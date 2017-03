Her ruller Volvo sin nye XC60

Da Volvo lanserte andre generasjon XC60 i Genève tidligere denne måneden, var det med tre nye aktive sikkerhetssystemer om bord.

Det betyr ikke at den svenske bilprodusenten har glemt den passive sikkerheten.

Videoen over viser XC60 som rulles rundt i en hastighet på 48 kilometer i timen i det som for de fleste av oss ville vært en dramatisk ulykke, men like fullt en ulykke det gikk an å spasere vekk fra.

97- mot 2009-modell

Aktive sikkerhetssystemer og selvkjøringsteknologi er i voldsom utvikling. Allerede for fire år siden, da Teknisk Ukeblad besøkte Volvos sikkerhetssenter, påpekte produsenten at dette vil være essensielt for å nå målet om at ingen skal omkomme eller bli alvorlig skadet i en ny Volvo i 2020. Da var flere av førerassistansesystemene langt mindre modne enn i dag.

Karosseriet på nye XC60. Foto: Volvo

Samtidig ble det understreket at det fortsatt finnes forbedringspotensial når det gjelder å bygge passiv sikkerhet inn i bilene. Det ble vist til utviklingen som hadde vært på passiv sikkerhet over en tiårsperiode med et interessant eksempel:

Bilde fra Volvos egen kollisjonstesting. Euro NCAP-dommen er ennå ikke klar. Foto: Volvo

Volvo hadde studert en kollisjon med to V70-er. Begge førerne var menn på omtrent samme alder, mens det var tolv år mellom bilene.

Jeg ruller: Det er mye oppmerksomhet på selvkjøringsteknologi, men Volvo bruker fortsatt mye ressurser på å forbedre den passive sikkerheten i bilene sine. Foto: Volvo

Resultatet var typisk: I modellen fra 1997 fikk føreren alvorlige skader i brystet og ankelbrudd. I 2009-modellen fikk han kun smerter i nakke og skulder og skrammer på knærne.

Bilvrakene ble studert nøye i tillegg til at kollisjonen med tilsvarende bilder ble gjenskapt både fysisk i krasjlaboratoriet i Göteborg og i en datasimulasjon.

Volvo viste også til kraftige fall i skadene på grunn av beskyttelsen for sidekollisjoner og airbagene som ble introdusert på 80- og 90-tallet.

Oppgradert sikkerhetsutstyr

Tilsvarende viser de nå til at de i Sverige har sett en nedgang i påkjørsler bakfra på rundt 45 prosent når det gjelder biler som er utstyrt med tredje generasjon kollisjonsvarsling med autobrems.

Andre generasjon XC60 ble lansert i Genève. Foto: Volvo

XC60 står for om lag 30 prosent av volvosalget globalt. Foto: Volvo

Dette er en del av det såkalte City Safety-systemet som er blitt oppgradert med tre nye funksjoner i nye XC60:

Nå er det også styrehjelp som aktiveres når autobrems alene ikke vil være nok for å unngå en potensiell kollisjon, enten det er med biler, fotgjengere eller store dyr. Systemet fungerer i hastigheter mellom 50 og 100 kilometer i timen.

I tillegg skal systemet som hjelper førere å unngå kollisjoner med møtende biler og dessuten gi automatisk styrehjelp dersom en fører utilsiktet er på vei ut av kjørefeltet. Da blir bilen styrt tilbake i eget kjørefelt. Dette systemet fungerer i hastigheter mellom 60 og 140 kilometer i timen.

– Med XC60 og de nye systemene for styrehjelp og -støtte, er vi fast bestemt på å redusere antall kollisjoner som kunne vært unngått. Alle de tre nye funksjonene representerer tydelige steg i arbeidet vårt med å få fullstendig selvkjørende biler ut på veiene, sier Malin Ekholm, senior director ved Volvo Cars sikkerhetssenter i en pressemelding.

Produsenten hevder at de nye funksjonene bidrar til å gjøre XC60 til en av de sikreste bilene som noen gang er laget.

Den nyeste XC60-en er ennå ikke kollisjonstestet av Euro NCAP. Første generasjon, som har solgt i nesten én million eksemplarer på ni år, oppnådde toppskår.

Det samme gjorde Volvo S90/V90 i testen som ble offentliggjort i januar, der for øvrig Ford Mustang gjorde det oppsiktsvekkende dårlig.

Stort ingeniørbehov

Den nye XC60 blir satt i produksjon i midten av april på Torslanda-fabikken i Gøteborg.

Der skal Volvo i løpet av året ansette 400 nye ingeniører som skal jobbe med selvkjørende biler og elektrisk drift.

De fleste av stillingene opprettes ved hovedkvarteret som ligger cirka tjue mil sør for Norge. Volvo har overfor Teknisk Ukeblad tidligere understreket at norske ingeniører er svært velkomne.

På Universums nyeste selskapsbarometer, som ble presentert 16. mars, blir Volvo Cars kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren av svenske høyskoleingeniørstudenter, mens selskapet kommer på andreplass blant sivilingeniørstudentene.

Med 8777 nyregistrerte volvoer i fjor, finnes det nå over 200.000 biler fra Volvo på norske veier, ifølge produsenten selv.