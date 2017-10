Renault planlegger åtte nye elbiler de kommende årene

Renault planlegger å utvide utvalget av elektriske modeller. Frem mot 2022 skal den franske bilprodusenten lansere åtte nye modeller med batteridrift, og 12 nye hybrider. 15 biler skal være selvkjørende melder de i en pressemelding.

Planen, som kalles «Drive the future», skal sikre at de i denne perioden tjener penger hvert år, og at volumet øker 40 prosent til fem millioner solgte biler i året. Det er en ambisiøs plan, som Renault-direktør Carlos Ghosn presenterte før helgen.

For å få til dette uten at kostnadene skal løpe løpsk, skal de dra nytte av kompetanse og teknologi utviklet i Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen.

Groupe Renault består av flere bilmerker utover Renault. Dacia og Lada (Autovaz) er blant Renaults merker.

Om det betyr at det skal lanseres elektriske Lada-modeller er uvisst. Lada har for øvrig allerede lansert en elbil-varaiant av Lada Kalina, som ble produsert i 100 eksemplarer i 2012.

Neste modell ut for den russiske bilprodusenten kan bli Lada Vesta, som er vist frem som konseptbil. Lada har ikke annonsert hvorvidt den vil komme i produksjon.

Fundament

Renault planlegger imidlertid en utvidelse i Russland gjennom økt satsing på merkevarene Lada og Renault. I Kina planlegger de strategiske samarbeid innen elbiler og lette kommersielle kjøretøy.

Renault-Nissan-sjef Carlos Ghosn under lansering av oppdatert Renault Zoe. Foto: Groupe Renault

Renault har hatt relativ suksess med sin elbil Zoe. Det er den mest solgte ladbare bilen i Europa, og solgte ifølge EV-Volumes i over 17.000 eksemplarer i første halvår. Det er rundt 6000 flere eksemplarer enn Nissan Leaf, som er den nest mest solgte elbilen.

De har dermed et fundament å bygge videre på. Nøyaktig hva som blir neste elbilsteg fra den franske bilprodusenten er imidlertid ikke kjent, men planen er at de skal være en leder innen ladbare biler.

Til Bloomberg sier Ghosn at Renault og Nissan til sammen selger halvparten av verdens elbiler, og at dette gir dem en stor fordel.

Alle skal få i 2018: 900 nordmenn har betalt depositum for å få de første Jaguar-elbilene

Flere franske elbiler på vei

Renault er ikke den eneste franske bilprodusenten som jobber med å tilby flere ladbare biler. Groupe PSA (Peugeot Citroën) skal lansere en helelektrisk utgave av Peugeot 208 og DS 3 Crossback i 2019. I 2020 kommer SUV-en Peugeot 2008 i elbilutgave. I tillegg skal flere ladbare hybrider være på vei.

80 prosent av PSAs biler skal ha elektrifisert drivlinje innen 2023. De kommende elbilene fra gruppen skal sikre at PSA tar igjen forspranget andre europeiske bilprodusenter har fått.

PSA har til nå vært lite konkrete om sine elbilplaner. At storselgeren Peugeot 208 kommer i elbilutgave er derfor et viktig signal fra produsenten.

PSA-direktør Carlos Tavares har imidlertid uttrykt en viss skepsis til elbiler. Under bilmessen i Frankfurt forrige måned pekte han på at elektrisk mobilitet har sine mulige problemer.

Opel Vauxhall-direktør Michael Lohscheller (ventre) og Groupe PSA-direktør Carlos Tavares. Foto: Groupe PSA, Direction de la communication

– Jeg tenker på resirkulering av batterier, intensiv bruk av sjeldne jordarter, og elektromagnetisk stråling, sa Tavares ifølge Automobilwoche.

Her er de: De viktigste elbil-nyhetene fra årets største bilmesse

Ukjent fremtid for Ampera-e

Hva som kommer til å skje med PSA-eide Opels Ampera-e er foreløpig uklart. Ampera-e er samme bil som Chevrolet Bolt, og PSA kjøper bilen fra General Motors, som produserer den i USA.

Opels PR-sjef i Norge, Stein Pettersen, sa nylig til Teknisk Ukeblad at han anser det som lite sannsynlig at Opel i fremtiden vil ta i bruk flere av General Motors' plattformer.

General Motors har for øvrig planer om å introdusere minst 20 nye elbiler innen 2023, men ettersom GM har liten tilstedeværelse i Europa etter salget av Opel, er det høyst uklart om noen av disse finner veien hit.

Det er uansett ventet at bilindustrien i Europa tar steg mot elektrisk mobilitet i fremtiden. Den tyske komponentleverandøren Schaeffler forventer at 30 prosent av markedet for nye biler er rene batterielektriske biler i 2030.

500 kilometer rekkevidde: Denne elektriske SUV-en kommer neste år

Renault angrer ikke på elbilinvesteringer

Renault forventer at prisen på batterier skal falle 30 prosent innen 2022, og at de nye elbilene blir rundt 20 prosent billigere enn om de skulle vært laget i dag.

Renault-direktør Ghosn sier ifølge Automobilwoche at de nå drar fordeler av at de var tidlig ute med å investere i elbiler. I begynnelsen hadde denne satsingen en negativ påvirkning på regnskapet.

Han sier at denne delen av satsingen nå er bak dem, og at elbiler vil bidra til at Renault får en positiv utvikling, samtidig som andre bilprodusenter først nå er i gang med sine elbilprogrammer.

Samtidig som de satser elektrisk, kommer Renault til å halvere sitt tilbud av biler med dieselmotor frem mot 2022.

Ghosn sier for øvrig til Bloomberg at det er bra at det er rart at det ikke finnes produksjonskapasitet for elbiler i Europa. Han er derfor positiv til EUs planer for et «Airbus for batterier». Han mener imidlertid at om dette skal gjøres, må det være konkurransedyktig mot asiatiske produsenter.