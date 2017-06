Tesla X med toppskår i krasjtest: – Den desidert sikreste suv-en som noen gang er testet

Den desidert sikreste suv-en som noen gang er testet.

Det er konklusjonen fra amerikanske National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) som nå har gitt Tesla Model X fem stjerner i alle kategorier i krasjtesten.

Høyreist, men lavt tyngdepunkt

Tesla har respondert på den uavhengige testen med en bloggartikkel der selskapet påpeker at den uavhengige testinga bekrefter at Model X har den laveste risikoen for skade av alle tester som er utført, kun slått av deres egen Model S.

NHTSA-testen indikerer at dem som befinner seg i en Model X og blir utsatt for en alvorlig ulykke, har 93 prosent sjanse for å slippe fra det uten alvorlige skader.

Et punkt der suv-er i tilsvarende krasjtester tradisjonelt har gjort det svakt, er risikoen for å velte. Det finnes nok av småkomiske elgtest-videoer der ute.

Slik er det ikke med Model X, noe den elektriske drivlinja i stor grad bidrar til. Den digre batteripakka under dørken gir den tyngdepunkt så lavt som de fleste andre høyreiste biler ikke er i nærheten av.

Det skal mye til for at Model X velter. Foto: Skjermdump

Apropos rulling, så finnes det en annen produsent som har ambisjoner om å lage verdens tryggeste suv. Volvo lanserte nylig andre generasjon XC60. Den er ennå ikke testet av uavhengige, men i denne artikkelen viser vi fra Volvos eget sikkerhetssenter i Göteborg.

Forskjellige tester

På denne siden av Atlanteren har Euro NCAP ennå ikke testet Model X, mens 2014-modellen av Tesla S fikk fem stjerner totalt av den europeiske organisasjonen.

Det er litt forskjellig testmetodikk som benyttes rundt omkring. I februar skrev vi om den amerikanske forsikringsbransjeorganisasjonen Insurance Institute for Highway Safety som ga trekk til Model S på visse punkter.

Noe tilsvarende så vi tidligere i år, da nyeste versjon av Ford Mustang gjorde det ganske bra i amerikanske tester for deretter å bli totalslaktet i den europeiske.

Bekymringsverdig dårlig kollisjonsbeskyttelse av passasjerene og urovekkende mangel på sikkerhetsutstyr, var konklusjonen fra Euro NCAP som mente at de hadde avdekket Mustangs amerikanske DNA som er designet for å gjøre det bra i mindre omfattende forbrukertester i USA.