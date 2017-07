Teslas Gigafactory blir småtterier sammenlignet med kinesernes kommende batteriproduksjon

Om elbiler skal bli billigere enn andre biler, må prisen på batteriene ned. Med økende produksjon reduseres snittprisene år for år.

En fabrikk som har fått særlig oppmerksomhet er Teslas Gigafactory i Nevada i USA. Her produserer Panasonic batterier for Tesla, i samme fabrikk hvor bilene skal bygges.

Elon Musk har tidligere hevdet at fabrikken får like høy batteriproduksjonskapasitet som den øvrige batteriproduksjonen i verden.

Når fabrikken står klar kan den produsere en kapasitet på 35 gigawattimer i året.

Det gjør Tesla og Panasonic til en formidabel aktør i batteriindustrien.

Kina vil fremdeles dominere

Men det meste av litiumionbatteriene produseres i dag i Kina, og det kommer til å være realiteten i overskuelig fremtid, skriver Bloomberg. Kinesiske myndigheter ønsker å sørge for at landet fremdeles skal være en dominerende aktør.

Det ligger an til at batterimarkedet kommer til å nærmest flomme over med billige kinesiske batterier.

Batteripakken til Opel Ampera-e lages av LG Chem i Korea. Foto: Santa Fabio

55 prosent av verdens litiumionbatterier produseres i dag i Kina. Denne andelen er ventet å øke til 62 prosent neste år, og 65 prosent innen 2021, ifølge en analyse fra Bloomberg New Energy Finance.

I 2021 er det ventet at den samlede globale produksjonskapasiteten vil være 273 gigawattimer i året.

Nå bygges det fabrikker, og det annonsert planer, som kommer til å øke kinesisk produksjonskapasitet med ytterligere 120 gigawattimer i året innen 2021.

Den ekstra kapasiteten kunne alene dekket batteribehovet til fire millioner Nissan Leaf i året, eller to millioner Tesla Model 3 med 60 kilowattimer batteri.

Alle vil ikke lage egne batterier

Om Tesla skal klare å nå målet om å produsere en halv million biler i året innen 2020, er de avhengige av Gigafactory. Alternativet er å kjøpe batterier fra ulike produsenter verden over.

Alle er ikke enige med Tesla om at det er en god idé. For eksempel har tidligere Renault-Nissan-direktør Carlos Ghosn uttalt at batteriproduksjon ikke nødvendigvis er noen god investering, ettersom det krever store investeringer i teknologi som er i stadig utvikling.

Hvorvidt det viser seg å være en god strategi for Tesla å bygge en gigantisk batterifabrikk gjenstår å se.

Det er ikke nødvendigvis slik at større produksjonskapasitet automatisk betyr lavere enhetspris på det som produseres.

Studie sår tvil om stordriftsfordeler

En studie gjennomført av forskere ved Carnegie Mellon University anslår at fordelene med volumproduksjon jevner seg ut når produksjonskapasiteten overstiger en gigawattime.

Tanken er at kapasitet utover dette i realiteten krever en parallell produksjonsprosess. Til IEEE Spectrum sier en av forfatterne bak at det ikke er noe å spare på å ta i bruk større maskiner til å produsere flere batterier.

Bildet viser batteripakken til en Tesla Model S. Foto: Oleg Alexandrov, CC BY-SA 3.0

Funnene i studien støttes av lederen for Ohio State Universitys Center for Automotive Research, Giorgio Rizzoni. Men Gigafactory kan potensielt spare på innovativ produksjon, reduksjon av avfall g vertikal integrasjon av celler og moduler.

Selv om Gigafactory får stor produksjonskapasitet, er det altså ikke sikkert at det kommer til å gi en markant reduksjon i prisen.

Samtidig økes altså verdens produksjonskapasitet betraktelig. Om markedet mettes, kan prisen på batterier falle så mye at det er liten fortjeneste å hente. Om Tesla ikke kan produsere batterier til lavere pris, kan det vise seg å bli et problem. De er tross alt nødt til å bruke batteriene de selv produserer.

Et våpenkappløp

Batteriproduksjon er på sett og vis et globalt våpenkappløp, som Tesla selv har satt i gang, forklarer Simon Moore, daglig leder i Benchmark Mineral Intelligence til Bloomberg.

Kinesiske myndigheter ser produksjon av litiumionbatterier som en svært viktig industri fra 2020, sier Colin McKerracher, analytiker i Bloomberg New Energy Finance til avisen.

Men Tesla har også gjort det klart at de planlegger å bygge flere fabrikker, blant annet i Kina. Det er heller ingen som kan matche Teslas produksjonskapasitet alene, skriver avisen. Kinesiske produsenter kan derfor tenkes å måtte samarbeide for å kunne oppnå lignende kapasitet.

Europa forblir lilleputt

Mellom den amerikanske batteriproduksjonskapasiteten, som hovedsaklig består av Tesla/Panasonic, og de mange kinesiske aktørene, står europeisk kapasitet.

Den kommende batterifabrikken i Østerrike, sett ovenfra. Foto: Kreisel Electric

Den er allerede lav, og kommer til å være forsvinnende liten også i overskuelig fremtid.

Aktører som Daimler har annonsert sin egen batterifabrikk, mens LG Chem skal bygge en fabrikk i Polen, og Kreisel Electric bygger en fabrikk i Østerrike.

LGs kapasitet skal være rundt fem gigawattimer. Daimlers vil neppe være større. Kreisels batterifabrikk har en produksjonskapasitet på 0,8 gigawattimer.

På toppen kommer kanskje en svensk batterifabrikk fra Northvolt, som planlegger en kapasitet på åtte gigawattimer i året, som kan økes til 32 gigawattimer ved behov. Dette avhenger imidlertid at Northvolt klarer å skaffe kapital.

Europeisk produksjonskapasitet later med andre ord til å bli en lilleputt sammenlignet med den kinesiske i overskuelig fremtid.

Gir lavere pris

Tesla Model 3 skal være Teslas volummodell. Foto: Tesla

Det som uansett er mer eller mindre sikkert er at all denne kommende produksjonskapasiteten vil bety lavere batteripriser. Bloomberg New Energy Finance anslår en pris på 109 dollar per kilowattime i 2025. Ved utgangangen av 2016 var prisen i snitt 227 dollar, ifølge McKinsey (PDF).

Fallende priser er den viktigste faktoren som driver prisene på elbiler. I løpet av neste tiår, og kanskje så tidlig som i 2025, vil batteriene være så billige at elbiler blir billigere å bygge enn bensinbiler, ifølge Bloombergs analyse.

Selv om det åpenbart er positivt for elektrisk mobilitet generelt, vil det kunne stå for et stort utslipp av CO2, særlig om brorparten av batteriene produseres i Kina.

Ifølge en metastudie fra svenske IVL er det knyttet store CO2-utslipp til produksjonen i Kina, Japan og Korea, ettersom de har høy andel fossile brensler i kraftproduksjonen.

I dag slippes det i snitt ut omtrent 150 kilo CO2 for hver kilowattime batteri produsert. Utslippet er imidlertid på vei nedover, ettersom aktører som Tesla og Daimler skal ha CO2-nøytral produksjon.