen til batterier.

Renault-Nissan har valgt begge deler; å kjøpe celler fra LG Chem, og å produsere sine egne til henholdsvis Renualt og Nissan. Direktøren for de to alliansepartnerne, Carlos Ghosn, sa nylig at han ikke lenger ser det som nødvendig å produsere hele batteriet selv.

– For noen uker siden tok Volkswagen noen avgjørelser om batteri- og celleproduksjon. Brunswick (fabrikken hvor batteriene til dagens elbiler settes sammen, red. anm.) vil fortsette å produsere batterisystemer for MQB-plattformen (eGolf, red. anm.), og vil også utvikle og produsere batterisystemet til MEB-plattformen, sier Senger.

I tillegg skal fabrikken i Kassel sette sammen drivlinjen til MEB-bilene, mens fabrikken i Salzgitter skal produsere andre komponenter til MEB-plattformen.

– I tillegg kommer Salzgitter-fabrikken til å bygge et pilotanlegg for battericeller og cellemoduler. Videre konkrete steg vil annonseres på et senere tidspunkt, sier Senger.

Dr. Bagschik sier at det er mange måter å lage batterier på, og at om de velger en løsning nå, betyr det ikke at de lukker døren for en annen løsning senere.

– Om du spør meg om vi produserer våre egne celler om ti år, vil jeg ikke være i stand til å gi et svar på det nå, sier hun.

Optimistiske til elbilens fremtid

Det er ikke nødvendigvis bare rolige farvann frem til elbiler blir det naturlige valget for bilkjøpere flest.

Volkswagen-elbilen I.D. blir første bil ut i den kommende elbil-offensiven. Foto: Volkswagen

På spørsmål om hva han er mest pessimistisk om, sier han at det fremdeles er en stor utfordring å sikre en åpen og enkel ladeinfrastruktur som er intuitiv i bruk og lett å få tilgang til. Men han legger til at dette er noe de jobber med.

Hvordan endringer i amerikanske utslippskrav eventuelt vil endre satsingen på elbiler, ønsker han ikke å spekulere i, men han understreker at de forventer at USA, Kina og Europa vil være nøkkelmarkedene for elbiler.

Tolker vi ham rett, er han i det store og hele optimist.

– Elektrisk mobilitet og digitalisering er to av de store trendene de kommende årene. Med våre nye produkter kommer vi til å ta en helt ny generasjon Volkswagen-biler til markedet. Digital, helt tilkoblet og alltid på nett. Nettbrett på hjul!, sier Senger.