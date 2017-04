Denne bilen er bygget på Volvo-teknologi

Bilen på bildet over er et bilkonsept som på sett og vis kan kalles en Volvo. Den kommer neppe i salg slik den ser ut, men den gir et hint om hvordan produsenten ser for seg elbilfremtiden.

Produsenten er Lynk & co, som er et bilmerke det er rimelig å anta at det nesten bare er de som interesserer seg for bilnyheter som kjenner til.

Dette er en kommende bilprodusent, dannet av kinesiske Geely, og bygget på Volvo-teknologi.

Volvo er som kjent eid av Geely, som ser etter nye måter å kapre markedsandeler på i Vesten.

Kommer til Europa om to år

Lynk & co ble lansert under et arrangement i Göteborg i høst, og de skal selge sin første bilmodell i Kina i fjerde kvartal i år, og i Europa og USA i første kvartal 2019.

Lynk & co 01 er den første modellen fra den nye bilprodusenten. Den kommer i salg i høst, og leveres med både hybrid og helelektrisk drivlinje. Foto: Lynk & co

Det er ingen grunn til å løpe til nærmeste Volvo-forhandler for å få vite mer, for bilen skal selges over internett, og Lynk & cos egne butikker.

Det er en forretningsmodell Tesla har trykket til sitt bryst, og kineserne tipper de kan gjøre suksess med det samme.

Deres biler skal bygges på Volvos Compact Modular Architecture (CMA) som ble lansert i fjor vår. De har annonsert én modell, som enkelt og greit heter 01.

Lynk & co 01 er baser på samme plattform som Volvos kommende XC40. Foto: Lynk & co

01-konseptet, en liten SUV, ble vist frem under en tilstelning i Berlin i oktober. Dette er den første bilen som kommer i salg, av i alt fire modeller innen 2021.

Bilen skal offisielt lanseres under bilmessen i Shanghai i neste uke, og målet er å tiltrekke seg unge kinesiske forbrukere, skriver Nikkei Asian Review.

Foreløpig ikke lansert

Konseptbilen har et sportslig preg. Foto: Fredrik Etoall/Lynk & Co/Geely Design

At de har en sedan i ermet har vært kjent siden starten, men denne har ikke vært offisielt lansert. Men «spionbilder» av bilen har vært publisert tidligere.

Sedanen de nå viser frem er antakeligvis 02-konseptet. Bildene stammer fra Adamsky Management, og skal brukes i en kampanje i sosiale medier i tiden fremover.

Og det er stort sett alt som er kjent. Bilen har alle kjennetegnene til en konseptbil, og vil neppe komme i produksjon i den formen den er vist frem.

Sære dører er en ganske vanlig markør når det kommer til biler som fortsatt er på konseptstadiet. Foto: Fredrik Etoall/Lynk & Co/Geely Design

Men det som er kjent er at bilene til Lynk & co skal lanseres med flere drivlinjer. De skal tilbys med forbrenningsmotor, hybrid drivlinje, og som rene elbiler.

Lynk ledes av Alain Visser, som har jobbet for Ford, General Motors, Opel og sist nestsjef for marked og salg i Volvo Cars. I tillegg er det hentet inn andre erfarne folk fra Volvo.

Åpent API

Målet er ikke bare å lansere et nytt bilmerke for å klore til seg flere markedsandeler. Lynk & co skal, i tillegg til å hoppe over forhandlerleddet, tilby bilene med åpent API (utviklergrensesnitt) og en appbutikk.

Tanken er at det skal være mulig for utviklere å utvikle tjenester og apper til bilene. En appløsning skal også kunne brukes til å styre tilgang til bilen eksternt, slik at eieren kan distribuere nøkler til personer de ønsker skal ha tilgang til bilen.

Bilen antas å være Lynk & co modell 02. Foto: Fredrik Etoall/Lynk & Co/Geely Design

Bilene er rettet mot unge urbane mennesker, som gjerne ikke er så interessert i å eie bil. Disse kan leie en bil ved behov.

Disse utleiebilene skal tilbys av de som faktisk har kjøpt bilene, slik at de kan tjene noen kroner på bilen når den ikke er i bruk.

Henter og leverer bilen

En annen del av det hele, er at Lynk & co ikke kommer til å ha forhandlere. Så når bilen skal på service, er det ingen steder å levere den fra seg. I stedet legger de opp til at de selv kommer og henter bilen, og setter igjen en tilsvarende lånebil.

Alle detaljene rundt utrulling og tjenester rund kjøretøyene er uansett ikke kjent. Det gjenstår altså å se om Geely klarer å få et fotfeste i Europa og USA med et helt nytt bilmerke basert på Volvo-teknologi.