Honda velger 2010-rekkevidde på sin neste elbil

Det har lenge vært kjent at Honda har en elbilvariant av hydrogenbilen Clarity på vei.

Det har kanskje vært naturlig å anta at denne bilen – en mellomstor femdørs sedan – ville komme med en rekkevidde som ville gjøre bilen attraktiv i konkurranse med modeller som Chevrolet Bolt og Tesla Model 3.

Ifølge Automotive News ser det imidlertid ut til at Honda har tenkt annerledes.

De hevder at bilen får en rekkevidde på 128 kilometer (80 miles). Dette etter den amerikanske kjøresyklusen, som gir kortere høyeste rekkevidde enn den europeiske kjøresyklusen.

Men likevel altså en rekkevidde på nivå med de første utgavene av Nissan Leaf, som hadde en rekkevidde på 117 kilometer i 2010.

Dette er et helt bevisst valg, ifølge Honda Amerikas nestsjef for miljøvennlig forretningsutvikling, Steve Center.

Ville blitt for dyr for kundene

Han forklarer at det ikke ville vært bra for Honda som merkevare å tilby en «obskønt priset elbil med lang rekkevidde», ettersom flesteparten av kundene deres ikke ville kunne kjøpe en slik bil.

Honda skal ha definert størrelsen på plattformen og prisen som uforanderlige krav. Bilen er ventet å koste 35.000 dollar. Med disse kravene er det ikke mulig for Honda å gi bilen lengre rekkevidde.

Til sammenligning koster en Chevrolet Bolt med en amerikansk rekkevidde på 383 kilometer fra 37.500 dollar, og en Tesla Model 3 med en rekkevidde på minst 346 kilometer skal koste fra 35.000 dollar.

Hvordan Honda planlegger å gjøre seg lekre til samme pris med kortere rekkevidde gjenstår å se.

Brenselcellevarianten av Honda Clarity. Foto: Honda

Kommer i tre varianter

Clarity skal tilbys i varianter med brenselcelle, batteri og hybriddrift. Ifølge Center er målgruppen for batteriutgaven av Clarity Hondas eksisterende elbilkunder.

Honda har fra før av solgt en elbilvariant av modellen Fit (kjent som Jazz i Europa) i noen få stater i USA. Center tror at de som eier denne, vil være interessert i elbilvarianten av Clarity.

Han tror også at bilen kommer til å selge i langt større volum enn Fit gjorde. De hevder at det kundene klaget mest på var at bilen var for liten. En større bil med samme rekkevidde er dermed den beste løsningen slik de ser det.

Tanken bak å tilby tre varianter av bilen er å la kundene selv velge hvilken vei de ønsker å gå mot elektrisk fremdrift. Det er samme strategi som Hyundai har valgt med sin Ioniq.

Tror Honda tar livet av brenselceller

Hva kundene til slutt velger, gjenstår å se. Elbilaktivist Chelsea Sexton har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at hun tror Honda og Hyundai ubevisst kommer til å ta livet av hydrogenbrenselceller på grunn av denne strategien.

Tanken er at hydrogen fremdeles er upraktisk og dyrt, med få fyllestasjoner. De som ønsker lengre rekkevidde enn batterielektriske biler kan tilby, velger i stedet ladbare hybrider.

Hun mener at de fleste vil se på en ladbar bil som Chevrolet Volt som for det meste elektrisk, med mulighet for å fylle bensin de gangene det er behov for lengre rekkevidde.

Honda er imidlertid blant bilprodusentene som har troen på brenselceller. De annonserte nylig at de har dannet et fellesforetak med General Motors, som skal produsere brenselceller til det amerikanske markedet.

Disse skal være neste generasjon brenselceller, som blir billigere enn i dag. De regner med å sette disse i masseproduksjon innen 2020.

Honda tilbyr brenselcellevarianten av Clarity i Europa, men foreløpig bare som et prøveprosjekt. Hvorvidt de planlegger å selge elbilvarianten her, gjenstår å se. Det er ventet at elbilvarianten skal komme i salg i USA som 2018-modell i løpet av året.