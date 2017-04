Hyundai vil utvikle fremtidens elbilbatteri selv

Koreanske Hyundai utvikler egen batteriteknologi med faststoffceller. Det skriver Korea Herald, som viser til ikke-navngitte kilder som angivelig står saken nær.

Fremtidens faststoffbatterier er ventet å gi høyere energitetthet enn i dag, samtidig som de ikke inneholder brennbar elektrolytt, som er den største sikkerhetsutfordringen i dagens elbilbatterier.

Rent praktisk skal Hyundai ifølge kildene eie et pilotproduksjonsanlegg for slike batterier, og teknologien skal være utviklet internt. Altså ikke i samarbeid med store batteriprodusenter i hjemlandet, som LG Chem eller Samsung SDI.

Skal ha kommet et stykke på vei

Ifølge kildene utvikles batteriet ved Hyundais forsknings- og utviklingssenter i Namyang, og bilprodusenten skal allerede nå ha "sikret et visst teknologinivå", ifølge avisens kilder.

Utvikling av egen teknologi «på huset» er samme strategi som Toyota har valgt. Toyota produserer sine batterier selv. Dette kan også Hyundai gjøre i fremtiden, tror kilden.

Det er imidlertid en viss forskjell på de to produsentenes satsinger. Der Toyota allerede produserer sine egne batterier, og har omtrent 200 ingeniører som jobber med batteriteknologi, skal Hyundai angivelig ha færre enn 30 ingeniører knyttet til sin utvikling.

Toyota har satset på brenselceller. Selv om de ikke har ombestemt seg, har de den siste tiden også åpnet døren for utvikling av rene elbiler. Foto: Per Erlien Dalløkken

Men det oppsiktsvekkende er at Hyundai ser ut til å satse på å designe, utvikle og produsere faststoffbatterier på egen hånd.

Hyundai har i likhet med Toyota vært blant bilprodusentene som tidligere har gitt uttrykk for at det er hydrogenbrenselceller er det som skal drive fremtidens biler. Men de har det siste året gitt signaler om at de vil satse mer på elbiler.

Under utvikling

Så langt er det ingen faststoffbatterier til elbiler som er kommersielt tilgjengelig. Teknologien er i høyeste grad tidlig og til dels eksperimentell.

Idéen er å bytte ut flytende, brennbar elektrolytt med en solid elektrolytt. Det åpner også for å bytte anodematerialet med litiummetall. Kort sagt kan et batteri laget med slike celler være både uantennelig og ha høyere kapasitet.

Det er imidlertid ikke så enkelt som å bare designe et slikt batteri og sette det i produksjon. Mange jobber med slike løsninger, men så langt har ingen forlatt laboratoriet og funnet veien til elbiler.

For eksempel har Toyota jobbet med faststoffbatterier siden 2008, og de skal ifølge Chemical & Engineering News investere 35 millioner dollar (300 millioner kroner) i forskningsprosjekter hvor de blant annet bruker kunstig intelligens for å drive utviklingen.

Dette skal gjøres over de neste fire årene, og skal bidra til å identifisere nye batterimaterialer og brenselcellekatalysatorer. Det skal gjøre dem i stand til å ta igjen forspranget mange andre batteriprodusenter har fått i bilmarkedet.

Toyota trolig lengst fremme

Denne illustrasjonen fra Bosch viser forskjellen på en celle med flytende elektrolytt og en med faststoffanode-, elektrolytt- og katode. Denne teknologien er ikke tilknyttet Hyundais utvikling. Foto: Bosch

Toyota er antakeligvis bilprodusenten som jobber mest med å utvikle faststoffbatterier til biler. Under Battery Japan-konferansen i mars demonstrerte de ifølge Smart 2.0 det som skal være en golfbil med et uorganisk faststoffbatteri med en kapasitet på 200-400 wattimer per liter.

Hyundai er trolig et stykke unna, men på sikt har de mulighet til å utvide pilotproduksjonslinjen til masseproduksjon dersom det blir nødvendig, ifølge Korea Herald.

Men det vil ta tid. Avisens industrikilder anslår at de først kan sette et slikt batteri i produksjon i 2025, forutsatt at batteriet er ferdig utviklet i 2020.

For tre år siden sa Toyota at de så for seg å kommersialisere slike batterier i 2020. Hvordan planene ser ut i dag, vet bare Toyota. Eksperter Korea Herald har snakket med tror ikke Toyota vil klare det så fort.

Lage eller kjøpe

Hvorvidt det gir mening for en bilprodusent å produsere batterier selv, kommer an på hvem man spør. Tesla produserer på sett og vis egne batterier, men dette i et tett samarbeid med Panasonic.

Hyundai og Kia er i samme konsern, og utvikler i tillegg til elbilen Ioniq også Kia Soul. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Daimler har uttrykt at det ikke er noen god idé å bygge opp slik kapasitet. Det samme har Renault-Nissan, selv om de også til en viss grad gjør dette.

Volkswagen har på sin side uttrykt at det antakeligvis ikke finnes nok produksjonskapasitet til å dekke behovet som kommer i nær fremtid, og at de vil bygge produksjonskapasitet ved sin fabrikk i Salzgitter. Men foreløpig har de ikke annonsert hvilke planer de har for eventuell egen utvikling av celler, eller om de kommer til å gå for en Tesla-strategi med tett samarbeid med en batteriprodusent.

Men det er kjent at de har investert i QuantumScape, som utvikler faststoffbatteriteknologi.

Første Volkswagen med faststoffbatteri i 2022

Volkswagen-gruppens strategisjef, Thomas Sedran, sa tidligere i år til Automotive News at slike batterier vil være å finne i selskapets biler så tidlig som i 2022. Men antakelig i gruppens toppmodeller, som en elektrisk Lamborghini eller neste generasjon Porsche Mission E.

De store batterileverandørene som LG Chem og Samsung SDI jobber også med å utvikle faststoffbatterier. Så for en bilprodusent kan det være billigst å kjøpe den til enhver tid beste teknologien.

Andre, som Bosch, jobber også med slike batterier. De kjøpte den amerikanske batteriteknologibedriften Seeo, som utvikler uorganiske faststoffbatterier, som skal kunne gi batterier med 25 prosent mindre volum og dobbel kapasitet sammenlignet med dagens teknologi.