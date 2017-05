Nå bygger Daimler sin «gigafactory»

Europas første «gigafactory» er nå underveis, og første spadestikk fant sted mandag, da forbundskansler Angela Merkel stakk spaden i jorda.

Det markerer åpningen av et byggeprosjekt Daimler investerer en halv milliard euro i, tilsvarende 4,7 milliarder kroner.

Fabrikken bygges 13 mil sør for Berlin, og skal bygge litiumionbatterier for Daimler.

Daimler har allerede annonsert en tung satsing på elbiler i årene som kommer, og har tidligere meddelt at de investerer ti milliarder euro på offensiven.

De kommer ikke til å bygge egne elbilfabrikker, men skal de nå målet om at en av fire biler de selger i 2025 er en elbil, må de ha tilgang til batterier.

Mindre asiatisk avhengighet

Alternativet til å bygge en egen batterifabrikk er å gjøre seg avhengig av andre leverandører, og disse vil typisk finnes i Asia. Ved å heller gjøre som Tesla, og etablere sin egen produksjonskapasitet, har de bedre kontroll over tilgangen på batterier.

Batterier kan også brukes som energilagre i elektrisitetsnett som består av stadig større andeler fornybar energi, som sol og vind.

Analytikerne i Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tror biler og energilagring kommer til å skyve prisen på batterier nedover, og det raskt, skriver Bloomberg.

I løpet av neste tiår, og kanskje så tidlig som i 2025, vil batteriene være så billige at elbiler blir billigere å bygge enn bensinbiler, ifølge BNEF. Allerede i 2021 er prisen per kilowattime ventet å falle til 156 dollar, mot 273 dollar i 2016.

Dobler produksjonskapasiteten

Innen få år kommer verdens batteriproduksjonskapasitet til å være mer enn doblet, fra 103 gigawattimer i 2016 til 278 gigawattimer i 2021, spår de. Samtidig kommer den europeiske andelen batteriproduksjon til å dobles, fra 2,5 til 5 prosent.

I tillegg til Daimler, går aktører i andre land svangre med batterifabrikkplaner. I Sverige planlegger SGF Energy AB en stor batterifabrikk som kan forsyne europeisk bilindustri. Lignende planer finnes i Polen og Ungarn.

Volkswagen-elbilen I.D. er bygget på en ny elbilplattform, som nå er ferdigutviklet. Foto: Volkswagen

Alle disse fabrikkene kan forsyne aktører som Renault, Volkswagen og BMW med batterier. Hvorvidt Volkswagen skal bygge egen batterifabrikk er fremdeles ikke er klart. De har imidlertid gitt signaler om at dette er noe de ønsker.

Med elbilplaner som er minst like ambisiøse som Daimlers, blir det uansett et stort behov for batterier.

Flere nye fabrikker er på vei

Asiatiske leverandører har imidlertid ikke tenkt til å sitte stille. Bare i Kina skal det bygges åtte nye batterifabrikker, skriver Bloomberg. I tillegg er det kjent at Tesla skal bygge flere nye batterifabrikker i årene som kommer.

Når Teslas Gigafactory i Nevada er ferdig, vil den har en produksjonskapasitet på 35 gigawattimer i året. Hvor stor produksjonskapasitet Daimlers fabrikk skal ha, er ikke kjent.