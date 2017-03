Volvos elbil kan få lav pris og lang rekkevidde

Volvo kommer med elbil, og har planer om to modeller; en sedan og en liten SUV.

Dette ble kjent i fjor vår, da svenskene viste frem to konsepter i 40-serien. Det har vært ukjent nøyaktig hva slags biler de ser for seg å lansere. Nå letter Volvo litt på sløret.

Volvo Cars USA-direktør, Lex Kerssemakers, sier ifølge Automotive News at den første bilen trolig kommer til å ha en rekkevidde på minst 400 kilometer (250 miles).

Det betyr i tilfelle at den vil ha rekkevidde i samme område som Renault Zoe, eller kanskje opp mot Opel Ampera-e.

Se oversikten: Her er elbilene med lengre rekkevidde som kan kjøpes nå og i nær fremtid

300 000 kroner

Prisen antydes å ligge på et sted mellom 35 000 og 40 000 amerikanske dollar, eller 300 000 til 340 000 kroner etter dagens kurs.

Det er i tilfelle en relativt aggressiv prising, ettersom det vil gjøre at bilen konkurrerer med både Tesla Model 3 og Chevrolet Bolt i USA.

– Det er hva jeg setter som forutsetning for USA. Om jeg ønsker å gjøre et poeng i USA, om jeg ønsker volum, er det hva jeg tror jeg trenger, sier Kerssemakers i følge Automotive News.

Hvorvidt Kerssemakers faktisk siterer fra fasiten, eller om han bare tenker høyt, kommer imidlertid ikke helt klart frem. Det er dog ikke urimelig å anta at uttalelsene gir en pekepinn.

Han skal ha gitt uttrykk for at han tror amerikanske bilkjøpere ikke kommer til å overtales til å kjøpe elbil før de kan tilby langt større rekkevidde enn de faktisk trenger, og at dette er et psykologisk behov folk har. De tror at rekkevidden ikke er stor nok.

Les også: Neste Nissan Leaf lanseres i september

Uvisst om Volvo-elbilen blir egen modell

Det er allerede kjent at deres første serieproduserte elbil kommer i 2019, og blir basert på CMA-plattformen, som resten av den kommende 40-serien skal bygges på.

Hvorvidt elbilen blir en del av 40-serien er imidlertid ikke kjent. Nettstedet skriver at Volvo planlegger å finne ut om de skal lansere sin første elbil under eget modellnavn eller som del av en eksisterende serie i løpet av de kommende månedene.

Den første bilen på CMA-plattformen blir trolig XC40, en kompakt crossover som skal komme i salg tidlig neste år.

Den kommende bilen er for øvrig ikke Volvos første elbil, da Volvo har produsert en liten serie C30-utgaver med elektrisk fremdrift.