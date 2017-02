Denne elbilen har kjørt fra Paris til Drammen

Om elbilen din har kort rekkevidde, skal du ha god tålmodighet for å kjøre den på langtur.

Derfor har franske EP Tender utviklet en tilhenger du kan koble på, og øke rekkevidden på bilen betraktelig. Enkelt forklart: Et aggregat du hekter på bilen.

Det er noe Reodor Felgen over Jean-Baptiste Segard, direktør og oppfinner i EP Tender.

Han sier til Teknisk Ukeblad at tanken er at denne løsningen skal gjøre det mulig å bruke en elbil som eneste bil, uansett hvor langt du har behov for å kjøre.

Rekkeviddeforlenger

EP Tender er en «modulær rekkeviddeforlenger» for elbiler. Den har en 35 liters bensintank, en generator, og en likeretter, som leverer inntil 20 kilowatt.

Inni tilhengeren er det en motor, generator og likeretter, som forsyner batteriet i bilen med strøm. Foto: Marius Valle

Den lader batteriet mens bilen kjører, og er koblet direkte inn på ledningsnettet før batteriet. På én tank, øker den rekkevidden til en Renault Zoe til totalt 600 kilometer på motorveien.

Fyller du tanken underveis er rekkevidden i praksis som på en bensinbil, og lader bilen når du kan, kjører reduserer du drivstofforbruket.

Idéen kan kanskje virke litt absurd, men i praksis gjør BMW det samme i sin i3 med rekkeviddeforlenger.

Forskjellen er åpenbart at aggregatet er innebygget i i3. Det gir imidlertid ekstra vekt å trekke på. Med EP Tender er tanken at du bare kobler aggregatet til når du har behov for det.

Viktig virkemiddel: Slik fungerer egentlig hurtiglading av elbil

Kjørte fra Paris til Drammen

Denne bilen ble kjørt fra Paris til Drammen i forbindelse med Nordic EV Summit. Normalt er rekkevidden inntil 210 kilometer, men med EP Tender er det mulig å gjennomføre turen uten å hurtiglade. Foto: Marius Valle

Segard viste frem løsningen under elbilkonferansen Nordic EV Summit denne uken, og dro hengeren bak en Renault Zoe fra Paris for å vise den frem i Drammen.

Idéen fikk Segard da han vurderte å kjøpe en elbil i 2011. Han så at det begynte å komme biler som var gode nok til å brukes som hovedbil, men som på grunn av kort rekkevidde uansett gjorde at det var nødvendig med to biler.

– Jeg lurte på om det ville gå å installere en generator i bilen, og fant ut at det ikke var mulig. Så jeg fant ut at den måtte være modulær, sier Segard.

Så satte han i gang utviklingen av en liten og kort tilhenger, og endte til slutt opp med en løsning som kan gjøre en elbil om til en hybridbil når det er behov for det.

Har fått EU-midler: Batteri-tilhenger kan øke elbilens rekkevidde med 500 km

Integrert ryggeassistent

Når bilen rygger, løftes hengeren opp på to styrehjul. Hvem som helst skal kunne rygge med denne hengeren. Foto: Marius Valle

Ulempen er at en slik sak ikke er lett å rygge med, så han utviklet også et eget styresystem til hengeren.

Når bilen settes i revers, løftes hengeren opp av et ekstra hjulsett på undersiden, som styrer hengeren i samme retning som bilen rygger.

Etter å ha presentert idéen sin for Renault, fikk han tilgang til informasjon om hvordan tilkoblingen kan gjøres.

Segard har ikke kuttet en eneste kabel, eller borret et eneste hull i bilen, utover å gjøre nødvendige utskjæringer i diffusoren under baksiden av bilen.

EP Tender er koblet rett på bilens ledningsnett, og siden Zoe er bygget på samme ramme som Renault Clio 3, er det allerede hull til tilhengerfeste der.

Han sier at Renault selv har godkjent modifikasjonen på inntil 25 kjøretøy.

Tekniske nøkkelspesifikasjoner: Trådløs lading av elbiler tar viktig steg fremover

EU-støttet prosjekt

Jean-Baptiste Segard har funnet opp aggregathengeren, og patentert ryggesystemet. Han håper å utstyre en fremtidig versjon med ryggesensor. Foto: Marius Valle

Etter å ha satt sammen løsningen og demonstrert at den fungerer i praksis, fikk han innvilget støtte fra EUs Horizon 2020-program for å utvikle løsningen videre.

Ulempen er åpenbart at svært få elbiler er typegodkjent med tilhengerfeste, og at det må gjøres modifikasjoner på bilen før EP Tender kan tas i bruk.

Segard er derfor avhengig av at det kommer elbiler med mulighet for tilhengerfeste.

Eventuelt også at det blir mulig å kjøpe EP Tender-tilkobling med en ny bil som ekstraturstyr. Om ikke må man i tilfelle ettermontere løsningen.

Det er mulig, men produsentene vil ikke: Derfor kan nesten ingen elbiler dra tilhenger

Tror det kan gi billigere og lettere elbiler

– Men vil dette ha noe for seg nå som bilene kommer med stadig større rekkevidde?

– La oss ta mobilen som eksempel. Batteriet er bra nok 98 prosent av tiden. Skulle du hatt et batteri som varte i mange uker, ville telefonen blitt veldig upraktisk. Derfor har vi modularitet; mobiltelefon og lader. Det blir det samme med biler. Et stort batteri er vanligvis ikke nødvendig. 40 kilowattimer vil være nok for mange, men større kapasitet vil bli utnyttet svært sjeldent, sier Segard.

Logikken er derfor at det vil være billigere å utstyre bilene med mindre batterier, som gir lavere vekt og pris. Når det er behov for å kjøre langt, kan en slik henger hektes på.

BMW om elbilens fremtid: Derfor blir byene stadig viktigere

EP Tender veier 250 kg, tar 35 liter bensin, og leverer 20 kilowatt. På toppen av hengeren er det et bagasjebrett. Foto: Marius Valle

Vil lage nettverk av utleiehengere

Segard planlegger at hengeren skal tilbys via et utleienettverk, for eksempel ved bensinstasjoner.

Segard antyder en pris på 600 euro for å installere festet på bilen, 40 euro i et årlig abonnement, og et system hvor du betaler 17 euro for hver time aggregatet kjører.

– Men dette vil vel undergrave noe av hensikten med en elbil, altså null utslipp?

– Tenk på det slik; Du kjører med null utslipp når du kommer frem dit du skal, og du vil kjøre med null utslipp mesteparten av tiden, sier Segard.

Tenker på hydrogenutgave

I den nåværende versjonen har hengeren et forbruk på omtrent 0,78 liter på mila. Lader du bilen på en ladestasjon når du først stopper, vil forbruket reduseres.

Ifølge Segard økes bilens forbruk med sju prosent under bykjøring, og tre prosent på motorvei. I hastigheter over 110 kilometer i timen, er merforbruket mindre enn dette, og dermed neglisjerbart, hevder Segard.

Han ser for seg at fremtidige utgaver kan benytte strøm produsert av hydrogenbrenselceller i stedet for en forbrenningsmotor.