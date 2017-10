Tesla-sjefen om leveringsstart på Model 3: Må «anta det verste» 

Produksjonen av Teslas nye Model 3 går senere enn planlagt. I tredje kvartal ble 260 biler produsert.

Det er et godt stykke unna målet om 1500 biler produsert i september alene, som Tesla-sjef Elon Musk presenterte da de første 30 bilene ble overlevert kundene i juli.

Målet er å produsere 20.000 biler i desember. Hvorvidt de vil klare å holde dette gjenstår å se.

Årsaken til den trege produksjonen er ifølge Tesla uventede flaskehalser. I en uttalelse sier selskapet at det har tatt lenger tid enn ventet å få i gang enkelte av systemene knyttet til produksjonen.

Noen komponenter har tatt lengre tid å produsere enn ventet.

Har byttet komponenter

Ifølge bloggen Electrek, som viser til kilder de hevder har kjennskap til produksjonen, handler det om prototypekomponenter som har blitt byttet ut, eller som har måtte forbedres tidlig i produksjonen.

Det hevdes at Tesla har byttet ut setene og batteripakkene i bilene som ble utlevert i juli, at front- og baklyktene er byttet på biler produsert i august, og at en rekke andre mindre komponenter har blitt byttet.

Musk la søndag ut en video av produksjonslinjen til Model 3 på Instagram. Her skriver han at produksjonslinjen til chassiset nå går i en tidel av hastigheten den skal gjøre.

Ifølge Musk er dette gjort for å sikre at produksjonen går som ønsket, og for at fabrikkarbeiderne skal ha tid til å stanse produksjonslinjen dersom noe går galt.

Avviser at bilene må bygges for hånd

Forrige uke skrev Wall Street Journal at store deler av produksjonen fremdeles skjer for hånd. Tesla avviser imidlertid dette i en uttalelse sendt til en rekke medier.

De skriver at hver eneste Model 3 bygges på produksjonslinjen, som er fullt installert og i bruk. Her produseres det biler hver dag, og i stadig større antall, skriver de.

– Hver eneste kjøretøyproduksjonslinje i verden har imidlertid både manuelle og automatiserte prosesser, inkludert dagens Model S- og Model X-linjer. I motsetning til the Journals reportasje, er ikke dette noen åpenbaring, skriver selskapet.

De hevder at det ikke er noen fundamentale problemer med produksjonen eller leverandørkjeden, men at det tar tid å fininnstille produksjonen for å ta unna større volum. De er sikre på at flaskehalsene vil løse seg, hevder de.

Musk tok, som han med ujevne mellomrom gjør, til Twitter i forrige uke for å svare på spørsmål.

– Anta det verste

Her skrev han at de fremdeles er dypt inne i «produksjonshelvete», og at kundene får vite mer om når bilene leveres så snart Tesla vet det. Han antar at det tar seks til åtte uker før deres konfigurasjonstjeneste blir tilgjengelig for vanlige kunder.

Bear in mind that the production ramp is an exponential curve. Late Oct is possible, but not certain. Literally every day makes a big difference. — Elon Musk (@elonmusk) 6. oktober 2017

Tesla har sagt at disse kundene, altså de som ikke er Tesla-ansatte, vil få sine første biler sent i oktober. På spørsmål om hvorvidt det betyr at bilene er forsinket, svarer han at det er mulig å levere biler sent i oktober, men at det ikke er sikkert.

Det skal uansett ikke være noe behov for denne konfiguratoren, hevder Musk. De bygger bare biler i én konfigurasjon akkurat nå, og det eneste valget kunden må ta er hvilken farge bilen skal leveres i.

Han sier imidlertid at kundene må «anta det verste» med tanke på leveringsstart. Han skriver imidlertid at desember blir en stor leveringsmåned.

Ingen tilhengerfeste

Musk tok seg til slutt tid til å svare på tre spørsmål om noen detaljer.

Det først var om bilen leveres med oppvarmede seter som standard. Det gjør den, ifølge Musk.

Det andre var om bilen kommer med tilhengerfeste. Det gjør den ikke, ifølge Musk.

Og det siste var om det blir mulighet for utvidet garanti, men dette skal ifølge Musk ikke være nødvendig.