Å fjerne 500 kg gjorde Tesla-en nøyaktig så kjapp som Musk kalkulerte

Hvordan vil en Tesla Model S P100D oppføre seg hvis den får et halvt tonn mindre interiør å drasse på?

Det får vi svar på når første sesong av Electric GT-serien skal arrangeres senere i 2017.

20 Tesla GT skal konkurrere på sju legendariske, europeiske baner med veteraner og talenter bak rattet.

0-100: 2,1 sekunder

Da det nye mesterskapet ble annonsert i mars i fjor, var utgangspunktet for de identiske løpsbilene Tesla Model S P85+, med en tanke om at bakhjulsdrift ville være mest spektakulært og underholdende.

Den ideen er forlatt i versjon to, som ble vist fram offentlig første gang denne måneden og i stedet er basert på Tesla Model S P100D.

Tesla EGT V2.0 ble vist fram på Autosport international show tidligere i januar. Bilde: EGT

Dette er allerede fra fabrikk noe av det raskeste som finnes av serieproduserte biler med ei mildt sagt potent batterielektrisk drivlinje. I racingversjonen er det fjernet cirka 500 kg vekt i tillegg til at bremser, hjuloppheng, kjøling og styring er forsterket. Feste og marktrykk besørges av Pirelli Pzero slicks/regnværsdekk og en diger bakspoiler med DTM-spesifikasjoner.

Tesla EGT-akselerasjonen er identisk med Musks anslag for en strippet P100D.

I kombinasjon med elmotorer som yter maksimalt 585 kW/985 Nm skal Model S GT klare å akselerere fra stillestående til 100 kilometer i timen på kun 2,1 sekunder. Topphastigheten er 250 kilometer i timen.

Dette er for øvrig identisk med hva Tesla-grunnlegger Elon Musk anslo da han ble spurt om hva slags akselerasjon en strippet P100D ville være i stand til.

2x60 km

Første testkjøringsvideo

I grove trekk foregår konkurransene slik: 20 minutter trening og deretter 60 minutter kvalifisering.

Selve konkurransen er todelt: Et 60 kilometers løp på morgenen og et tilsvarende langt løp på kvelden. Med andre ord er ikke dette noe økonomirace, her kan det gis bånn gass uten å måtte tenke på å spare på kilowattimene.

Tesla EGT med slicks og bakspoiler. Bilde: EGT

Ladingen mellom de to løpene skal ikke skje med såkalte superladere fra Tesla. I forrige uke ble det klart at det er Chademo-ladere som skal benyttes i åpningssesongen. Teslaene skal kunne lade med inntil 55 kW ladeeffekt, ifølge arrangøren.

Fortsatt er kun fire av løpene på kalenderen offentliggjort. Bilde: EGT

Alle løp skal kunne følges via Periscope, Twitch og Youtube – i tillegg til direkte hos hvert av lagene på ymse mediekanaler.

Hvert av de ti EGT-lagene har to biler og sjåfører, nesten like mange kvinner som menn.

Foreløpig er femten av de etter hvert tjue sjåførene klare: Stefan Wilson, Vicky Piria, Dani Clos, Leilani Münter, Tom Coronel, Alice Powell, Tom Onslow-Cole, Ricardo Teixeira, Jeroen Bleekemolen, Kevin Ceccon, Stephen Cox, Oliver Webb, Emma Kimiläinen, George Richardson og Olivier Lombard.

Sju løp i Europa

Den detaljerte løpskalenderen er ennå ikke offentliggjort. Det som er klart er at serien skal besøke sju kjente europeiske baner og deretter kjøre tre løp, som ikke teller i mesterskapet, i Amerika.

De fire banene som EGT har bekreftet er Paul Ricard, like øst for Marseille, Circuit de Barcelona-Catalunya, Nürburgring i Tyskland og Assen i Nederland.

Kandidater til de siste tre løpene skal være Park Zandvoort vest for Amsterdam, Mugello i Toscana, Estoril i Portugal, Brands Hatch utenfor London og Jarama nord for Madrid.

EGT-arrangøren holder til her i Spania. Bilde: EGT

EGT har tilhold i Spania og bruker Barcelona og Madrid til testing.

I forbindelse med hvert løp skal EGT arrangere det de kaller en «helgefestival for teknologi og bærekraftinnovasjon» på og rundt banene.

Den spanske arrangøren skriver at de håper og tror at flere produsenter melder seg på til kommende Electric GT-sesonger, og nevner som eksempler Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive, Citroën med deres elektiske GT-konsept i tillegg til Aston Martin, Porsche, Rimac, Nissan og Audi - alle produsenter som har varslet mulig produksjon av elektriske superbiler som vil være i stand til å konkurrere med Tesla Model S.