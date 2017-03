Ny test: Bare to av dieselbilene er innenfor NOx-kravet. Ingen ladehybrider nådde opp

De aller fleste dieselbiler har langt større NO x -utslipp enn tillatt.

-utslipp enn tillatt. Det er også nye bensinbiler som overskrider grenseverdiene, og har et ekstremt partikkelutslipp.

Ingen av de testede ladehybridene når opp i miljøtesten.

Det kommer frem av en test utført av det tyske bilforbundet Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC). De har gjort reelle utslippsmålinger av 77 nye bilmodeller siden september 2016.

Av de 38 dieselbilene som ble testet, var det kun to som holdt seg innenfor kravet på 80 milligram per kilometer i snitt.

ADAC beskriver resultatet som «alarmerende».

Renault selger verstingen

Verstingen blant NO x -synderne, Renault Captur, overskrider i snitt grenseverdien med hele 906 prosent.

De eneste dieselbilene som i snitt holder seg innenfor NO x -kravet er BMW 118d og Mercedes-Benz E 220d 9G-Tronic.

De eneste bilene som oppnådde fem av fem mulige stjerner i testen var BMW i3, Toyota Prius, Nissan Leaf, hydrogenbilen Toyota Mirai, og naturgass/bensinhybriden Skoda Octavia 1.4 TSI G-Tec.

Renault Captur slipper ut over 900 prosent mer NOx enn tillatt i snitt, ifølge ADAC. Foto: Renault

ADAC har testet bilene for å finne ut hvordan de gjør det målt mot kommende EU-krav i testprosedyren WLTP.

WLTP erstatter NEDC-prosedyren for å gi et mer realistisk bilde av drivstofforbruk og CO 2 -utslipp. I tillegg innfører EU RDE-test (Real Driving Emissions), som skal gi et bedre bilde av det faktiske utslippet av blant annet NO x . De nye kravene trer i kraft fra september i år, og kalles Euro6c.

Les også: 12 myter og fakta om elbiler og forurensing

Ekstremt partikkelutslipp fra minibil

Smart Fortwo har takket være hekkmotor et særdeles høyt partikkelutslipp. Foto: Daimler

Interessant nok er en av bensinbilene, Smart Fortwo, en av de absolutte verstingene, til tross for at bilen er liten og lett, og bare har 0,9 liters motor.

Den er godt innenfor med tanke på NOx, men på karbonmonoksid (CO) har den et utslipp på hele 3682 mg pr km. Den har også et ekstremt høyt partikkelutslipp, nærmere 82 billioner partikler per kilometer (828,44357*1011).

Det er 306 ganger mer CO enn dieselbilen BMW 118d, og 1553 ganger flere partikler per kilometer.

Årsaken er ifølge ADAC at motoren er plassert bak, som gir mindre effektiv avkjøling.

Les også: Bilindustrien tror dieselmotoren er død

Bensinbil blant NO x -verstingene

BMW i3 er ifølge ADAC den bilen med de minst skadelige utslippene. Foto: Uwe Rattay/ADAC

Det er imidlertid også kjent at bensinbiler generelt har et langt høyere utslipp av fine partikler enn dieselbiler. Dieselbiler har på sin side høyere utslipp av uforbrente hydrokarboner i form av sot.

Men dette er ikke et problem som bare gjelder diesel. Bensinbiler med direkte innsprøyting generer det samme sotet. Dette fordi all bensinen ikke forgasses i forbrenningskammeret.

Bensinbilene har generelt lavere NO x -utslipp enn dieselbilene. Men bensinbilen Opel Corsa 1.0 DI Turbo Ecoflex får den tvilsomme æren av å være blant NO x -verstingene. Grensen for bensinbiler er 60 mg pr km, men utslippet var 1,8 ganger høyere; 113 mg pr km.

Bensinmotorene får partikkelfilter i år

Bensinbilene kan slippe ut inntil fire ganger så mye partikler som grensen er for dieselbiler. Så godt som alle bensinbiler solgt i Europa nå har direkte innsprøyting.

Siden det nye Euro6c-kravet gjelder fra september i år, er det ventet at bensinbiler fra sommeren av vil komme med partikkelfilter, skriver avisen Bild.

Dette har bare vært vanlig på dieselbiler til nå. Volvo, BMW, Mercedes-Benz, Audi og Volkswagen sier alle til avisen at de kommer med biler med bensinpartikkelfilter fra høsten av.

Når det gjelder NO x , er det jevnt over de testede dieselbilene som ikke holder seg innenfor kravet på 80 mg pr km. Halvparten har mer enn dobbelt så høyt utslipp.

Testene viser også at biler mer nyere Euro6-motorer ikke nødvendigvis er renere enn de med Euro5-motorer.

Fire teknikker: Slik renses dieselmotoren for NOx

El og hybrid på topp

ADACs topp- og bunnnoteringer viser at det er elbiler, hybrider, hydrogenbiler, to bensinbiler og en dieselbil som rangeres blant de ti beste. For å oppnå fem stjerner, må bilene ha til sammen minst 90 poeng.

Kun fem av bilene får fem stjerner.

Tesla Model S P90D får ikke toppnotering eller fem av fem stjerner fordi den ikke får toppscore for CO 2 . Dette fordi bilen har høyt energibehov.

Verdt å merke seg er at det ikke er en eneste ladehybrid blant toppnoteringene. ADAC har kun testet tre slike biler, og ingen av dem får ADACs anbefalinger.

BMW-ladehybriden 225xe kommer ikke særlig bra ut i ADACs EcoTest. Foto: BMW

Det var Volkswagen Passat GTE DSG som kom best ut av ladehybridene. Den kom på en 15. plass med 67 poeng og tre stjerner.

Deretter kommer Kia Optima 1.9 GDI på 19. plass, med 61 poeng og tre stjerner.

Verst ut, på 41. plass, kommer BMW 225xe Active Tourer M Sport xDrive, med 45 poeng og to stjerner.

Ti på bunn består av åtte dieselbiler og to bensinbiler. Dieselbiler slipper ut opptil fire ganger så mange partikler som tillatt.

Her kan du se hele oversikten i én liste.