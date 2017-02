Tesla Model S og BMW i3 nådde ikke opp i ny krasjtest

Tesla Model S og BMW i3 oppnår ikke toppscore i en ny kræsjtest av elektriske biler.

Det er den amerikanske forsikringsbransjeorganisasjonen Insurance Institutet for Highway Safety som har gjennomført testene.

De testet 2017-utgaver av Model S og BMW i3, i tillegg til hybridene Chevrolet Volt og Toyota Prius Prime.

Mens hybridene oppnådde klassifiseringen «2017 Top safety pick+», nådde ikke elbilene opp.

For å havne i kategorien «Top safety pick» må en bil få minst resultatet «godt» i alle de fem kræsjtestene, og i tillegg ha kollisjonsavvergingssystem.

For å få en pluss bak resultatet, må bilene ha gode eller akseptable frontlykter.

Euro NCAP om nye Ford Mustang: Kundene bør være bekymret

Akseptable resultater for Model S

Tesla Model S når ikke helt opp i test av frontkollisjon med liten overlapping. Foto: IIHS (skjermdump)

Tesla Model S fikk resultatet «godt» i alle kræsjtestene, med unntak av den hvor en liten del av fronten treffer en barriere. Her bedømmes resultatet som «akseptabelt».

Årsaken er at sikkerhetsbeltet tillot kroppen til testdukken å bevege seg for langt frem, slik at hodet traff rattet hardt gjennom airbagen. I tillegg fikk høyre legg slag.

IIHS understreker imidlertid at Tesla Model S veier mer enn mindre biler, slik at kraften i sammenstøtet er større.

Derfor er sammenstøtet i realiteten mer voldsomt enn for mindre biler som holder samme hastighet. Dermed vil mindre biler typisk få resultatet «godt» i samme hastighet.

Euro NCAP 2015: Dette er de sikreste bilene

Svakere takstyrke på Model S-verstingen

P100D-utgaven av Model S har for øvrig en svakhet de andre variantene av bilen ikke har, ved at taket tåler mindre. Det til tross for at strukturen er identisk med de andre bilene.

IIHS forklarer dette med at P100D har tyngre batteri, som gir et dårligere styrke-til-vekt-forhold. Takstyrken er viktig i situasjoner hvor bilen ruller over på taket.

IIHS' krasjtest av Tesla Model S.

Videre hadde ikke Tesla aktivert automatisk oppbremsing på alle 2017-modeller på testtidspunktet. Dermed får bilen ikke poeng for dette, selv om muligheten er bygget inn.

Det siste kriteriet Model S kommer til kort på, er frontlyktene, som får resultatet «svakt» på alle varianter.

Tesla hevder ifølge IIHS at de 23. januar gjorde endringer i produksjonen, slik at hodet ikke lenger skal treffe rattet under forhold bilen er krasjtestet for, og IIHS skriver at de planlegger å teste en modell hvor denne endringen er gjort når det blir mulig.

Tesla skal også ha sagt at de jobber med leverandøren av frontlyktene for å forbedre disse.

Stor oversikt: Så sikre er elbilene ifølge Euro NCAP

BMW i3 får tyn for påkjørsler bakfra

IIHS' test av BMW i3 under frontkollisjon med moderat overlapping.

BMWs elbil nådde heller ikke opp. Dette fordi den får vurderingen «akseptabelt» for hodebeskyttelse under påkjørsler bakfra.

Frontlyktene er heller ikke blant de bedre, slik IIHS vurderer det, og oppnår vurderingen «akseptabelt».

Utover dette oppnår bilen vurderingen «godt» i de øvrige kollisjonstestene. i3 kommer med kollisjonsavvergingssystem som tilvalg, men dette systemet er ikke like effektivt som hybridbilenes systemer.

I en kommentar sier IIHS' reseachleder David Zuby at det er synd at BMW ikke fikk til hodebeskyttelsen, ettersom dette er noe de fleste av dagens biler har gode løsninger på. BMW i3 er den eneste 2017-utgaven av småbilene som er testet, som ikke når opp på dette punktet.

Fra Formel E til Formel 1: Slik skal motorsport utvikle elbilene

Slik gikk det i Euro NCAP

Ulike organisasjoner tar i bruk litt forskjellig metodikk når det krasjtester biler. Derfor kan en bil som får toppscore i én test, gjøre det dårligere i en annen test.

For eksempel fikk Tesla Model S fem av fem mulige stjerner i Euro NCAP-testen i 2014.

BMW i3, som ble testet i 2013, fikk fire av fem mulige stjerner. Også her ble nakkeslengbeskyttelsen vurdert til å være under middels, med 2,8 poeng, som bedømmes som «marginalt».