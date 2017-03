Volkswagen tror strenge kinesiske utslippsregler vil drive elbilutviklingen

De tyske bilprodusentene jobber nå hardt med utvikling av elbiler. Startskuddet ser ut til å gå i 2020.

BMW kommer til å satse hardt på å selge så mange SUV-er som mulig i år. Det for å posisjonere seg for større elektrifisering av modellutvalget, skriver Reuters.

Det sa Harald Krüger, administrerende direktør i BMW Group, under en pressekonferanse i Munchen tirsdag.

Målet er å sette rekord i salgsvolum, inntekter og overskudd, slik at de kommer i økonomisk posisjon til å gjøre hele produksjonssystemet sitt klart for helelektriske biler.

Helelektriske drivlinjer skal integreres inn i BMWs kjernemerker, ifølge Krüger. I dag produserer BMW én helelektrisk bil, BMW i3. Denne produseres på en separat produksjonslinje i lavt volum.

Høyeste prioritet

Elektrifisering har nå høyeste prioritet hos BMW.

Ladehybridene er dagens teknologi, og er viktige for alle bilprodusenter for å holde seg innenfor strengere utslippskrav.

Disse kommer fortsatt til å være viktige for BMW, sier Krüger ifølge Automobilwoche.de. For det er ingen vei tilbake fra elektrifiseringen nå.

BMW ser for seg at 15 til 25 prosent av alle bilene de selger i 2025 har elektrisk drivlinje, i en blanding av rene elbiler og ladehybrider.

Neste bølge

En elektrisk BMW x3 skal komme i 2020. Foto: BMW

Krüger sier at de kommende elbilutgavene av SUV-en X3 og Mini kommer til å være startskuddet for BMWs andre bølge av elektrifisering. Disse bilene kommer til å dra nytte av de tekniske fremskrittene produsenten gjør nå.

I år forventer BMW å selge 100.000 biler med elektrisk drivlinje. Den neste rene elbilen fra produsenten blir Mini i 2019. X3 skal komme i 2020. Deretter skal en helt ny offensiv lanseres i 2021. Denne er foreløpig bare kjent som «iNext».

Elbiler har vist seg å være et nyttig verktøy for å rekruttere nye kundegrupper til BMW. Andreas Klugescheid, BMWs leder for myndighetskontakt og eksterne affærer, sa tidligere i år til Teknisk Ukeblad at 80 prosent av alle som har kjøpt BMW i3 aldri har eid en BMW før.

Volkswagen har signert batterikontrakter

Volkswagen-elbilen I.D. er bygget på en ny elbilplattform, og kommer på markedet i 2020. Foto: Volkswagen

Men BMW får naturligvis ikke boltre seg alene. Storebror i tysk bilindustri, Volkswagen, har også satt opp den elektriske dampen.

Ifølge Automotive News sier Volkswagen-direktør Herbert Diess at de skal ha den nye modellen ID i salg i 2020. Det for å nå flåtemål for CO2-utslipp i Europa og Kina.

Etter denne skal de slippe en SUV, og deretter en minibuss. Planene er godt utviklet allerede, skal vi tro Deiss. Kontrakter for leveranse av batterier er allerede signert, og de jobber nå med å skaffe komponenter for nye elektriske kjøretøyarkitekturer.

Kina er viktig driver

Det er godt hjulpet av Kina, som er i ferd med å utvikle noen av verdens strengeste utslippskrav; en halv liter på mila.

Det er et problem, for det er ikke et marked for dieselbiler i Kina, ifølge Volkswagens Kina-sjef Jochem Heizmann. Dermed venter Volkswagen at Kina blir et svært viktig marked for den kommende elbilen ID.

Det er uansett gode nyheter for de som venter på en forløsning av massemarkedet for elbiler. Volkswagen sier selv at de må selge én million elbiler i året innen 2025. Det gjelder bare for Volkswagen-merket alene, og ikke konsernmerkene Audi, Porsche, Skoda og de andre.

Med et slikt volum tror Deiss at de kan ha en stor innvirkning på markedet i resten av verden også.