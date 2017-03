Nå selges det like mange biler med elektrisk fremdrift som forbrenningsmotor

I årets to første måneder var halvparten av nybilsalget biler med kun forbrenningsmotor.

Ladbare biler sto for 35,3 prosent av alle solgte nybiler, og tar man med hybrider, sto biler med hel eller delvis elektrisk fremdrift for 49,6 prosent av alle nybilregistreringer.

Dette ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Forbrenningsmotoren faller

Sammenlignet med tall for samme periode i fjor, har andelen biler førstegangsregistrert med drivlinjer med kun forbrenningsmotor falt 19,9 prosent.

Samtidig har andelen for biler med ulike grader elektrisk fremdrift økt med 33,9 prosent.

Registreringen av personbiler med kun forbrenningsmotor er dermed på samme nivå som biler med elektrisk fremdrift. I kategorien elektrisk fremdrift finner vi imidlertid alt fra de mildeste hybridene til rene elbiler.

Ser vi på kun ladbare biler, altså elbiler og ladehybrider, var det en samlet økning på 35,3 prosent sammenlignet med januar og februar 2016.

Det var ladbare hybrider som sto for det meste av økningen, knapt 8,2 prosentpoeng.

Elbilandelen står nærmest på stedet hvil, men er for årets to første måneder noe høyere enn for hele 2016, da andelen var 15,7 prosent.

Diesel har størst tilbakegang

Blant bilene med kun forbrenningsmotor, er det ikke overraskende dieselbilen som går på den verste smellen.

Nedgangen var på hele 32 prosent. Bensinmotoren hadde en ørliten økning på nær 3,5 prosent, eller 0,9 prosentpoeng.

Dette gir et teoretisk utslag i CO2-utslippet fra den nye delen av personbilparken. I snitt er utslippet for alle personbiler 86 gram per kilometer blant bilene registrert i januar og februar. Det er en reduksjon på 9 gram sammenlignet med samme periode i fjor.

Utslaget er teoretisk fordi det baserer seg på bilprodusentenes oppgitte utslippstall. Disse reflekterer som kjent ofte ikke de virkelige utslippene.

Milepæl

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa tidligere denne uken til det franske nyhetsbyrået AFP at det er en milepæl på veien mot en elektrisk bilpark, og at det viser at grønn transportpolitikk virker.

Men tallene så langt i år viser at elbilsalget står på stedet hvil. Det bekymrer Norsk elbilforening.

Selv om han mener det er positivt at bare halvparten av bilsalget nå er biler med kun forbrenningsmotor, mener foreningens kommunikasjonsleder, Petter Haugneland, at økningen i markedsandelen til ladbare hybrider gir en skjevhet.

Ønsker minstekrav til elektrisk rekkevidde

Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen. Foto: Aksel Jermstad / elbil.no

De ønsker at disse bilene bør avgiftslegges på linje med andre vanlige biler så lenge den oppgitte elektriske rekkevidden er mindre enn fem mil.

Disse bilene mener Haugneland ikke kan kjøres helelektrisk i hverdagen. De foreslår også at minimumskravet til rekkevidde må økes over tid.

– Ladbar hybrid er bare et godt valg hvis du lader ofte og hver dag, og bare har én bil i husholdningen. Men du har ingen garanti for at det gir lavutslipp. Lader du ikke, er utslippet i beste fall likt som en vanlig bil, sier Haugneland.

– Tror du utslipp er noe folk aktivt vurderer når de kjøper bil, eller er prisen hele regnestykket for de fleste av oss?

– Det er økonomi som er avgjørende for de fleste av oss, og så er utslipp og miljø en bonus for de fleste. Ifølge undersøkelsen Elbilisten 2016 oppgir 21 prosent at miljøet er den viktigste årsaken til at de valgte elbil, mens 67 prosent sier at økonomi er det viktigste. Men miljø er blant årsakene som scorer høyt. Det er derfor Norge er unik, at vi har den elbilpolitikken vi har. Bare se til Danmark hvor de skrudde litt opp på engangsavgiften til nullutslippbiler. Da kollapset markedet for elbil i Danmark.

Mener lite modellutvalg bare er en del av forklaringen

Opel Ampera-e er en av de kommende elbilene med lang rekkevidde. Foto: Per Erlien Dalløkken

– Tror du ikke det at utvalget av elbiler med lang rekkevidde som folk flest har råd til å kjøpe er minimalt forklarer at elbilandelen står på stedet hvil?

– Modellutvalget er en del av forklaringen, men det er politikken som har vært viktig i Norge frem til nå. Regjeringen har begynt å fase ut enkelte elbilfordeler, særlig lokalt. Det mener vi er feil retning å gå nå som vi er ved et veiskille. Forhåpentligvis vil elbilandelen øke igjen når det kommer nye modeller med lengre rekkevidde, sier Haugneland.

Han sier at om Norge skal nå målet om 100 prosent nullutslippsbiler innen 2025, må disse ha 70 prosent markedsandel i 2020, og 30 prosent allerede i år. Med en svekket elbilpolitikk vil ikke utviklingen gå fort nok, mener Haugneland.

Han sier at prisskillet mellom biler med og uten utslipp har blitt mindre etter siste statsbudsjett, og at det relativt sett har blitt rimeligere å velge biler med forbrenningsmotor. Det har vært spesielt utslagsgivende for ladbare hybrider.

– Viser tallene at markedet for elbiler med begrenset rekkevidde nå er mettet?

– Nei. Det har mye med at folk må tenke igjennom behovet de har i hverdagen. Mange hundre tusen husholdninger i Norge har to biler, og de kan lett bytte ut den ene med en elbil med dagens rekkevidde og kjøre med nullutslipp i hverdagen, og ha bil nummer to til langturer. Det er ikke mettet, men mer en psykologisk sperre kanskje, og da er jo fordelene veldig viktig for å få dem til å vurdere en elbil, sier Haugneland.

Store lokale forskjeller

Ladbare hybrider, som Volvo XC90, selger godt i Norge. Foto: Volvo

Mens tallene for hele landet viser at elektrifisert og fossil fremdrift er delt på midten, er det for øvrig store lokale forskjeller.

I Oslo utgjorde elbiler og ladehybrider nesten halvparten av nye registrerte biler i januar.

Markedsandelen til nye nullutslippsbiler i januar og februar var høyest i Akershus, med 17,5 prosent. Deretter kommer Oslo med 17,4 prosent, og Hordaland med 13,5 prosent.

Disse utgjorde totalt 1822 biler.

I motsatt ende finner vi Finnmark med 0,1 prosent, Sogn og Fjordane med 1,3 prosent, og Nord-Trøndelag med 1,3 prosent.

Registreringen utgjorde 108 biler i disse tre fylkene.

Størst økning i sammenlignet med samme periode i fjor hadde Sogn og Fjordane, med økning på 136,4 prosent (22 til 52 biler). Deretter kommer Aust-Agder med 95 prosent økning (48 til 94 biler), og Oppland med en økning på 80,6 prosent (31 til 56 biler).