Gigafabrikk-planene er ikke nok - EU vil ha en «Airbus for batterier»

EU vil ha produksjon av elbilbatterier i Europa, og inviterer nå flere aktører fra kjemisk industri og bilindustrien til samtaler neste uke, skriver Reuters.

Hensikten med møtet er å finne ut hva som kan gjøres for å dekke behovet for batteriproduksjon i Europa, i stedet for å være avhengig av aktører fra USA og Asia.

Renault, Daimler, Volkswagen, Continental, Saft, Siemens, Umicore og BASF er blant de inviterte, skriver nyhetsbyrået.

EU er åpne for å støtte dannelsen av et konsortium, og har ambisjon om å etablere reell batteriproduksjon og hele verdikjeden i Europa.

– Avgjørende

– Å støtte utrullingen av batterier er ganske enkelt avgjørende for om vi skal ta overgangen til elektrisk mobilitet på alvor, sier visepresidenten i Europakommisjonen, Maros Sefcovic til Reuters.

Mercedes-Benz' kommende elbil EQA Foto: Daimler AG

I dag produseres 55 prosent av verdens litiumionbatterier i Kina, mens 10 prosent produseres i USA. I fremtiden er det ventet at Kinas andel øker til 65 prosent, ifølge Bloomberg New Energy Finance.

Den europeiske industriens produksjonskapasitet er ventet å være lav i forhold til andre steder i overskuelig fremtid. Nå er markedet dominert av japanske, koreanske og kinesiske aktører.

Airbus for batterier

Europa har behov for en «Airbus for batterier», sier Umicores visepresident Egbert Lox ifølge Reuters. Tanken er at batteriproduksjon må organiseres som et samarbeid mellom ulike europeiske industriaktører.

Flere av de andre selskapene som er involvert i samtalene beskriver initiativet som positivt. Volkswagen mener det kommer på det riktige tidspunktet.

Analytikere hos Bernstein Research mener at det kan koste 30 milliarder dollar å utvikle den europeiske produksjonskapasiteten dersom salget av elbiler går opp, skriver Reuters.

Analytikerne skriver videre at det fremdeles er et ubesvart spørsmål hvordan industrien skal klare å bygge eller kjøpe nok batterier, eller skaffe nok råmaterialer når etterspørselen etter elbiler tar av.

Tesla gigafactory: Småtterier sammenlignet med kinesernes kommende batteriproduksjon

Flere europeiske fabrikker på vei

Det er en del ulike aktører som nå jobber med å etablere en viss produksjonskapasitet i Europa, i tillegg til det som allerede finnes.

Daimler bygger en batterifabrik i Kamenz i Sachsen. Åpningen er planlagt i 2018.

LG Chem skal investere 3 milliarder kroner i en batterifabrikk i Polen. Denne får Europas største produksjonskapasitet, og skal kunne produsere 100.000 batterier i året.

Samsung SDI er på sin side i gang med bygging av en batterifabrikk i Ungarn. Når produksjonen åpner, skal den kunne levere batterier til 50.000 biler i året.

Daimler Accumotive har også annonsert at de skal bygge en batterifabrikk i Kamenz i Tyskland.

Gigafabrikk i Sverige

Et annet stort initiativ er Northvolt, som har planer om å etablere en batterifabrikk i Sverige. De undertegnet nylig en intensjonsavtale med ABB, som planlegger å investere 94 millioner kroner i prosjektet.

Denne skissen viser hvordan Northvolt ser for seg sin fabrikk. Foto: Northvolt

Målet er på sikt å ha en produksjonskapasitet på 32 gigawattimer i året. Om Northvolt klarer å holde seg til egne planer, skal en demonstrasjonsproduksjon åpnes i 2019, mens vanlig produksjon skal starte året etter. Fabrikken skal etter planen nå full produksjonskapasitet i 2023.

Til sammenligning planlegger Tesla en produksjonskapasitet på 50 gigawattimer ved sin Gigafactory i Nevada i USA neste år, og 150 gigawatttimer på sikt.

Selv om ABB investerer millioner i Northvolt, er det imidlertid behov for investeringer på totalt 32 milliarder kroner. De er i samtaler med flere mulige investorer, ifølge Reuters.

Fabrikken skal legges til enten Västerås eller Skellefteå. Northvolt skal i løpet av måneden offentliggjøre hvem de velger.

Om fabrikken blir en realitet, blir den den største i Europa.