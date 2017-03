Neste Nissan Leaf lanseres i september

Den nye utgaven av Nissan Leaf blir presentert i september, og kommer i salg innen utgangen av året.

Det ifølge Nissans amerikanske elbilprofil på Twitter. I tillegg bekrefter Nissans leder for Leaf og elbiler, Tim Gallagher, overfor nettstedet Inside EVs at bilen presenteres globalt.

Bilmessen i Frankfurt går av stabelen i september, så det kan tenkes at det er her Nissan kommer til å presentere den nye bilen.

Knut Arne Marcussen, kommunikasjonssjef i Nissan Norge, er ikke kjent med de nye opplysningene når Teknisk Ukeblad tar kontakt, og sier at den eneste informasjonen han har er at bilen skal komme «snart».

Men han sier at bilen blir en helt ny generasjon, og ikke bare en facelift. Marcussen vil imidlertid ikke røpe annet enn at den nye «vil bli veldig bra».

Trolig basert på IDS-konsept

At en ny versjon av Leaf er på vei har vært kjent lenge, og det har vært tippet at konseptbilen IDS danner grunnlaget for den nye utgaven.

Forrige måned ble spionbilder av en tungt kamuflert Nissan-elbil publisert av nettstedet Autoblog.

Disse tyder på at neste generasjon av Leaf har fått en del designelementer fra IDS-konseptet – så sant bildene faktisk viser neste generasjon Leaf.

Ukjent om det er snakk om oppgradering

Nissan presentertet konseptet IDS i 2015.

Renault-Nissan har tidligere gitt uttrykk for at det først vil komme en facelift-versjon av Leaf neste år.

Så om den kommende lanseringen er en ny bil fra bunnen og opp, eller en kraftig oppgradering basert på dagens modell, gjenstår å se.

Nissan Leaf og Renault Zoe skal for øvrig bygges på samme plattform fremover, og Renault-Nissan har hintet til at den første modellen på denne plattformen kommer tidligst i 2020.

Får trolig lang rekkevidde

Utover dette er ingenting kjent, men flere oppgraderinger er ventet. IDS-konseptet har et batteri med kapasitet på 60 kilowattimer, og det er ventet at nykommeren har et batteri i dette området.

Det kan bety at neste Leaf får rekkevidde i samme område som Opel Ampera-e og Tesla Model 3.

Nissan har også rullet ut sitt avanserte førerstøttesystem ProPilot på flere modeller etter hvert, og det er ventet at neste Leaf får dette systemet.

Til nettstedet Green Car Reports sier Nissans markedssjef for elbiler i Nord-Amerika, Brian Marango, at de som leaser Leaf i USA nå, vil få tilbud om å få prioritet på forhåndsbestillinger.

Han sier at flere detaljer om 2018-modellen av Leaf vil komme i tiden frem mot lanseringen.

Marango sier at de tror nye Leaf vil overgå forventningene, både med tanke på rekkevidde, teknologi, design og verdi for pengene.