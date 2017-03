Her er elbilene med lengre rekkevidde som kan kjøpes nå og i nær fremtid

Langturer i elbil har til nå vært forbeholdt dem som er villige til å kjøpe en dyr Tesla, eller som har mye tid til mange ladestopp.

Med de nye elbilene med batteripakker i området rundt 35 kilowattimer åpner imidlertid muligheten for å ta elbil på tur mellom de største norske byene. Å kjøre Bergen til Oslo i en BMW i3 93Ah er for eksempel fullt mulig med to ladestopp.

BMWs elbil har vært på markedet en liten stund, og har nå fått selskap av et par andre biler som byr på litt mer rekkevidde.

Vi har sett nærmere på hvilke biler som nå er på vei, med en oppgitt NEDC-rekkevidde på minst 300 kilometer, til en antatt levelig pris.

Allerede i år vil flere slike biler dukke opp, og neste år er det kjent at noen flere skal komme i salg.

BMW i3 94 Ah: 300 km

I salg - fra cirka 300.000 kroner.

BMW i3 er BMWs foreløpig eneste rene elbil. Leveres med 300 km rekkevidde. Foto: Eirik Helland Urke

BMW i3 94 Ah er i bunn og grunn akkurat den samme bilen som BMW har solgt i flere år allerede, men med større batteri på 33 kilowattimer.

Bilen er en fireseter, med uvanlige bakdører som du enten kan elske eller hate avhengig av om du skal ha bakovervendte bakseter bak, 170 hestekrefter og bakhjulsstrekk.

BMW om elbilens fremtid: Derfor blir byene stadig viktigere

Renault Zoe Z.E.40: 400 km

I salg - fra cirka 230.000 kroner.

Renault Zoe kommer med 400 km rekkevidde nå. Foto: Groupe Renault

Renault Zoe har vært i salg i mange år, og kom i fjor med en batteripakke på 41 kilowattimer, som skal gi en oppgitt rekkevidde på 400 kilometer.

Bilen er allerede i salg, og mange eksemplarer er levert. Ingen andre elbiler gir like mye rekkevidde for pengene som denne.

Da holder det kanskje for mange at bilen i seg selv har beskjeden motorytelse og et forholdsvis lavt utstyrsnivå. Her er det for eksempel ingen mulighet for adaptiv cruise control, automatisk parkering og slike ting.

Men den er gjerne ikke et soleklart valg for deg som har behov for å ta den på lange turer ofte, for den har ingen støtte for hurtiglading. Her er høyeste ladeeffekt 22 kilowatt, som ifølge Renault lar deg lade fra flatt batteri til 80 prosent på knapt 1 time og 40 minutter.

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

Volkswagen e-Golf: 300 km

I salg - fra 307.000 kroner

En av landets bestselgende biler. Foto: Volkswagen

E-Golf er en elbil mange nordmenn har trykket til sitt bryst. Nå kommer den med batteri på 35,8 kilowattimer, som er en kapasitetsøkning på 48 prosent sammenlignet med originalen.

Bilen ble nylig offisielt mulig å forhåndsbestille, og leveransene begynner i disse dager.

E-Golf har 136 hestekrefter, og et dreiemoment på 290 newtonmeter. Og bortsett fra at den er elektrisk, er den ikke stort annerledes enn en Golf med bensinmotor under panseret.

Fra Formel E til Formel 1: Slik skal motorsport utvikle elbilene

Opel Ampera-e: 520 km

I salg - fra 300.000 kroner

Opel Ampera-e har klassens største batteri og rekkevidde. Foto: Opel

Ampera-e er ikke akkurat et ubeskrevet blad, og om du vurderer elbil er denne modellen trolig blant de du har vurdert.

Om det er mest mulig rekkevidde som står høyest på ønskelisten, er det ingen vei utenom Ampera-e.

Opels første elbil har klassens største batteripakke, på 60 kilowattimer. Det er nesten 68 prosent mer batteri enn Volkswagen e-Golf som koster det samme.

Men bestiller du bilen nå, kan du neppe forvente å få den levert før i 2018. Tusenvis av nordmenn har allerede bestilt bilen, som har sin verdenslansering i Norge. De første eksemplarene blir trolig overlevert kundene i juni.

Og selv om prisen er en hel del høyere enn for Renault Zoe, som er nummer to på rekkeviddelisten, er prisen likevel lik dersom du sammenligner pris per kilometer rekkevidde.

Tesla Model 3: ~400 km

I salg fra 2017, kan forhåndsbestilles, trolig rundt 300.000 kroner

Det mye som ikke er kjent om Tesla Model 3, men den blir trolig gunstig priset. Foto: Tesla

Tesla Model 3 er vel så omtalt som Opel Ampera-e, og er berømt for å være den bilen flest har forhåndsbestlit. Flere hundretusen har satt seg på listen og betalt inn rundt 10.000 kroner hver.

Det til tross for at mye fremdeles er ukjent med tanke på spesifikajsoner. Rekkevidden er for eksempel oppgitt til «345+» kilometer. Det er trolig for innstegsmodellen, og det blir antakelig mulig å kjøpe bilen med ulik rekkevidde.

Så vidt vi vet viser 345 kilometer til den amerikanske kjøresyklusen, som burde bety en NEDC-rekkevidde på rundt 400 kilomter.

Bilen skal i produksjon en gang rundt midten av året, og leveres til de første kundene i USA mot slutten av året. Ikke forvent å se den i Norge før i 2018. Bestiller du nå, estimerer Tesla levering «medio 2018 eller senere». Ergo er det ikke usannsynlig at den leveres i 2019.

De norske elbilkundene er ekstra viktige: VW spør norske elbileiere før de gjør endringer på bilene

Nissan Leaf 2.0: Trolig over 400 km

I salg fra 2017, trolig 250.000-300.000 kroner

Nissan Leaf får kommer i ny utgave i år. (Foto: Nissan)

Det er mye vi ikke vet om Nissans neste Leaf. Det eneste som er sikkert er at den skal presenteres i september, og at den kommer i salg i høst. I alle fall i USA.

Pris, rekkevidde og lanseringsdato i Europa er i skrivende stund ukjent. Opplysningene ble fredag gitt av Nissans amerikanske avdeling.

Men vi kan selvsagt speklulere. Nissan har tidligere vist frem konseptet IDS, som det er ventet at neste Leaf henter inspirasjon fra.

Denne bilen har 60 kilowattimer batteri, noe som trolig plasserer nye Leaf i området 400-500 kilometer rekkevidde.

Til nettstedet Green Car Reports sier Nissans markedssjef for elbiler i Nord-Amerika, Brian Marango, at de tror nye Leaf vil overgå forventningene, både med tanke på rekkevidde, teknologi, design og verdi for pengene.

Basert på det tipper vi at bilen vil ligge noe høyere enn prisleiet til dagens Leaf. Altså 250.000 til 300.000 kroner.

Borettslag kan bli nødt til å ta i bruk ny teknologi: Hva skjer når hele nabolaget får elbil?

Kia Niro EV: Cirka 300 km

Trolig i salg i 2018, ukjent pris

Kias crossover Niro kommer som elbil neste år. Foto: Kia Motors/Bruce Benedict

Kias crossover Niro kommer i elbilvariant i 2018. Det ifølge Kias Europa-sjef Michael Cole.

Pris og rekkevidde er ukjent, men legger vi til grunn at Kia bygger Niro på samme arkitektur som Hyundai Ioniq, kan vi vente at den i det minste får samme batterikapasitet som Ioniq.

Kia har allerede annonsert at de kommer med en Ioniq med rekkevidde på minst 320 kilometer i 2018.

Da er det bare å legge to og to sammen. Så skal det sies at Ioniq har spesielt gode aerodynamiske egenskaper, som bidrar til å gi den god rekkevidde. Hvordan Niros egenskaper vil slå ut på rekkevidden vet vi ikke.

Prisen kan vi spekulere i. Innstegsmodellen til Niro i hybridutgave er 270.000 kroner. Så kan en se på Hyundai Ioniq, som koster 240.000 kroner i elbilutgave, og 270.000 i hybridutgave.

En pris på rundt 300.000 kroner eller lavere burde dermed ikke være helt utelukket.

Hyundai Ioniq: Minst 320 km

Trolig i salg i 2018, ukjent pris

Hyundai Ioniq leveres som elbil, hybrid og ladehybrid. Foto: Hyundai

Hyundai Ioniq har knapt kommet på markedet før Hyundai annonserer at en utgave med litt lengre rekkevidde.

De planlegger å lansere bilen med amerikansk rekkevidde på 320 kilometer i 2018. Det tilsvarer en økning på 60 prosent.

Hva tallet blir i NEDC-rekkevidde, er ikke kjent. En 60 prosent økning fra dagens utgave med 280 kilometer rekkevidde skulle tilsvare 459 kilometer. Men amerikansk og europeisk kjøresyklus er ikke direkte sammenlignbare, så det er fremdeles i det blå.

400 kilometer NEDC er imidlertid neppe helt på viddene.

Renault Zoe med aggregat på henger: Denne elbilen har kjørt fra Paris til Drammen

Audi Q6 e-tron: over 500 km

I salg fra 2018, pris ukjent, trolig høy

Audi Q6 e-tron blir Audis første massemarkedselbil, og neppe råbillig. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/NTB scanpix

Audis kommende elbil hører sannsynligvis ikke hjemme på en liste over biler til en overkommelig pris. Vi vet ikke hva den vil koste, men det er klart at Audi ikke er noe billigmerke.

Men: Audi Q5 ville uten avgift kostet rundt 440.000 kroner. Q7 ville kostet 575.000 kroner. Det kan tenkes at Audi legger opp til at bilen skal ligge på samme prisnivå som tilsvarende biler med forbrenningsmotor, og at bilen uten moms og avgift blir forholdsvis greit priset.

Vi kan bare spekulere. Det som er sikkert er at bilen kommer med 94 kilowattimer batteri, som kan lades med 150 kilowatt. Det heles gis fremdrift av motorer med til sammen 435 hestekrefter, som kan aksellerere fra 0 til 100 på 4,6 sekunder.

I-Pace er Jaguars første elbil og den kommer neppe til å bli veldig billig. Men den kommer i 2018.

Rekkevidden skal være over 500 kilometer. Nøyaktig når bilen kommer i salg, vites ikke, men Audi har sagt 2018.

Skal vi være rettferdige her, så burde vi også nevne Jaguar I-Pace når vi har nevnt Audi Q6 e-tron. Jaguars første elbil får en rekkevidde på over 500 kilometer, og den norske Jaguar-forhandleren Insigna spekulerer i en pris på fra 550.000 kroner.

Det som uansett er sikkert er at I-Pace kommer i salg i Norge i 2018.