Tysk avis: EU vil innføre krav om å produsere elbiler

I kjølvannet av dieselskandalene i europeisk bilindustri planlegger EU-kommisjonen å pålegge bilprodusentene å lage biler uten lokalt utslipp.

Mer enn 15 prosent av bilene som produseres må være elbiler eller andre nullutslippsbiler innen 2030, skriver Frankfurter Allgemeie Zeitung.

EU-kommisjonen har planer om å presentere konkrete forslag til minstekrav for produksjon av slike biler i november, skriver avisen.

Dette etter at de tidligere har sagt at krav til minimumsproduksjon ikke er på planen.

Klare signaler

EU-kommisjonen ønsker med dette å sende et klart signal til markedet. Ikke bare til bilprodusentene, men også leverandørindustrien og de selskapene som er involvert i utvikling av batterier.

Produksjonskravet skal gjelde for hver enkelt bilprodusent, og vil ikke være mulig å selge. Altså vil det ikke være mulig for en bilprodusent å kjøpe seg fri ved å drive kvotehandel mellom bilprodusentene.

EQA er en kommende elbil fra Mercedes-Benz. Foto: Daimler AG

Dermed blir det heller ikke mulig for en bilprodusent å unngå minsteproduksjonskravet ved å inngå samarbeid med bilprodusenter som selger en stor andel nullutslippsbiler.

Uavhengig av dette planlegger EU-kommisjonen også å kreve en utslippsreduksjon på 20 prosent mellom 2021 og 2030, skriver avisen.

Klimakvoter

Det er imidlertid fremdeles uklart hva EU-kommisjonen faktisk vil legge frem. Ifølge nyhetsbyrået Reuters' kilder er planen å introdusere klimakvoter bilprodusentene kan handle seg imellom.

Dette skal gi en samlet reduksjon i CO2-utslippet på minst 40 prosent sammenlignet med 1990-nivåer innen 2030.

Samtidig vil EU stille med 800 millioner euro (7,5 milliarder kroner) i midler til å bygge ut infrastruktur for nullutslippsbiler. For å stimulere til europeisk batteriproduksjon skal det ifølge Reuters' kilder settes av 200 millioner euro (1,9 milliarder kroner) til utvikling av batterier i perioden 2018 til 2020.

Klimakommisær Miguel Arias Cañete. Foto: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-3.0

Men altså ingen krav til produksjon av nullutslippsbiler. EUs klimakommisær Miguel Arias Cañete sier til Reuters at kommisjonen vil foreslå nye incentiver for å fremme renere kjøretøy, men at han personlig ikke liker produksjonskrav.

Forslag fra kommisjonen må ikke gjennomføres

Hva som faktisk legges frem, gjenstår å se. Krav til at en andel av bilene som produseres er nullutslippsbiler er et virkemiddel som er tatt i bruk i enkelte stater i USA, og som er på vei til Kina.

Kinesiske myndigheter vil innføre et minstekrav på 10 prosent nullutslippsbiler for alle bilprodusenter som selger mer enn 30.000 biler i året. Dette skal tre i kraft i 2019, og økes til 12 prosent året etter.

Teodora Serafimova, policy-manager for elektrisk mobilitet hos Bellona Europa i Brussel, sa nylig til Teknisk Ukeblad at det har gått rykter om at EU-kommisjonen vil innføre produksjonskrav.

Om et slikt forslag legges frem betyr det imidlertid ikke at det faktisk vil gjennomføres.

Kommisjonens forslag må gjennom EU-parlamentet, og godkjennes av medlemsstatene. Det er slett ikke sikkert at landene med stor bilindustri vil godta et slikt forslag.