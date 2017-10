Denne elbilladeren leverer sju ganger mer effekt enn det de fleste av dagens hurtigladere kan levere

Mens elbiler flest i praksis hurtiglades med effekter opp mot 50 kilowatt i dag, skal fremtidens elbiler kunne ta langt høyere effekt.

Bilprodusenter som Audi og Porsche er blant de som har planer om høyeffektlading, mens Tesla fra før kan levere effekter opp mot 145 kilowatt fra sine Supercharger-ladere.

ABBs nye lader, kalt Terra HP, skal imidlertid kunne levere opp mot 350 kilowatt. Det er sju ganger mer effekt enn de fleste hurtigladerne langs veiene i dag kan levere.

De nye laderne er tenkt brukt ved bensinstasjoner og rasteplasser langs motorveier.

De opererer på 400 og 800 volt, og leverer henholdsvis 375 og 500 ampere.

Hurtiglading blir enda hurtigere: Tredobler effekten

Kan lede flere biler

Det skal være mulig å lade to biler med 350 kilowatt samtidig om laderen kobles til en dobbel likeretter. Systemet vil da automatisk tilpasse effekten til det som er tilgjengelig fra nettet.

Systemet skal ifølge ABB kunne utvides med flere likerettere og ladestolper etter hvert som behovet ved et ladested endrer seg.

Likeretterne er teknologi ABB allerede har tatt i bruk ved bussdepoter med batterielektriske busser, og hevdes å være svært pålitelig teknologi.

Løsningen skal også ha høy oppetid, ettersom systemet er designet med redundans både på elektrisitets- og kommunikasjonssidene.

For at kablene mellom ladestolpen og bilen ikke skal bli for varme, er ladekablene utstyrt med integrert væskekjøling.

CCS 2

For å kunne ta imot lading med høyere effekt må bilen støtte CCS 2, som ladestasjonene bygges med.

Rent praktisk vil det være mulig å koble til biler som ikke støtter høy effekt, men de vil da heller ikke få høyere effekt enn de kan håndtere.

I dag er det ingen personbiler på markedet som støtter CCS 2. Audi har annonsert at deres kommende E-Tron Quattro skal støtte ladeeffekter opp mot 150 kilowatt, som antyder at det er snakk om et 400 volt-system. Produksjonsutgaven av bilen er imidlertid ikke presentert enda.

Porsche Mission E skal imidlertid kunne lades med 350 kilowatt, med en spenning på 800 volt. De har allerede bygget en prototype av en 800 volts ladestasjon i Tyskland.

I tillegg er det ventet at Volkswagens kommende elbiler trolig vil ha mulighet for lading med høyere effekt enn de fleste av elbilene på markedet i dag, ettersom både Audi og Porsche er i samme konsern som Volkswagen.

Høyeffektnettverk på vei

Et konsortium av bilprodusenter, inkludert Volkswagen, BMW, Ford og Daimler, annonserte i fjor at de har planer om å danne et fellesforetak som skal etablere ladeinfrastruktur med hurtigladere som kan levere inntil 350 kilowatt.

Planen er å tilby europeiske brukere tusenvis av ladere innen 2020. Ettersom ABBs nye ladestasjon blir den første kommersielt tilgjengelige ladestasjonen på markedet som kan levere 350 kilowatt, er det ikke utenkelig at den vil spille en rolle i utbyggingen av dette nettverket.

Selv om ABB hevder at deres lader er den første kommersielt tilgjengelige, er det imidlertid flere som utvikler tilsvarende løsninger. Efacec har allerede montert noen 350 kilowatt-ladere, men dette som prøveprosjekter. De har solgt flere ladere som leverer 175 kilowatt allerede.