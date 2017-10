Denne elektriske SUV-en kommer neste år og har 500 km rekkevidde

Hyundai melder at den elektriske utgaven av SUV-en Kona kommer i salg i Norge i løpet av første halvår 2018. Bilen skal leveres i to varianter, og det er batteripakken som skiller de to.

Den minste batteripakken har en kapasitet på 39,2 kilowattimer, og blir antakeligvis den billigste. Neste steg er utgaven med 64,2 kilowattimers batteri og en rekkevidde på over 500 kilometer etter NEDC kjøresyklusen.

Begge variantene er ellers like. De får motor på 150 kilowatt, og Hyundai hevder bilen har «sportslige og underholdende egenskaper».

Hva bilen vil koste er foreløpig ikke kjent. Morten Brusletto, PR-sjef for Hyundai i Norge sier til Teknisk Ukeblad at denne informasjonen fremdeles er et stykke unna.

Men pressemeldingen hevder at bilen blir den første folkelige helektriske SUV-en på markedet. Altså vil prisene ikke være i nærheten av hva man må betale for en Tesla Model X, som er det eneste fullgode el-SUV-alternativet på markedet akkurat nå.

Konkurransedyktig pris

Så det i alle fall ikke snakk om en million kroner for bilen, bekrefter Brusletto.

– Jeg kan vel også bekrefte at det ikke er en halv million heller, sier han.

Antakeligvis vil den altså være konkurransedyktig priset. Under bilmessen i Frankfurt sa salgsdirektør Christian Stenbo til Dagens Næringsliv at bilen skal være konkurransedyktig mot Opel Ampera-e. Den begynner på rett over 300.000 kroner, så det er rimelig å anta at Kona Electric vil ligge omtrent på denne prisen.

Bilen leveres med om bord-lader som kan levere inntil 7,2 kilowatt. Det skal gjøre at bilen kan lades rimelig raskt. Den støtter også hurtiglading, og er ifølge pressemeldingen klartgjort for fremtidens ladehastigheter.

Hyundai Kona. Foto: Hyundai

Hvorvidt det betyr 150 kilowatt eller mer, kan ikke Brusletto si noe om. Men vi antar at det i det minste betyr at den kan lades med 70 kilowatt, slik Hyundai Ioniq kan.

Brusletto forteller at de ikke vet stort mer enn det som står i pressemeldingen. På spørsmål om når i første halvår det er trolig at bilen kommer, svarer han at han tipper det blir nærmere sommeren.

Interesserte kan melde sin interesse for Kona på Hyundais nettsider. I motsetning til en del andre elbilprodusenter, krever ikke Hyundai at du forhåndsbetaler et reservasjonsbeløp for å bli satt på listen.

Man blir tildelt et kønummer når man registrerer seg. Dette kønummeret vil så videreføres dersom man senere bestiller bilen.

Liten SUV

Kona er en kompakt SUV-crossover. Den er Hyundais minste SUV, og er 4,16 meter lang, 1,56 meter høy og 1,8 meter bred.

Til sammenligning er Tesla Model X 5 meter lang, 1,6 meter høy og 2 meter bred, og er dermed en del større.

Hvorvidt Kona vil komme med firehjulsdrift som Model X er foreløpig ikke kjent, men utgavene med forbrenningsmotor tilbys med dette.

Hyundai har en relativt aggressiv elbilstrategi, og har fortalt at de planlegger å lansere nye generasjoner av sine elbiler annethvert år for å holde følge med på den teknologiske utviklingen.

Hyundai planlegger også å lansere en Tesla-utfordrer under sitt premiummerke Genesis innen fire år.