Kia Niro blir elektrisk til neste år

Kias «crossover»-modell Niro kommer i elbilvariant allerede neste år. Dette ifølge daglig leder for Kia Motors Europe, Michael Cole.

I et intervju med nederlandske AutoRAI sier han at Niro får samme teknologi som Hyundai Ioniq Electric. En ladehybridvariant av Niro skal produseres fra mars.

Det har vært kjent en stund at Kia planlegger flere varianter av Niro, inkludert en elbil, men dette er første gang produsenten går nærmere inn på når elbilutgaven av denne modellen kommer.

Slik vi forstår det, kommer elbilvarianten av Niro til å være tilgjengelig tidlig neste år.

Samme plattform som Ioniq

Hyundai Ioniq leveres som elbil, hybrid og ladehybrid. Foto: Hyundai

Hvorvidt elbilvarianten av Niro får samme rekkevidde som Ioniq, eller om de legger opp til større batteri vites ikke.

Niro og Ioniq er bygget på samme arkitektur, og har samme drivlinje. Derfor er det bare naturlig at Kia vil slippe bilen som elbil.

Hyundai kjøpte Kia i 1998, så biler fra Kia og Hyundai leveres i realiteten av samme selskap.

Hyundai har tidligere sagt at de planlegger en variant av Ionic med minst 320 kilometer rekkevidde i 2018. Skal vi spekulere, vil vi tro at Niro i det minste får tilsvarende batteristørrelse.

For snart et år siden sa Hyundai ifølge Korea Herald at de har planer om å lansere en elektrisk SUV i 2018. Det kan tenkes at det var Niro de hadde i tankene.

Skal lansere nye elbiler i høyt tempo

Kia selger allerede elbilen Soul i Norge. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Hyundai Motor Group er verdens tredje største bilprodusent etter Volkswagen og Toyota.

Den koreanske produsenten har vært forholdsvis åpne om hvordan de ser for seg sin elbilsatsing.

Blant annet har de sagt at de må utvikle nye biler i et svært høyt tempo for å holde tritt med konkurransen.

Leder for øko-kjøretøy hos Hyundai, Ahn Byung-ki, sa i fjor sommer at en produktsyklus på to år er ganske lenge i elbilindustrien, og at de derfor må være klare for nye generasjoner hvert andre år.

Det er særlig konkurransen fra kinesisk bilindustri som tvinger koreanerne til å holde tempoet oppe. I tillegg kommer konkurransen fra modeller som Chevrolet Bolt og Tesla Model 3.

Hyundai har tidligere sagt at de ser for seg å lansere en bil med 400 kilometer rekkevidde i 2020, og at de vurderer å konkurrere mot premiummerker som Tesla via sitt eget premiummerke Genesis.