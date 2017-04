Daimler skroter nesten hele sin hydrogen-satsing

Hvorvidt fremtidens bil på strøm fra hydrogenbrenselceller, eller den går på strøm fra et stort batteri, er det kun de med en fungerende krystallkule som kan si sikkert.

Toyota, Hyundai, Honda og General Motors ser ut til å ha stor tro på hydrogenbrenselceller.

Daimler og Volvo har på sin side i det siste gitt signaler om at dette er teknologi de ikke har spesielt stor tro på.

Under en pressekonferanse forrige uke, sa Daimler-sjef Dieter Zetsche at hydrogenbrenselceller ikke lenger er en stor del av Daimlers fremtidsplaner.

Altså vil de fortsatt ha noe aktivitet på dette feltet, men antakeligvis ikke mye.

– Batterikostnader faller hurtig, mens hydrogenproduksjon forblir svært kostbart, sa Zetsche ifølge EE Times Europe Automative.

Elbilene tar innpå

GLC F-cell kan lades som en elbil, og tankes som en hydrogenbil. Foto: Daimler AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars

Mens hydrogenbrenselceller tidligere var det åpenbare valget for biler med lang rekkevidde og nullutslipp, har batteriteknologien de senere årene tatt seg opp.

Biler som Tesla, Opel Ampera-e og stadig flere små og billige elbiler med lengre rekkevidde demonstrerer at det er mulig å lage batteribiler som har rekkevidde som nærmer seg fossilbiler.

Elbiler har dessuten vært kommersielt tilgjengelige i mange år.

Daimler kommer imidlertid ikke til å legge vekk de eksisterende planene om ladehybriden GLC F-Cell. Denne bilen har både et forholdsvis stort batteri og brenselceller, og kommer i løpet av året.

Den vil imidlertid ikke bli produsert i stort volum. Zetsche skal ha sagt at denne bilen først og fremst blir rettet mot flåteoperatører. Han mener at brenselcelleteknologien fremdeles er en interessant løsning, men at den ikke kan bli kommersielt bærekraftig før hydrogen kan produseres i stort volum ved hjelp av fornybar energi.

Hardere elbilsatsing

Daimler har den siste tiden gjort vesentlige fremstøt på elbilfronten. De skal selge elbiler under Mercedes-Benz-merket, i en egen serie kalt EQ. Først ut er en SUV som foreløpig er vist frem som konseptbilen Generation EQ, som kommer i 2019.

Nylig ble det kjent at de har fremskyndet elbilsatsingen sin, fra ti modeller innen 2025, til minst ti modeller innen 2022. Samtidig investerer de ti milliarder euro (92 mrd kr) i en strategi for utslippsfri transport, og en milliard euro i batteriproduksjon.

Samtidig er det kjent at den tyske bilindustriens storebror, Volkswagen, satser hardt på elbiler fremover. Deres kommende modell ID skal i salg innen 2020, og en rekke nye modeller skal følge denne. BMW har også gitt uttrykk for at de posisjonerer seg for en elbilfremtid.

Volvo er skeptiske til brenselceller

Volvos første elbil var en C30 modifisert med elektrisk drivlinje. Foto: Volvo

Brenselceller har heller ikke noen stor plass i hjertet til Volvo-sjef Håkan Samuelsson.

I et intervju med Wards Auto nylig, sa han at elektrifisering er veien å gå for å nå fremtidige utslippskrav. Hydrogenbrenselceller uttrykte han tvil om.

– Du skal selvsagt aldri si aldri, men akkurat nå er det viktig for oss å være tydelige. Gresset er alltid grønnere på den andre siden, og det kommer alltid noe nytt, men batterielektrifisering er det vi har tro på. Med hydrogen kreves det helt ny infrastruktur på nytt, så jeg tror det er en grense for hva folk vil investere i, sak Samuelsson til Wards Auto.

Han la til at de har tro på å gå for én energikilde, og at Volvo tror det mest fleksible er elektrifisering.

Han la også til at han er åpen for muligheten for at de tar feil.

Volvo-elbilen klar om to år

Uno-X er en av aktørene som bygger hydrogeninfrastruktur i Norge. Her med en Toyota Mirai. Foto: Eirik Helland Urke

Volvo har aldri serieprodusert en elbil, men har produsert et lite antall utgaver av småbilen C30 med batteridrift. Det er kjent at de har planer om å introdusere sin første serieproduserte elbil i 2019.

Volvo Cars' amerikanske direktør, Lex Kerssemakers, har tidligere hintet om at den får en rekkevidde på minst 400 kilometer og en pris på mellom 300.000 og 350.000 kroner.

Samtidig har Hyundai nylig lansert en ny hydrogenkonseptmodell, mens søsterselskap Kia nå planlegger å lansere sin første brenselcellebil innen tre år, skriver Automotive News.

Hyundai forventer at markedet løsner i 2020

Ifølge Lee Ki-sang, nestleder i Hyundais senter for økoteknologi, venter de med å lansere denne bilen fordi det er tids- og kostnadskrevende å utvikle flere hydrogenbiler parallelt.

Samtidig forventer de at markedet for hydrogenbiler tar seg opp i 2020. Lee skal ifølge nettstedet ha vist til at det er ventet at Daimler, BMW, Toyota og General Motors kommer med slike biler da.