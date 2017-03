Daimler kommer med minst 10 elbiler de neste fire årene

Daimler fremskynder elbilsatsingen sin. Frem til nå har målet vært å tilby ti elbiler innen 2025. Nå er målet flyttet til 2022.

De introduserte sitt nye elbilmerke, Mercedes-Benz EQ under bilmessen i Paris i år. Den første modellen ut er bilen som til nå er presentert som konseptet Generation EQ – en helelektrisk SUV.

Denne bilen blir den første modellen ut, og kommer i 2019. Dermed har Daimler planer om å lansere minst ni ytterligere elbiler over en fireårsperiode.

Ifølge pressemeldingen er målet nemlig å introdusere flere enn enn ti nye elbiler innen 2022.

Daimler skal investere ti milliarder euro (92 mrd kr) på sin strategi for utslippsfri transport i perioden.

Mer enn én milliard euro investeres i et globalt nettverk av batteriproduksjon. Omtrent halvparten skal investeres hos Daimlers batteri-datterselskap Accumotive, som lager batterier til deres biler.

Hybrider og effektive motorer i overgangsperiode

I overgangsperioden frem mot nullutslipp, skal Daimler ta i bruk alle tilgjengelige metoder for å redusere CO 2 -utslippet. Dermed vil også mer effektive forbrenningsmotorer være en del av planen i en overgangsperiode, ifølge pressemeldingen.

Daimler utvikler sin første tunge lastebil på batteridrift. Den skal ha en rekkevidde på 200 mil. Foto: Daimler AG - Global Communications Commercial Vehicles

Ladehybrider blir også en nøkkelteknologi for å ta steget over til elektrisk fremdrift.

Daimler lager også lastebiler, og mener at batteriteknologien nå har kommet så langt at det er interessant å introdusere tunge lastebiler med en rekkevidde som er interessant, skriver de videre.

Tung elektrisk lastebil i år

Europeiske utslippskrav EU regulerer hvor mye CO 2 biler solgt i unionen kan slippe ut per kilometer. Kravet er et snitt for hver produsents registrerte kjøretøy. Om snittet overstiger grensen, straffes bilprodusenten med bøter: 5, 10 og 15 euro per kjøretøy for henholdsvis 1, 2 og 3 gram over, og deretter 95 euro for hvert gram utover dette. Fra 2019 vil boten være 95 euro per gram fra første gram over kravet. Bilprodusentene gis incentiver til å produsere lav- og nullutslippsbiler. Fra 2012 til 2015 telte biler med mindre enn 50 gram CO 2 per kilometer for så mye som 3,5 biler. Fra 2016 til 2019 er incentivet fjernet. Fra 2020 vil biler som slipper ut mindre enn 7,5 gram CO 2 per kilometer telle som 2 biler. Dette fases gradvis ut frem mot 2023. Bilprodusenter har mulighet til å danne grupper som rapporterer inn sine salg samlet. Det gir produsenter som for eksempel Ferrari mulighet til å klare kravene. Deres biler slipper typisk ut fra 250 gram CO 2 per kilometer.

Derfor kommer konseptet Urban eTruck, som de presenterte i fjor, til å bli introdusert i en begrenset serieproduksjon i år.

Dette er antakeligvis også en fremskynding, ettersom de ved presentasjonen av denne i fjor mente 2020 ville være et aktuelt tidspunkt å sette den i produksjon. Men hvorvidt de allerede hadde planer om begrenset produksjon allerede da, vites ikke.

Raskere elektrifisering er noe bilindustrien er nødt til å gjennomføre, takket være Volkswagens dieselskandale, skriver Automotive News.

Tyske myndigheter har nå startet etterforsking av Daimler, med bakgrunn i mistanker om at også de har manipulert noen dieselmodeller slik at de har blitt godkjent tross høyere reelt utslipp.

Om Daimler ikke er trygge på at dieselmotorer kan sikre at de klarer stadig strengere utslippskrav, er det ingen vei utenom elektrifisering.

Strenge krav

Kravet er å ha et flåtegjennomsnitt på 100 gram CO 2 per kilometer innen 2021. Klarer de ikke det, kan de vente seg høye bøter.

Kravet gjelder for alle biler produsenten har solgt.

Daimler-sjef Dieter Zetsche. Foto: Per Erlien Dalløkken

Daimler slet med å holde seg innenfor kravet om 123 gram per kilometer i 2016, blant annet fordi kundene foretrekker store biler.

I tillegg er etterspørselen etter dieselbiler i Tyskland nå den laveste siden 2010. Bensinbiler har høyere CO 2 -utslipp enn dieselbiler.

Elbiler, som av EU regnes som nullutslippsbiler, og lavutslippsbiler gir bilprodusentene CO 2 -kreditt. Fra 2020 vil en bil som har et utslipp på mindre enn 7,5 gram per kilometer telle som to biler. Altså vil salg av nullutslippsbiler gjøre det mulig for bilprodusentene å fortsette å selge biler som slipper ut mer enn snittkravet.

Dette incentivet fjernes i 2023. I lys av dette er det ikke overraskende at Daimler ønsker å få fart på elbilsalget.

Volkswagen-elbilen I.D. er bygget på en ny elbilplattform, som nå er ferdigutviklet. Foto: Volkswagen

Tyskerne haster seg til elektrifisering

De andre store tyske produsentene har også fått fart på elektrifiseringsplanene. BMW planlegger å selge mange SUV-er i år, slik at de får inn penger til å posisjonere seg for større elektrifisering av modellutvalget.

Volkswagen satser på å få den nye elbilen ID i salg i 2020. Dette skal sette dem i stand til å nå europeiske flåteutslippskrav.

Samtidig er kinesiske krav, som er ventet å bli svært strenge, en viktig driver for Volkswagens elbilutvikling.