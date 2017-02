BMW om elbilens fremtid: Derfor blir byene stadig viktigere

Nordic EV Summit 2017: BMWs kunder er, i motsetning til hva man kanskje har inntrykk av, ikke dem som bor utenfor byen og kjører store biler.

Spør du Andreas Klugescheid, BMWs leder for myndighetskontakt og eksterne affærer, er de fleste kundene deres bosatt i de store byene. De bor ikke på bondegårder i den amerikanske midtvesten, men i metropolene.

Det er derfor kanskje ikke så rart at BMWs fremtidsplaner handler om urban mobilitet. Ikke bare fordi de har mange kunder her, men også fordi stadig flere av oss bor i store byer.

Viktigere å samarbeide med byene

Og av samme grunn blir det viktigere for dem å prøve å jobbe med lokale myndigheter i større grad.

Før var det nasjonale myndigheter som satte alle krav til utslipp. Nå er lokale myndigheter stadig mer involvert, med datokjøring, dieselforbud, køprising og lignende.

Andreas Klugescheid, Head of Steering Government and External Affairs, BMW, under foredrag på Nordic EV Summit. Foto: Eirik Helland Urke

– Byer har i motsetning til regionale eller nasjonale myndigheter mulighet til å faktisk regulere. Byer kan i en langt større grad enn tidligere avgjøre om våre produkter blir en suksess enn de kunne tidligere, sier Klugescheid til Teknisk Ukeblad.

Og realistisk sett kommer ikke nye tjenester, som bildeling, til å være utbredt på landet. I alle fall ikke i den graden det vil være det i byene.

Så det er byen som er BMWs fokus fremover, og grunnen til at de samarbeider med byorganisasjonen C40 om mobilitet.

De fleste i3-kjøperne har aldri eid en BMW

Det er åpenbart at elbilen spiller en viktig rolle. For BMW vil det si deres eneste helelektriske bil, i3. Og Bilen har vist seg å ikke først og fremst apellere til de som allerede kjører BMW.

– 80 prosent av alle som har kjøpt i3 har aldri eid en BMW før, sier Klugescheid.

Det er kanskje ikke så overraskende, siden bilen i seg selv har dype røtter i urban mobilitet. Den ble til da flere team av BMW-ingeniører reiste verden rundt og bodde hjemme hos familier, slik at de kunne forstå mobilitetsbehovene deres.

I tillegg prøvde de ut elektrisk mobilitet i en elektrisk Mini en periode. Det hele ble satt sammen til BMW i3, den første elbilen de har utviklet fra bunnen, spesifikt for å dekke urbane mobilitetsbehov. Håpet var at de ville klare å forutse markedets behov.

Planene er klare for neste generasjon

Denne bilen er likevel bare starten, forteller Klugescheid. Den neste generasjonen elbiler fra BMW kommer til å bygge på erfaringene de har gjort seg med denne bilen.

Det er kjent at deres neste elbil blir en elektrisk variant av SUV-en X3. Deretter kommer den neste i-modellen, foreløpig bare kjent som iNext.

Man skal ha en hel del list for å få Klugescheid til å røpe få noen konkrete detaljer om hva denne bilen blir. Men BMW har allerede sagt at den kommer i 2021.

BMW i3 var den første rene elbilen til salgs under BMW-merkenavnet. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Om det er en enkeltmodell, eller en ny serie vites ikke.

Det som uansett er klart er at alles behov ikke kan dekkes av en fireseters, litt butt elbil med begrenset rekkevidde.

På spørsmål om når de store stasjonsvognene med helelektrisk drift kommer, svarer Klugescheid at slike biler er noen få år unna.

– Det er ikke snakk om et tiår, men i overskuelig fremtid, sier han, og legger til at det selvsagt er mulig å få en elektrisk familiebil allerede nå dersom man kjøper en av selskapets hybrider og belager seg på å lade ofte.

– Vi har solgt over 100.000 elektriske biler til nå. Vi tilbyr ladbare biler i alle segmenter. Dette er allerede et godt utvalg. I neste generasjon kommer en elektrisk X3, en elektrisk Mini, og iNext.

Bygger ikke «compliance»-biler

Han understreker at BMW ikke bygger såkalte «compliance cars», altså biler utelukkende bygget i et lite antall for å oppfylle myndighetskrav, spesielt i USA.

– For oss er det mer relevant å forstå potensialet som ligger i den nye teknologien. Den er i seg selv veldig interessant. BMW i3 er ikke en kjedelig bil. Den kan stå helt på sine egne bein, sier han.

Klugescheid mener imidlertid at det er viktig at myndigheter tenker langsiktig, og fører en forutsigbar politikk. Gjør de ikke det, kan elbilene få vanskelige kår.

– Norge har sammen med California og Nederland vært eksemplene alle følger med på. Alle ser at det er mulig å ha mange elbiler på markedet. Norge har vært effektive i å takle utfordringene elbilistene møter. Rekkevidden til bilene er det bilprodusentene som styrer, men infrastruktur og pris er opp til myndighetene. Infrastrukturen har en nytte for samfunnet, og må støttes opp av myndighetene, sier han.

Viktig med stabil elbilpolitikk

Det må være en stabilitet i alle disse incentivene. Klugescheid trekker frem endringer i incentiver i Nederland, hvor markedet for ladbare hybrider nærmest ble lagt i grus over natten.

Det har også skjedd lignende ting i Norge, når ladbare hybrider ble ytterligere insentivert, som ført til at andrehåndsverdien til ladbare hybrider ble kraftig redusert med et pennestrøk.

– Det er giftig for markedet om reglene endres hele tiden. Kjøperne må være trygge på hva kjøpet vil bety, sier han.

Men elektrisk mobilitet er uansett ikke forbigående. Og ladbare hybrider spiller en viktig rolle her. Det gir folk mulighet til å bli kjent med elektriske biler, vurdere hvor lang rekkevidde de har behov for når de først kjøper en elbil, forklarer Klugescheid.

Optimistisk

Og han er optimistisk med tanke på fremtidens elektriske mobilitet. Han sier han ikke ble overrasket over den store oppmerksomheten og tilsynelatende suksessen Tesla Model 3 har fått.

– Alle elbiler som gjør suksess er gode nyheter. Det dytter infrastrukturen fremover. Jo flere biler, jo mer infrastruktur. Så det var ikke overraskende at det var så stor interesse for bilen. Slik interesse kan vi utnytte for vårt eget produkt også. Det er mange grunner til at elbilmarkedet er lovende, og det handler ikke bare om myndighetenes reguleringer. Det er også fordi det finnes et klart behov og ønske om slike biler.

– Markedet utivkler seg. Produktene kommer, infrastrukturen kommer, og vi kan alltids diskutere om det er rekkevidde, infrastruktur eller pris som må utvikle seg raskere. Men gitt at det fortsatt er relativt tidlig med tanke på elektrisk massemobilitet, kan store fremskritt gjøres. Det er ekstremt lovende, sier Klugescheid.