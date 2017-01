Euro NCAP om nye Mustang: Kundene bør være bekymret

«Nye Ford Mustang er selve personifiseringen av ytelse og perfeksjon. Og nå kommer den endelig til Europa for første gang i historien».

Slik framstilles den ikoniske sportsbilen hos Ford i Norge som her til lands selges fra 710.000 kroner.

Perfeksjonen må i så fall befinne seg i andre aspekter enn sikkerheten, skal vi tro Euro NCAP som nå har tildelt bilen uvanlig lav karakter: Kun to av fem stjerner.

Amerikansk DNA

Bekymringsverdig dårlig kollisjonsbeskyttelse av passasjerene og urovekkende mangel på sikkerhetsutstyr, er stikkord fra slakt-rapporten.

– Resultatet avdekker Mustangs amerikanske DNA som er designet for å gjøre det bra i mindre omfattende forbrukertester i USA, mener Euro NCAP.

Særlig baksetepassasjerene sitter utsatt i Mustang. Foto: Euro NCAP

I samme testperiode nå i januar er Volvo S90 og V90 testet. Ikke overraskende plasserer svenskene seg i andre enden av skalaen med full pott.

Generalsekretær Michiel van Ratingen sier i en pressemelding at Volvo imponerte stort i testen og påpeker at selskapet har investert i sikkerhet og gjort en rekke nøkkelteknologier standard over hele modellutvalget.

Kreves mer enn små endringer

Sidekollisjontesting av Ford Mustang. Foto: Euro NCAP

Når det gjelder Ford Mustang, går han så langt som å si at kundene bør være bekymret:

Ford Mustang er nettopp blitt kollisjontestet i Europa. Foto: Euro NCAP

– Ford hadde ikke forventet at vi skulle teste Mustang, og valgte å ikke utstyre de europeiske bilene med sikkerhetsteknologi som er tilgjengelig i USA og i andre sportsbiler for den saks skyld. En slik holdning til sikkerhet burde bekymre Fords kunder, enten til kjøper muskelbil eller en vanlig familiebil, sier van Ratingen.

Ford har varslet Euro NCAP om at en ansiktsløftet Mustang senere i 2017 skal utrustes blant annet med automatisk filholder og såkalt «Pre-Collision Assist».

Dette holder ikke, mener sikkerhetstesterne, som påpeker at det kreves mer fundamentale endringer i bilkonstruksjonen dersom Mustang skal komme særlig bedre ut i kollisjonstesten.

Skårer bedre hjemme

– Snart kommer verdens mest solgte sportsbil og Fords mest avanserte Mustang noensinne. Gled deg – den er nemlig bedre på alt!

Slik ble Mustang presentert i ei pressemelding for ei uke siden.

Teknisk Ukeblad har bedt Ford om en kommentar til den nye Euro NCAP-testen. Bilprodusenten understreker at Mustang er en trygg bil, utstyrt med avanserte sikkerhetsfunksjoner og et karosseri laget for å håndtere kraften som oppstår ved en kollisjon.

– Sikkerhet er den viktigste prioriteten i utviklingen av våre biler. Det samlede Euro NCAP-resultatet er basert på fire områder, med et sterkt fokus på sikkerhetsegenskapene i en familiebil og spesielle førerassistansesystemer, som vanligvis ikke er en del av standardutstyret på biler i sportsbilklassen – som Mustang er en del av, heter det i eposten.

Informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge stiller seg dessuten undrende til at bilen først testes nå, etter å ha vært på det europeiske markedet siden september 2015.

Hun sier at bilen ville kommet mye bedre ut av det dersom den ble testet da, og ikke etter den nye protokollen, som ble innført i 2016/2017 og som i mye større grad retter seg mot familiebiler.

Hjemme i USA har selskapet skåret langt bedre, påpeker Ford. De opplyser at kunder i Europa som bestiller en Mustang etter september 2017 vil motta en oppdatert versjon, utstyrt med antikollisjonssystem med fotgjengeroppdagelse, avstandsvarsling med automatisk nedbremsing og filskiftevarsler.