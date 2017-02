Finsk-kinesisk elbilsatsing i den gamle Think-fabrikken

For seks år siden var det her det norske elbileventyret Think havnet i grøfta for siste gang.

Nå skal fabrikken bli sentrum for en ny satsing på utvikling og produksjon av elektriske drivlinjer for den europeiske bilindustrien.

Det er i hvert fall ambisjonen når den kinesiske batteriprodusenten CATL går inn på eiersida i Valmet Automotive.

Perfekt partnerskap

CATL, som står for Contemporary Amperex Technology Limited, er et privat selskap som holder til i Ningde på den kinesiske østkysten, rett ved Taiwanstredet. Selskapet regnes som en av de tre største batteriprodusentene i Kina, og skal visstnok ha en rekke bilprodusenter på kundelista allerede.

Nå er målet å ta del i den voksende elbilindustrien i Europa. Første steg er å ta 22 prosent eierskap i Valmet Automotive, som i tillegg eies av de to finske investeringsselskapene Pontos og Tesi, og bli en aktiv eier i Finland.

– Vårt felles mål med dette strategiske samarbeidet er å skaffe oss en sterk posisjon i det europeiske elbilmarkedet. Valmet Automotive, med sine langvarige og gode forbindelser med europeiske bilprodusenter og sin verdensledende kompetanse på produksjon og engineering, er en perfekt partner for oss, sier daglig leder Jia Zhou i CATL i en melding.

Selskapet lager i dag celler og ferdige batteripakker for alle slags ladbare kjøretøy. De produserer NMC-celler og LFP-celler som de opplyser har en energitetthet på henholdsvis over 180 og 130 Wh/kg.

Utvider for Mercedes-Benz

Valmet produserte nesten 66 000 Saab 96 fra 1969 til 1980. Foto: Valmet Automotive

Fabrikken ble etablert gjennom et samarbeid mellom finske Valmet og svenske Saab-Scania i 1968. Da var formålet å produsere Saaber for det finske markedet.

Både Saab 95, 96, 99, 90, 900, 9.000 og 9-3 ble laget her, til sammen 738.000 fram til 2003. I 1995 ble selskapet omdøpt til Valmet Automotive og Valmet tok eierskapet alene.

Valmet Automotive har passert 100 000 produserte A-klasse. Foto: Valmet Automotive

Den nye GLC-produksjonen representerer den største satsingen noen gang hos Valmet Automotive som har eksistert i snart 50 år. Bilde: Daimler

Nå er selskapet i ferd med å starte serieproduksjon av Mercedes-Benz GLC, i tillegg til A-klasse som de produserer i dag. GLC-prosjektet er gedigent og noe det er jobbet med siden avtalen ble inngått for litt over et år siden: Valmet Automotive ble like før jul ferdig med ei ny produksjonslinje med hele 316 nye roboter.

Automatisering fjerner åpenbart ikke behovet for folk. Selskapet skal i løpet av 2017 rekruttere hele 900 nye fabrikkarbeidere og ingeniører. Valmet Automotive har i dag 2.500 ansatte i Finland, Tyskland og Polen.

– Nå er tida inne

Når Valmet Automotives styreleder Jarkko Sairanen skal fortelle om den nye finsk-kinesiske elbilsatsingen, kommer han med uttalelser som ikke nødvendigvis er så artige å høre for dem som tapte penger på Think, eller dem som generelt ønsker at norsk industri skal lykkes og fortsatt er irritert på at et norsk elbilforsprang ble skuslet bort.

– Elbilmarkedet er i fundamental endring og vi forventer en markant vekst. Med CATLs kompetanse og ressurser kan vi satse på dette veldig interessante markedet til akkurat riktig tid, sier Sairanen.

Think City-produksjonen i Finland pågikk i halvannet år fra 2009 til 2011. Foto: Per Erlien Dalløkken

Om det var produktet eller tida som var feil skal være usagt, men samme selskap produserte altså elbiler allerede i 2009.

Det siste grepet som ble gjort før den siste og endelige konkursen i Think våren 2011, var nemlig å flytte fabrikken til Finland, nærmere bestemt Uusikaupunki (Nystad) sørvest i landet.

Lagde 1.794 Think City

Det har gått ti år siden Think City kom, da med en ny type salt-nikkelbatterier (Zebra) med en energikapasitet på 24,5 kWh. Foto: TU 09.02.2007

I august 2009 ble Think reddet for siste gang ved at batteriprodusenteieren Ener1, det statlige investeringsselskapet Investinor, General Electric og det amerikanske ventureselskapet Kleiner Perkins Caufield gikk inn med nye 47 millioner dollar.

Think City mottas med finsk nysgjerrighet og/eller skepsis på torget i Turku. Foto: Per Erlien Dalløkken

Samtidig ble altså produksjonen flyttet fra Aurskog til de nye deleierne Valmet Automotive. En periode ble elbilen skrudd sammen under samme tak som Porsche Boxster/Cayman, den amerikanske og senere konkursrammede Fisker Karma og en dansk, elektrisk golfbil som het Garia.

Like før jul dette året rullet de første Think City ut fra produksjonslinja, men det gikk bare halvannet år før selskapet var konkurs igjen. Da hadde finnene produsert 1.794 Think City.

Karma til California

Uttalelsene fra Valmet Automotive nå er et ekko av hva som ble sagt sommeren 2008, da det ble klart at Fisker Karma skulle bygges der.

– Markedet for miljøvennlige elbiler spås å vokse veldig raskt. Vi er stolte over å være i «pole position» i denne utviklingen, sa Ilpo Korhonen, som fortsatt er direktør, da.

Karma Revero er det nye navnet på hybriden som nå produseres i USA. Foto: Karma Automotive

Nå byr altså sjansen seg på nytt for å komme seg i teten innenfor dette markedet, som jo ser ganske annerledes ut i dag enn for ni år siden.

Når det gjelder Karma, ble produksjonsutstyret med noen Valmet-ansatte på lasset flyttet til Moreno Valley øst for Los Angeles i fjor, etter å ha blitt solgt til Karma Automotive. Den ladbare hybriden er gjenfødt som Karma Revero, med noen få oppgraderinger, og selges i USA fra 130.000 dollar.