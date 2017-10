Tesla trekker tilbake 11.000 biler

Elbilprodusenten Tesla tilbakekaller 11.000 biler av typen Model X verden over. Grunnen er et problem med at baksetene ikke kan låses skikkelig på plass.

Alle kjøretøy med nedleggbare bakseter laget mellom 28. oktober 2016 og 16. august 2017 blir tilbakekalt, opplyser Tesla. Problemet er at det er noen kabler i setet som kan ha blitt strammet feil, noe som forhindrer at venstre sete låser seg i oppreist stilling. Om setet ikke er skikkelig låst, kan den bevege seg fremover ved en kollisjon. Ifølge elbilprodusenten er det kun 3 prosent av bilene som trekkes tilbake, som har dette problemet. Tesla begynte å informere kundene sine om tilbakekallingen av torsdag. Les også: Her er de viktigste elbil-nyhetene fra årets største bilmesse Ikke første gang Det er ikke første gang Tesla har problemer med setene i Model X. Våren 2016 ble 2700 utgaver av SUV-en tilbakekalt etter at tester viste at det potensielt var problemer med bakerste seterad. Den gang var problemet at seteraden uventet skjøv seg under en intern test av styrken til bakerste seterad. Testingen ble utført i forbindelse med leveringsstart til europeiske kunder. Avvises av fagfolk: Hevder de «store, tunge» elbilene sliter mer på veien